Алексей Кудрин свободен от искусств и наук

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, который он возглавлял с 2011 года. Сам факультет, который обучает студентов по модели Artes Liberales, может быть закрыт. Этого не исключают источники “Ъ” в вузе. В частности, комиссия ученого совета СПбГУ обнаружила здесь «большое число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Срок полномочий Алексея Кудрина в должности декана факультета свободных искусств и наук (ФСИиН) СПбГУ истек 29 мая. Днем позже на ректорском совещании должны были пройти выборы нового главы факультета: выдвинута была только кандидатура господина Кудрина. Однако, как следует из отчета на сайте вуза, процедура признана несостоявшейся, так как господин Кудрин еще 13 мая подал заявление, в котором заявил о самоотводе.

В 1997 году в СПбГУ была введена дополнительная программа «Искусства и гуманитарные науки», а в 2011 году на ее базе создан факультет свободных искусств и наук, который располагает своим учебным корпусом. Возглавил ФСИиН со дня основания Алексей Кудрин, который работал тогда министром финансов и вице-премьером в правительстве президента РФ Дмитрия Медведева. ФСИиН обучает студентов по модели Artes Liberales: индивидуальный выбор из более 250 направлений обучения (есть также обязательные программы) на пяти кафедрах. Речь идет, например, о «междисциплинарных исследованиях в области языков и литературы», «проблемах конвергенции естественных и гуманитарных наук» или «теории и методике преподавания искусств и гуманитарных наук».

Обязанности декана факультета после отказа от выборов господина Кудрина исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Отметим, господин Кудрин последнее время руководил ФСИиН лишь формально, делегируя полномочия коллегам.

Так, исполняющим обязанности декана ранее был назначен Данила Расков. Господин Расков был отстранен от должности после прокурорской проверки, касающейся сотрудничества с американским Бард-колледжем.

Бард-колледж, частный вуз США (входит в 200 лучших университетов мира в сфере искусства и дизайна), сотрудничал c СПбГУ с 1997 года (в 2011 году было подписано обновленное соглашение о партнерстве). В начале 2021 года Алексей Кудрин намеревался создать на основе факультета отдельный Университет свободных искусств и развить партнерство с Бард-колледжем. Весной прошлого года Координационный совет некоммерческих организаций России попросил Генпрокуратуру проверить еще не созданный университет на связь «с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу», и заодно признать Бард-колледж «нежелательной» организацией. ФСИиН посчитали «частью глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране». Глава Координационного совета Антон Цветков (бывший лидер организации «Офицеры России») заявил, что обращение инициировал основатель «Антиглобалистского движения» Александр Ионов. Ранее именно по жалобам господина Ионова ряд российских СМИ были признаны иностранными агентами. Летом 2021 года Генпрокуратура признала Бард-колледж нежелательной организацией, заявив, что деятельность университета угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Другой причиной стало финансирование университета структурами Джорджа Сороса.

Как заявил источник “Ъ”, знакомый с обстановкой в СПбГУ, рассматривается возможность закрытия факультета свободных искусств.

«Студенты, которые учатся, они доучатся, но та функция, ради которой факультет создавался, в нынешней ситуации не нужна,— говорит сотрудник СПбГУ.— Просто будет закрыт набор на новые курсы».

О том, что руководство СПбГУ недовольно деятельностью факультета свободных искусств, свидетельствуют и результаты проверки, проведенной постоянной комиссией ученого совета вуза по учебно-методической работе. «В проекте КОУП (компетентностно-ориентированный учебный план.— “Ъ”) большое число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами»,— говорится в отчете о совещании, которое прошло 23 мая 2022 года, на сайте вуза. В документе отмечается, что «в проекте КОУП представлены дисциплины, текущие названия и содержание которых с точки зрения стиля не соответствуют нормам академической строгости и формальности». На том же совещании сокращено 70 дисциплин бакалавриата. По итогам прозвучало поручение доработать учебные планы с учетом замечаний.

В пресс-службе СПбГУ не смогли оперативно ответить на вопросы “Ъ”. Также к моменту сдачи материала не прокомментировал ситуацию и господин Кудрин.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург