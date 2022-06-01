Естественно убыл

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в среду передаст депутатский мандат покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов Андрею Свинцову. Изначально планировалось, что вопрос о том, кого наделить депутатскими полномочиями, решит высший совет ЛДПР. Однако, как сообщил “Ъ” депутат Госдумы Ярослав Нилов, этот вопрос так и не был внесен в повестку заседания руководящего партийного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, 24 мая Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Владимира Жириновского в связи с его смертью после продолжительной болезни. Согласно избирательному законодательству, в течение двух недель у руководящего партийного органа была возможность определиться с кандидатурой на вакантный мандат. Его мог получить любой участник федерального списка партии, зарегистрированного на выборах в Госдуму восьмого созыва. В случае если руководящий орган не передает в Центризбирком кандидатуру, комиссия сама распределяет мандат в пользу следующего по списку кандидата. Именно таким кандидатом был 43-летний Андрей Свинцов, возглавлявший одну из подмосковных групп (всего в списке ЛДПР было 135 региональных групп, что представляло собой своего рода рекорд среди партий). Господин Свинцов был депутатом Думы шестого и седьмого созывов. Он занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Помимо него возможным кандидатом на вакантный мандат СМИ называли бывшего советника Владимира Жириновского Сергея Жигарева.

18 мая депутаты Госдумы от ЛДПР избрали новым главой фракции председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. А 27 мая делегаты съезда ЛДПР выбрали его новым партийным лидером. Сразу после избрания господин Слуцкий, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в ближайшие дни соберется высший совет партии, чтобы коллегиально решить вопрос о том, кого наделить депутатскими полномочиями. «Высший совет имел право рассмотреть этот вопрос, но на высший совет этот вопрос никто не выносил»,— сообщил “Ъ” член высшего совета либерал-демократов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Высший совет ЛДПР нам не передал кандидатуру, поэтому в соответствии с законодательством ЦИК передает мандат по очереди,— сказал “Ъ” член ЦИКа с правом решающего голоса Александр Курдюмов, который на заседании комиссии 1 июня будет выступать с докладом по этому вопросу.— Я так понимаю, принято решение, чтобы все шло естественным путем. Самый честный путь — когда в Думу проходит тот, что идет следующим по списку».

До 8 июня решится судьба еще одного вакантного думского мандата. 25 мая Дума досрочно прекратила депутатские полномочия первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина из-за обвинительного приговора по делу о незаконной охоте, вступившего в силу 23 мая. Как сообщил “Ъ” пресс-секретарь лидера Компартии Геннадия Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко, президиум ЦК КПРФ определится с кандидатурой на вакантный мандат перед самым истечением двухнедельного срока, отведенного на это законом.

Ксения Веретенникова