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Коммерсантъ FM
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Убытки растут быстрее прибыли

Мониторинг деловой активности

Свежие данные Росстата свидетельствуют о начале спада финансового результата компаний РФ (прибыль минус убытки) в реальном выражении в марте 2022 года. Номинально рост показателя составил около 4% по сравнению с мартом 2021 года, но с учетом инфляции (16,6% на 1 апреля) реальные заработки компаний де-факто начали сокращаться. Как сообщает Росстат, финрезультат по всем компаниям РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) за три месяца составил 7,1 трлн руб., что на 32% выше первого квартала 2021 года. Однако в январе—феврале годовые темпы прироста финрезультата были заметно выше — 66%. Об ухудшении в марте свидетельствует и начавшееся сокращение доли прибыльных компаний — 67,6% после 67,8% в январе—феврале (см. график).

Всего же за три месяца 37,4 тыс. прибыльных компаний смогли заработать 9,7 трлн руб., на 50% превысив результат 2021 года (в январе—феврале прирост был 81%). Одновременно почти 18 тыс. компаний понесли убытки на 2,6 трлн руб. — в 2,4 раза выше прошлогодних показателей. Выросло и число отраслей, показавших отрицательный финрезультат. Максимальный рост показателя зафиксирован в сырьевых отраслях: добыча угля — в 5,5 раза, нефти и газа — в 2,2 раза, перекачка грузов и сырья по трубопроводной системе — в 2,1 раза. Наибольший же отрицательный финрезультат за январь—март показали недвижимость (убытки компаний выросли в 5,5 раза), производство топлива (в 5,1 раза), гостиничный бизнес и общепит (в 2 раза), научная деятельность (2,9 раза) и грузовые перевозки (3,5 раза).

По словам Владимира Сальникова из ЦМАКП, рост прибылей компаний на фоне инфляции был зафиксирован еще в прошлом году — в 2022 году тренд продолжился, что объясняет положительный финрезультат сырьевых компаний. При этом рост числа убыточных отраслей эксперт объясняет ростом дифференциации в секторах. «Общий объем прибыли растет на фоне роста доходов, который сконцентрирован в промышленности из-за промышленной инфляции. Части предприятия становится хуже, но бенефициары компенсируют этот спад»,— заключает Владимир Сальников.

Диана Галиева

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