Погрузка по-черному

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В мае погрузка ОАО РЖД просела по всем основным видам грузов, кроме лома черных металлов. Компания фиксирует незначительный рост внутренних перевозок в мае, падение экспорта на северо-западном направлении и изменение структуры грузопотока на Восточном полигоне, где на фоне снижения доли угля растут перевозки черных металлов, руды и контейнеров. В июне монополия ожидает сохранения погрузки на уровне мая, однако, по мнению аналитиков, отрицательная динамика может углубиться за счет снижения экспорта и затоваривания складов грузополучателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ОАО РЖД отчиталось о динамике погрузки в мае. Она составила 104,6 млн тонн — на 5,6% меньше, чем годом ранее. За январь—май погружено 514,9 млн тонн, что на 2,1% ниже, чем за пять месяцев 2021 года. Погрузка наиболее массового груза на железных дорогах — угля, сокращавшаяся с февраля, продолжила падать и составила в мае 28,8 млн тонн — на 9,15% меньше, чем в мае 2021 года. За пять месяцев снижение составило 3,7%, до 149,3 млн тонн. По нефти и нефтепродуктам падение составило 1,7% в мае (до 17,4 млн тонн) и 0,4% за пять месяцев (89,5 млн тонн). В целом погрузка в мае упала по всем видам грузов, кроме лома черных металлов (рост на 6,3%, до 1,7 млн тонн) и прочих грузов (рост на 1%, до 9,7 млн тонн). По итогам пяти месяцев в плюсе остается погрузка черных металлов, прочих грузов и стройматериалов.

В наибольшем минусе в мае оказалась погрузка кокса, упавшая на 20%, лесных грузов (минус 19,4%), промышленного сырья (минус 12,9%) и удобрений (минус 10,7%). По пятимесячной динамике наибольшее отставание от прошлого года наблюдается по позициям «лесные грузы» и «зерно» (падение на 16,4% и 16% соответственно).

«Некоторые тенденции уже устоялись,— говорит замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.— Начиная с марта мы точно наблюдаем рост внутрироссийских перевозок. Мы видим, как замедляются экспортные перевозки в северо-западном направлении, но мы этого ожидали. При этом наши экспортеры сегодня очень активно адаптируются и ищут новые маршруты перевозок. Поэтому восточное направление загружается сегодня по максимуму, изменяется структура перевозок внутри Восточного полигона, доля неугольных грузов на Восточном полигоне стремительно растет. Мы видим по итогам мая, что порядка 20% будет рост перевозки черных металлов, растут удобрения — порядка 16%, по-прежнему очень высокий рост перевозок российских экспортеров в контейнерах на Восточный полигон». В целом за пять месяцев наблюдается рост внутрироссийского сообщения — порядка 3–3,5%, отметил он. За 29 дней мая, как сообщало ОАО РЖД, погрузка на сети во внутрироссийском сообщении выросла на 0,2%, существенно прибавили перевозки удобрений (25%), зерна (27,8%), нефтегрузов (4,2%) и т. д.

Данные по динамике экспорта ОАО РЖД не раскрывает, однако, по информации “Ъ”, за четыре месяца он упал на 10,2%. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что снижение в мае составило порядка 15% к уровню мая 2021 года.

По июню, сообщил Алексей Шило, ОАО РЖД в целом ожидает таких же тенденций, что и в мае, и примерно такой же уровень погрузки. ИПЕМ же предвидит усиление отрицательной динамики в июне «за счет сокращения отправок как на экспорт на фоне санкций, так и во внутреннем сообщении на фоне высокой загрузки складов грузополучателей». В мае на многих складах она превысила 90%. Рост погрузки, как ожидает институт, возможен по строительным грузам за счет щебня, спрос на который обеспечит строительство автомагистрали Москва—Казань. По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, погрузка в июне может быть чуть хуже мая, но незначительно, падение составит максимум 6–7% и отразит некоторое влияние индексации тарифов ОАО РЖД на 11% (см. “Ъ” от 29 мая). Эксперт полагает, что проблемы с погрузкой усугубятся во второй половине лета на фоне нефтяного эмбарго и отказа стран ЕС от российского угля.

Наталья Скорлыгина