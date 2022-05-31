САРы потянулись к югу

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В условиях санкций власти не оставляют попыток повысить привлекательность «русских офшоров» — теперь к процессу подключились и парламентарии. Внесенный ими вчера в Госдуму законопроект распространяет режим специального административного района (САР) на центр «Сириус» — федеральную территорию, расположенную на территории Сочи. Авторы проекта надеются, что льготный режим позволит привлечь на юг страны высокотехнологичные компании. По мнению юристов, потенциально третий САР может составить конкуренцию двум действующим «русским офшорам» — за счет инфраструктуры и привлекательной инвестсреды. Впрочем, каким будет интерес к САР на практике, в большей степени будет зависеть от пока немногочисленных льгот и послаблений для их резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сочинский «Сириус» предлагается сделать материковой гаванью для российских международных компаний — в дополнение к двум «островным» российским офшорам

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Сочинский «Сириус» предлагается сделать материковой гаванью для российских международных компаний — в дополнение к двум «островным» российским офшорам

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Группа депутатов во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым внесла на рассмотрение нижней палаты проект, увеличивающий число специальных административных районов — так называемых русских офшоров. Сейчас этот спецрежим действует на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Эти территории создавались для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и защиты от санкций. Теперь к ним может добавиться инновационный научно-технологический центр «Сириус». Это первая в РФ федеральная территория, в момент создания в 2015 году центр «Сириус» относился к Адлерскому району города Сочи.

Расширение числа САР можно считать ответом на новую волну санкций — перевод иностранных активов в РФ вновь стал востребованным у компаний. Напомним, в марте правительство смягчило требования к составу контролирующих лиц организаций и допустило в САР личные фонды, созданные как россиянами, так и иностранцами. На днях Белый дом инициировал новый пакет поправок для расширения доступа к спецадминрайонам для новых иностранных компаний — такие юрлица в последние месяцы активно создавались российскими резидентами для вывода валютных активов (см. “Ъ” от 30 мая).

В пояснительной записке к проекту его авторы выражают надежду, что появление нового САР «позволит администрации федеральной территории "Сириус" привлечь к участию в формировании ее научно-технологической инфраструктуры компании, осуществляющие деятельность в высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики». Первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов пояснил “Ъ”, что привязка компаний к месту регистрации некритична — территорией САР деятельность их резидентов не ограничивается: «САР — это инструмент привлечений инвестиций через переезд (редомициляцию) иностранных компаний, в том числе с российскими корнями».

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что спрос на перенос активов вырос из-за санкций, дополнительным же стимулом для переезда в САР могут стать новые льготы. Пока же, по словам источника “Ъ” на рынке, особой привлекательности у САР для инвесторов нет. «Добавляют более привлекательную по части местонахождения территорию»,— отмечает он. Партнер КПМГ Анна Воронкова считает, что сочинский САР потенциально может составить конкуренцию калининградскому, в котором зарегистрировано большинство резидентов. «Среди преимуществ Сочи — хорошая транспортная доступность, доступ к дополнительным офисным площадям и местным кадрам. Однако я полагаю, что смягчение требований к уровню присутствия в САР для доступа к дополнительным налоговым льготам привлечет гораздо больше компаний, чем расширение географии»,— отмечает эксперт.

Партнер компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов расширение числа спецадминрайонов поддерживает — с учетом увеличения спроса на редомициляцию. «Острова Русский и Октябрьский достаточно специфические локации из-за географической обособленности, а остров Русский — еще и с учетом разницы часовых поясов с европейской частью России. В Дубае, например, который сильно меньше России по площади, количество таких районов составляет несколько десятков»,— указывает он.

Диана Галиева