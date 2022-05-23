На Сахалине всплыл мост

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У спорного проекта моста на Сахалин может появиться новый участник и альтернативная конфигурация. Обсуждается его реализация на базе концессии с увязкой с уже утвержденным концессионным проектом ООО МГР по строительству грузового комплекса в Поронайске. Планируется ли участие МГР в строительстве самого моста, пока неясно. По мнению экспертов, проект связи Сахалина с материком стоимостью 540 млрд руб., который и раньше вызывал много вопросов, в текущих условиях нельзя назвать действительно актуальным и экономически обоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Многофункциональный грузовой район» предложило выступить в качестве концессионера по строительству моста на Сахалин, рассказали “Ъ” источники в отрасли. Один из них говорит, что вопрос вынесен на повестку заседания комиссии по реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина 31 мая. В его секретариате комментариев не дали.

Совладельцем ООО МГР выступает один из бенефициаров Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаил Скигин. Формально ООО МГР принадлежит ООО «Синее море», в свою очередь на паритетных началах подконтрольному АО «Восток» Андрея Климова и Ольгой Пучковой.

Правительство в марте 2021 года утвердило концессионное соглашение с ООО МГР по строительству грузового комплекса в сахалинском Поронайске с угольным, нефтяным и газовым терминалами, а в мае 2021 года его подписал Росморречфлот. Мощность угольного терминала составит до 5 млн тонн в год, нефтеналивного — до 5,5 млн тонн, терминала газового конденсата — до 2,8 млн тонн. Также на территории будет построена база снабжения и бункеровочный комплекс. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет. Стоимость проекта составит около 35 млрд руб., из федерального бюджета на инфраструктуру будет выделено около 4 млрд руб. Как сообщал господин Скигин в интервью “Ъ” 3 марта 2021 года, строительство в базовом сценарии займет четыре года.

Вопрос строительства моста на Сахалин, обсуждавшийся много лет, был вновь поднят Владимиром Путиным во время прямой линии 2017 году (см. “Ъ” от 15 июня 2017 года). Проект предполагает создание железной дороги Селихин (Хабаровский край)—Ныш (Сахалинская область) через пролив Невельского, общая длина ветки с мостом в 6 км составит 585 км. Предварительно стоимость оценивалась в 540,3 млрд руб. (из них мост — 252,8 млрд руб.), не считая инвестиций порядка 90 млрд руб. в железнодорожную инфраструктуру Сахалина.

Проект некоторое время присутствовал в инвестпрограмме ОАО РЖД до 2025 года, однако впоследствии из нее исчез (см. “Ъ” от 30 октября 2019 года). В 2020 году Марат Хуснуллин признавал, что денег на него нет (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года). В ОАО РЖД текущий статус проекта не комментируют.

Идея о реализации строительства Сахалинского моста через концессию не нова. Еще в 2018 году рассматривались различные варианты — отдать в концессию только мост, мост с железной дорогой или весь проект целиком вместе с новым портом на острове (см. “Ъ” от 21 августа 2018 года). Тогда в качестве конечной точки рассматривался угольный порт в сахалинском Ильинске (см. “Ъ” от 16 мая 2018 года). Сейчас, однако, рассказывает собеседник “Ъ” в отрасли, обсуждается целесообразность реализации проекта развития МГР «Поронайск» в увязке с мостом на Сахалин.

В ООО МГР “Ъ” сообщили, что проект на восточном берегу Сахалина реализуется вне зависимости от проекта моста на материк, отказавшись комментировать другие вопросы.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин полагает, что с учетом наличия задач по развороту грузопотоков на восток и строительству Восточного полигона проект возведения моста на Сахалин не выглядит приоритетным. На Сахалине, признает эксперт, есть своя грузовая база и есть транспортные потоки на Дальнем Востоке, которые можно на остров развернуть, но с учетом стоимости проекта, возможно, имело бы смысл рассмотреть его через два-три года, а пока подготовить проектно-сметную документацию и провести подготовительные работы. В любом случае, на взгляд господина Иванкина, это проект «не столько коммерческий, сколько геополитический».

Наталья Скорлыгина