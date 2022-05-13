Серверам предложили единое окно

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“Ъ” узнал, что «Ростелеком» предложил назначить свою структуру единственным поставщиком вычислительной техники (серверов и СХД) для российского рынка и создать таким образом «единое окно» для закупок. Речь может идти о поставках не только ведомствам, но и коммерческим компаниям. По данным “Ъ”, идея обсуждается, но ее резко критикуют другие российские IT-интеграторы и не поддерживают в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, в начале апреля «Ростелеком» предложил назначить свою аффилированную структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок. Об этом слышал и топ-менеджер российского производителя серверов и СХД. О том, что правительство задумалось о создании единого закупщика для компьютеров и телеком-оборудования, в марте сообщал РБК.

Инициатива продвигалась через одного из замглавы Минцифры, идея в том, что у «Ростелекома» будет монополия на поставку в Россию серверов, СХД и продажу облачных сервисов, говорит собеседник “Ъ”, близкий к министерству: «Компания хотела стать единым оператором серверной инфраструктуры в России, но участникам рынка идея не понравилась, ее раскритиковали крупнейшие IT-компании, включая "Ланит" и "Крок"». Однако, признает источник “Ъ”, предложение все еще обсуждается. По его словам, «Ростелеком» хотел продавать серверы не только госкомпаниям и ведомствам, но и всем участникам рынка.

В Минцифры между тем утверждают, что об инициативе «Ростелекома» ничего не знают и в целом не поддерживают идею о единственном поставщике вычислительной техники в рамках госзакупок. В министерстве уточнили, что в 2019 году «Ростелеком» был назначен единственным поставщиком сервисов для «гособлака», что позволяло закупать его услуги без торгов, но сейчас поставщиком услуг по одному из контрактов выступает SberCloud: «Прорабатывается вопрос об участии в программе и других центров обработки данных». В «Ростелекоме», «Кроке» и «Ланите» отказались от комментариев, в Минпромторге переадресовали вопросы в Минцифры. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко не ответили “Ъ”.

Представитель компании, участвовавшей в обсуждении предложения, считает, что наделение структуры «Ростелекома» такими широкими функциями создало бы серьезный риск включения в санкционные списки сначала ее самой, а следом и всех партнеров. Еще один минус, добавляет собеседник “Ъ”,— отсутствие гибкости в схемах платежей и поставок, которые могут предложить участники рынка, работая обособленно.

С начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций на российском рынке возник дефицит вычислительной техники, поставку и продажу которой приостановили крупнейшие вендоры: Lenovo, HP, Huawei. Например, как сообщал “Ъ” 25 апреля, VK (ранее Mail.ru Group) направила в Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке 32 тыс. серверов. Ситуация заставляет российские компании искать новые пути закупки техники, говорят собеседники “Ъ”, например, через третьи страны.

Хотя ранее представители Минцифры и Минпромторга отрицали дефицит техники, сейчас власти все же пытаются найти выход из ситуации. Так, 24 апреля Минцифры обратилось в правительство с просьбой внести ряд изменений в нормативные акты, которые позволили бы министерству отступать от действующих норм закона о госзакупках (44-ФЗ) ради того, чтобы ускорить закупки IT-оборудования — при стандартных сроках «отыгрывания» тендеров заказчики и государственные информсистемы могут выйти на окончательно опустевший рынок серверов и систем обработки данных.

Гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников считает, что инициатива создать единственного поставщика зарубежной вычислительной техники несостоятельна. «Зарубежные регуляторы легко отследят такую компанию и заблокируют ее деятельность путем наложения санкций». Здесь не помогут серые схемы поставок, считает он, потому что конечную страну—потребителя вычислительной техники легко выяснить. Намного продуктивнее, полагает эксперт, будет, если каждая российская компания сама будет налаживать схемы ввоза оборудования.

Никита Королев