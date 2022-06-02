Собрание государственных облаков

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Переход государственных информационных систем (ГИС) на облачные технологии в рамках проектов «Гособлако» (государственная единая облачная платформа, ГЕОП) и «Гостех» (единая цифровая платформа) даже без учета санкций и технологических ограничений потребует оптимизации госзатрат за счет диверсификации поставщиков с наиболее выгодными ценами за отдельные типы услуг, указывают эксперты Института экономической политики им. Гайдара. Также, по их мнению, необходимо развивать гибкую систему закупок для оплаты услуг в зависимости от их использования — сейчас закон о госзакупках (44-ФЗ) не дает такой возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты Института экономполитики им. Гайдара проанализировали процесс перехода госинформсистем на облачные технологии — в частности, в рамках проектов «Гособлако» и «Гостех». В исследовании, опирающемся на опыт других стран, они дали рекомендации по дальнейшему развитию «облачных» проектов государства. Примечательно, что работа ИЭП проводилась в феврале—марте 2022 года, то есть до полного развертывания санкций и ограничений против РФ в связи с ее военной операцией на Украине, возникновения дефицита IT-ресурсов и до того, как стало известно о продлении эксперимента по созданию и развитию ГИС на платформе «Гостех» до конца 2022 года (см. “Ъ” от 29 марта), однако уже тогда эксперты призывали к оптимизации использования систем хранения данных государством. Теперь же Минцифры предлагает регионам перенести ГИС на инфраструктуру ГЕОП в расчете на то, что обеспечить облачную платформу ресурсами будет проще и использоваться они будут эффективнее (см. подробнее “Ъ” от 13 мая)

Напомним, платформа «Гостех», одним из сервисов которой теперь является «Гособлако», призвана стандартизовать разработку ГИС и оптимизировать использование ресурсов при цифровой трансформации. Сейчас ГИС содержат до 80% типового функционала, но процесс использования уже готовых цифровых решений как на уровне центра, так и регионов не выстроен.

Одним из способов оптимизации ресурсов в ИЭП называют внедрение принципа мультиоблачности (мультиклаудного облака), при котором закупку услуг по хранению данных в облаке можно произвести у разных поставщиков, наиболее подходящих для этого, или закупить одну и ту же услугу у нескольких поставщиков. В мире облачные технологии строятся на этом подходе, планируется его реализовать и в рамках проекта «Гособлако-2», однако в ИЭП рекомендуют ускорить его полноценную реализацию в течение ближайших трех-шести месяцев для гармонизации с развертыванием «Гостеха». Это позволит создать единое «коммунальное» облако для госструктур вместо множества отдельных облаков для каждой ГИС и оптимизировать затраты Минцифры за счет диверсификации поставщиков с наиболее выгодными ценами за отдельные типы услуг. Так, по данным исследования VMware, мультиоблачность может сократить операционные расходы на IТ на 38%. Однако новшество требует утверждения стандарта мультиоблачного гособлака, включая требования по информбезопасности, совместимости, переносимости данных, реагирования на инциденты и т. п.

Также эксперты отмечают необходимость возможности оплаты услуг облачных провайдеров в зависимости от их использования по принципу pay-as-you-go. «Важно адаптировать систему закупок с учетом того, что облачные услуги чаще всего предоставляются по запросу, поэтому оплата таких услуг должна происходить с учетом объема потребленных услуг»,— говорится в исследовании. Реализация такого принципа была предусмотрена в первой версии методических рекомендаций по включению сервисов в «Гостех», отмечается в исследовании. Однако на данный момент закон о госзакупках (44-ФЗ) не дает возможности оплачивать услуги по факту их потребления — устанавливается либо твердая цена, либо максимальное значение цены контракта. С учетом того, что Гостех планируется запустить уже в 2022 году, эксперты рекомендуют внести поправки в закон в ближайшие три месяца, разрешив формировать начальную (максимальную) цену за единицу услуги.

Венера Петрова