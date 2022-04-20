Фура-патриотизм

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Санкции перекроили российские автоперевозки. На внутреннем рынке из-за блокировки международного автосообщения прибавилось транспорта и водителей, а цены снизились. Серьезно упал, в частности, грузопоток в сообщении с обеими столицами, особенно пострадал Санкт-Петербург, лишившийся морских грузов. В международном сообщении цены на доставку из Европы в марте сначала тоже заметно сократились. Однако после введения пятого пакета санкций ЕС, запретивших доступ в Европу российским и белорусским грузовикам, стоимость перевозок резко взлетела и теперь ограничивается лишь аппетитами перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне санкций ЕС автоперевозчики столкнулись с противоречивыми тенденциями и вынуждены балансировать между ростом себестоимости и падением цен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На фоне санкций ЕС автоперевозчики столкнулись с противоречивыми тенденциями и вынуждены балансировать между ростом себестоимости и падением цен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены на автоперевозки внутри России в марте остановили рост, а в апреле начали падать, следует из данных биржи ATI.SU. К 13 апреля (после введенных ограничений для российских перевозчиков в ЕС) ставки пошли вниз, упав на 4,4%, отмечает биржа. «Снижение в апреле вполне логично, несмотря на увеличившуюся себестоимость перевозок,— поясняют в ATI.SU.— Ведь работавшие прежде на европейском направлении перевозчики переориентируются на работу внутри страны, а значит, на рынке увеличивается предложение. Одновременно снижается спрос из-за массового ухода из России западных компаний».

«Санкционные ограничения с запозданием начинают доходить до рынка внутрироссийских перевозок, порождая парадокс,— рассказывает руководитель отдела внутрироссийского сервиса Stalogistic Александр Федоров.— С одной стороны, рост затрат на обслуживание транспорта вынуждает собственников закладывать повышение цен, с другой — часть международных перевозчиков вынужденно переориентируются на внутренний рынок, порождая еще большую конкуренцию». Долгое время ставки по перевозкам внутри страны и так были очень низкими, отмечает господин Федоров, сейчас же к этому добавились и экспонентное увеличение собственных парков у крупных игроков, серьезный дефицит водителей и трудности с ремонтом и обслуживанием.

В ATI.SU подчеркивают, в частности, существенное снижение спроса на перевозки из столиц. Так, из Москвы он упал на 15% по итогам квартала и сразу на 28% в марте. Перевозки в столицу просели меньше — на 5% за квартал и на 10% в марте. В Петербурге по кварталу в целом ситуация остается стабильной: спрос на перевозки из города вырос на 14%, а в город — на 9%. «Однако динамика внутри квартала менее утешительна: в январе перевозки из Петербурга выросли на 43%, в феврале лишь на 27%, а в марте уже снизились на 13%»,— говорят в ATI.SU, объясняя эту тенденцию потерей значительной доли морских грузов.

Спрос на импортные перевозки, отмечают в ATI.SU, по итогам первого квартала оставался стабильным, но в марте демонстрировал тенденцию к снижению (на 3%). Зато экспорт заметно прибавил — на 33% за квартал и на 45% в марте. «Вероятно, новые запреты в ЕС изменят эту тенденцию в следующем квартале, однако нужно учитывать: мартовский рост был достигнут прежде всего за счет перевозок в южном направлении — в Турцию, Азербайджан, Грузию, Армению»,— уточняют в ATI.SU.

Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский говорит при этом о существенном падении цен на международные автоперевозки в марте. Так, если в середине февраля средняя ставка Германия—Москва составляла €6,5 тыс., Италия—Москва — €8,6 тыс., Польша—Москва — €4,5 тыс., то на конец марта они составляли €2,7 тыс., €4,4 тыс. и €1,9 тыс. соответственно. «Падение наблюдалось на фоне общего уменьшения грузопотока из ЕС из-за санкций и укрепления курса иностранной валюты. Многие клиенты приостановили или прекратили деятельность в РФ»,— поясняет глава отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

Одновременно тарифы на доставку из России в Европу резко выросли, добавляет господин Дятлов: основным фактором стал увеличенный спрос на товары и сырье из РФ. В ATI.SU отмечают огромный спрос на экспорт стройматериалов в ЕС в первом квартале: «Так, в десятки раз выросло число заявок в этой категории на перевозки из России в Чехию, Польшу, Словакию, Германию, Италию, Швецию, Австрию. Также более чем вдвое выросли перевозки стройматериалов из России в Белоруссию».

Но после введения Европой пятого пакета санкций против РФ с запретом на въезд российского и белорусского автотранспорта на территорию ЕС (см. “Ъ” от 6 апреля) ситуация кардинально изменилась. Перевозки резко подорожали, говорит Евгений Дятлов. «С 16 апреля Белоруссия ввела ответные санкции в отношении европейских подрядчиков, аналогичные ограничения не исключены и со стороны России,— отмечает он.— Время доставки, затраты в ходе рейса и сложность логистической цепочки значительно увеличились. Подрядчики вынуждены разрабатывать новые схемы доставки грузов. Мы отмечаем рост тарифов на текущей неделе на 200–300%».

На апрель средняя ставка Германия—Москва составила €6,5 тыс., Италия—Москва — €7,8 тыс., Польша—Москва — €4,5 тыс., говорит Игорь Ребельский, подтверждая увеличение стоимости: «Из-за введения пятого пакета санкций количество транспорта сократилось, что вызвало резкий рост ставок и общую неразбериху».

«Может быть, в марте, если сравнивать с предновогодним ажиотажем, когда фура из Европы стоила €6 тыс., ставки действительно казались низкими,— уточняет гендиректор KBT Юлия Шленская.— Но сейчас, с учетом санкций, заторов на границе с Белоруссией, непредсказуемости и даже боязни брать заказы на Россию стоимость автодоставки из Европы выросла феноменально». На сегодня фура из Европы в Россию стоит от €8 тыс. до €19 тыс., рассказывает она, причем «верхний предел определяется исключительно жадностью перевозчика и готовностью заказчика платить».

Наталья Скорлыгина