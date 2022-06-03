Заветное желание

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Варя Осипова живет в Ульяновске с мамой, папой и младшим братом. В январе 2022 года она закончила долгое лечение: перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга, а также облучение протонами и химиотерапию. Девочка в ремиссии, однако ей необходима интенсивная реабилитация. После операции Варя потеряла способность двигаться и нормально говорить. За прошедшие несколько месяцев она прошла два курса восстановительного лечения, но останавливаться нельзя. Помочь девочке готовы специалисты подмосковной клиники «Три сестры», но у родителей Вари нет денег на оплату дорогой реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В реабилитационных центрах окружающий мир увеличивается: с Варей общаются как с взрослой, ее учат говорить увереннее, стоять и ходить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ В реабилитационных центрах окружающий мир увеличивается: с Варей общаются как с взрослой, ее учат говорить увереннее, стоять и ходить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Варя, чем тебе нравится заниматься больше всего?

— Читать… Рисовать…

Девочка с трудом отвечает на вопрос, ей непросто дается речь, голос негромок. Однако она старается изо всех сил, чтобы собеседник ее понял.

Так было не всегда: до сентября 2020 года Варя говорила чисто и ясно. Занималась спортом, готовилась выступать в соревнованиях по морскому многоборью: плавала, бегала, даже посетила пару занятий по стрельбе. В школе больше всего любила предмет «Окружающий мир» — ей нравилось узнавать, откуда берется дождь, из чего состоит воздух, почему кошки пушистые.

Все началось с головной боли. Потом добавилась постоянная усталость, походка стала шаткой. Исследование показало: в мозге выросла опухоль размером 4,5 см — медуллобластома, которая развивается из эмбриональных клеток. Провели срочную операцию по ее удалению. Жизнь разделилась на до и после.

— Нас предупреждали, что после хирургического вмешательства у Вари могут появиться двигательные нарушения,— вспоминает мама девочки Юлия.— Однако мы надеялись на лучшее.

Когда Варя очнулась, она не могла двигаться и говорить. В перерывах между курсами химиотерапии с ней работали инструкторы по лечебной физкультуре и логопеды. Девочка училась заново владеть руками и ногами, постепенно возвращалась речь. Правда, настроение Вари не улучшалось: после операции она стала замкнутой и грустной. Видимо, как могла, переживала тяжелое разочарование: окружающий мир оказался местом, где много боли.

Тогда этот самый мир ограничивался для Вари больничными стенами. Цвет их был разным, а настроение внутри — всегда одинаковым: тоскливым. Однажды Варе пришлось остаться в больнице на Новый год: она плохо переносила лечение, требовалось постоянное наблюдение. Чтобы хоть как-то утешить дочку, мама принесла елку прямо в палату. Искусственное зеленое дерево засияло разноцветными огоньками. Приходили Дед Мороз и Снегурочка. Однако радость к девочке не вернулась.

— Что тебе подарить, Варя? Что тебя порадует? — спрашивала Юлия.

— Хочу ходить сама.

Так у Вари появилось заветное желание, исполнение которого вернет ее в тот окружающий мир, который она любит: домой, к младшему брату, в школу, к занятиям плаванием, к рисованию — простым делам, без которых жизнь теряет яркие краски. К самостоятельным шагам вперед.

В реабилитационных центрах, где Варя уже побывала, окружающий мир увеличивается: с ней общаются как с взрослой, ее учат стоять и ходить, увереннее действовать руками, лучше говорить.

Когда впервые за долгое время девочка оказалась в бассейне, то поняла, что может плыть сама — вода ее держит и возвращает ощущение, что на окружающий мир все-таки можно положиться.

— Врачи говорят, что дочка сможет сама ходить, это дело времени,— рассказывает Юлия.— Времени и интенсивности реабилитации. А желание у Вари есть.

Окружающий мир большой, и Варе еще предстоит многое о нем узнать, совершить массу открытий. Самое удивительное такое: в мире живут добрые люди, которые откликаются на чужую боль. И они помогут заветному желанию Вари осуществиться.

Для спасения Вари Осиповой не хватает 728 200 руб. Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После удаления опухоли головного мозга у Варвары развились двигательные нарушения, проблемы с глотанием и речью. На курсе реабилитации мы будем работать над подвижностью — научим девочку вставать без посторонней помощи, улучшим статический и динамический баланс. Также займемся мелкой моторикой, будем проводить логопедические занятия с целью восстановления речи и функции глотания. Все это должно улучшить состояние Вари». Стоимость лечения 1 351 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 728 200 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Осипову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Юлии Сергеевны Осиповой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Наталья Волкова, Ульяновская область