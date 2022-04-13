Северный ход на восток

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Северный широтный ход (СШХ), создание которого правительство отложило на год, вновь вернулся в повестку дня. Президент РФ Владимир Путин поручил начать активное строительство уже в этом году. По мнению аналитиков, проект поменял смысл и теперь рассматривается не как путь для вывоза арктических углеводородов в направлении Европы, а прежде всего как способ разгрузить Транссиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны 13 апреля поручил вернуться к проекту строительства Северного широтного хода. «Что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира — туда, где они действительно нужны,— сообщил Владимир Путин.— Для решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе речь идет о железнодорожном Северном широтном ходе». Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году, добавил он.

Президент, обращаясь к правительству и задействованным в проекте компаниям — ОАО РЖД и «Газпрому»,— указал, что «это прямое поручение». По его словам, запуск СШХ позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб «и это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов».

СШХ — проект железнодорожного коридора в Арктике, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь.

Общая стоимость проекта — 292,3 млрд руб.

Концептуально он зародился еще в СССР, потом к нему вернулись в 2000-х. Достроить его планировали еще в 2020 году. В 2016 году для его реализации была создана концессионная компания ООО СШХ, которая в итоге осталась в собственности ОАО РЖД. В феврале в интервью “Ъ” глава монополии Олег Белозеров выражал надежду, что контрольный пакет концессионера выкупят банковские структуры (см. “Ъ” от 16 февраля). Периодически средства с проекта в инвестпрограмме ОАО РЖД перебрасывали на другие объекты.

В апреле 2021 года Владимир Путин вновь заговорил об актуальности проекта, предложив финансировать его за счет инфраструктурных кредитов регионам (см. “Ъ” от 21 апреля и 22 сентября 2021 года). Но после начала боевых действий на Украине правительство отметило риски привлечения средств в сложившихся макроэкономических условиях, предложило поставить проект на паузу и перенаправить 50 млрд руб. инфраструктурного кредита на другие проекты (см. “Ъ” от 17 марта). В конце марта о таком решении доложил президенту РФ вице-премьер Марат Хуснуллин, в его секретариате комментариев не дали. В интервью «Известиям» 11 апреля замминистра экономики Илья Торосов заявлял, что окончательное решение по финансированию строительства СШХ из ФНБ не принято.

Источник “Ъ” в отрасли говорит о необходимости в текущей политической ситуации прежде всего сосредоточиться на инвестициях в расширение Восточного полигона, не отвлекая средства и строительные ресурсы на сторонние проекты.

Но глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что у проекта поменялся основной смысл. Если раньше он рассматривался в контексте вывоза энергоресурсов «Газпрома», то сейчас потенциально затяжной конфликт с Европой и полная потеря рынков стран ЕС требует максимальной разгрузки БАМа и Транссиба и расшивки всех узких мест в направлении портов юга и востока. Более того, отмечает эксперт, отмена бюджетного правила и перспективы поступления в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов позволяют привлечь необходимые средства для начала строительства. По его мнению, нехватка строительных ресурсов не станет существенным ограничением, так как рост безработицы уже в третьем квартале будет способствовать сокращению дефицита рабочей силы, а реальное начало работ по СШХ — конец 2022 или начало 2023 года.

Наталья Скорлыгина