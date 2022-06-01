Еду встречают на границе

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Вновь поднятый Минтрансом вопрос ограничений на въезд в РФ европейских грузовиков в ответ на санкции ЕС вызвал острое беспокойство у продавцов и производителей продуктов. По их оценкам, после введения таких ограничений в Белоруссии стоимость логистики удвоилась, а сроки доставки выросли. Новые ограничения, утверждают участники рынка, грозят исчезновением части товаров. Перевозчики, со своей стороны, считают меры необходимыми, но готовы к исключениям для продуктов питания и медикаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением союзов производителей продуктов и напитков к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить ограничения для въезжающего в Россию грузового автотранспорта. Письмо от 31 мая подписали руководители «Союзнапитков», «Союзмолока», «Рыбного союза», «Русбренда», «Руспродсоюза» и других.

Как сказано в документе, Минтранс вновь прорабатывает вопрос об ограничении движения грузовиков из ЕС в РФ по аналогии с Белоруссией, где от фур требуется выполнять перевалку или перецепку в отведенных местах. Это противоречит плану первоочередных действий по развитию российской экономики, которым предусмотрено ускорение перемещения товаров через границу, подчеркивают авторы обращения. Кроме того, отмечают они, ограничения будут «критичными для продовольственной безопасности РФ, негативно повлияют на пищевую промышленность, сельское хозяйство и обеспечение потребителей продуктами».

По данным участников рынка, из-за запрета ЕС на въезд российских и белорусских грузовиков и ответных мер Белоруссии средний тариф на перевозку из ЕС в РФ вырос с €3,2 тыс. до €7,8 тыс. за фуру, а срок доставки увеличился на неделю. Кроме того, пишет бизнес, в пищевой промышленности используются грузы, перевалка которых невозможна. В пресс-службе правительства “Ъ” сообщили, что письмо пока не поступало.

Просьбу сохранить возможность въезда иностранных перевозчиков в РФ первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главам Минпромторга и Минтранса Денису Мантурову и Виталию Савельеву также направили руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.), Союза независимых сетей и Ассоциации малоформатной торговли. Копия обращения есть у “Ъ”. В нем говорится, что в России отсутствует инфраструктура для перецепки грузов, недостаточно складов временного хранения на пограничных переходах, а ограничения могут привести к исчезновению ряда зарубежных товаров либо значительному росту цен.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев поясняет, что в первую очередь возникнут проблемы с импортом скоропортящихся продуктов. Недельная задержка из-за перецепки в Белоруссии критична для овощей и фруктов, а большая часть продовольственного импорта сегодня — плоды и овощи из стран Южного полушария и Балкан, уточняет он. Источник “Ъ” в крупном производителе продуктов добавляет, что вариант с перецепкой вообще вряд ли сможет работать: «Ни один европейский перевозчик не доверит свой прицеп сторонней компании». По его словам, с учетом ограниченного железнодорожного сообщения с ЕС «любые сложности с автотранспортом будут особенно болезненны».

Производители продуктов пытались предотвратить ограничения на въезд в РФ грузовиков из Европы еще в середине апреля. Тогда регуляторы не стали вводить меры, но затем о них просили представители транспортной отрасли. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) писала Андрею Белоусову, что запрет на перевозку грузов по ЕС лишит компании из РФ 210–230 млрд руб. доходов в год, а нишу доставки в Россию займут иностранцы. Удорожанием логистики перевалка или перецепка не грозит, заверяли в АСМАП: затраты на одну операцию не превышают €50. В ассоциации “Ъ” не ответили. В аппарате господина Белоусова, Минпромторге и Минтрансе также не предоставили комментарии.

По словам собеседника “Ъ” среди перевозчиков, эта отрасль оказалась одной из самых пострадавших от санкций ЕС и до сих пор не получила поддержки. Для минимизации рисков нужно изучить имеющуюся в РФ инфраструктуру для перецепки, а также подготовить список товаров, которых мера не коснется: наливные грузы, пищевое сырье, медикаменты и др., полагает он. Впрочем, по мнению источника “Ъ” на продовольственном рынке, «лучше поддержать перевозчиков субсидиями, чем усугублять проблемы других отраслей».

Анатолий Костырев