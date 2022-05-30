Островки невелики, но уместиться можно

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Правительство из-за ужесточения антироссийских санкций вновь корректирует режим специальных административных районов (САР) — «русских офшоров» в Калининграде и Владивостоке. Внесенные в Госдуму поправки могут открыть доступ к спецадминрайонам для новых иностранных компаний, такие юрлица активно создавались после начала военной операции РФ на Украине российскими резидентами для вывода валютных активов. Юристы полагают, что механизм краткосрочно может быть востребован среди компаний, попавших под санкции, а также в перспективе — при усугублении санкций. Пока же правительство занято повышение комфорта резидентов «русских офшоров» — им станут доступны привычные за рубежом корпоративные инструменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки к закону о САР позволят организаторам инвестбума в РФ во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым самим решать, для кого откроются «русские офшоры»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Поправки к закону о САР позволят организаторам инвестбума в РФ во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым самим решать, для кого откроются «русские офшоры»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Белый дом внес в Госдуму проект поправок, корректирующий условия работы международных компаний в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Спецтерритории создавались для возвращения капиталов в юрисдикцию РФ и защиты их от санкций — для повышения привлекательности резидентам САР предлагаются льготы, отчасти совпадающие с классическими офшорными. Из-за ужесточения санкций против России правительство в марте упростило переезд компаний в «русские офшоры», допустив в САР личные фонды россиян и иностранцев, а также компании, созданные до 1 марта 2022 года (ранее — до 1 января 2018-го, см. “Ъ” от 11 марта). Вчерашние поправки предлагают сделать механизм более гибким для «оперативного реагирования на запросы бизнес-сообщества по переезду иностранных юрлиц в российскую юрисдикцию» в условиях санкций. Так, проект позволит правительству самостоятельно определять дату регистрации юрлица для переезда в САР.

Послабления для потенциальных резидентов САР объясняются ужесточением санкций — пятый пакет ЕС запретил с 10 мая 2022 года регистрировать в ЕС новые юрлица российского происхождения. Эти ограничения коснулись и широко распространенных из-за возможности скрывать в них бенефициаров бизнеса трастовых структур и доверительного управления (см. “Ъ” от 13 апреля). Партнер компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов поясняет, что поправки упрощают возможность для попавшего под санкции бизнеса не только репатриировать средства и иное имущество, но и «в целом выйти из-под действия санкций»: компания перестает быть иностранной и переходит в российскую юрисдикцию, где иностранные санкции «не действуют». «Это, конечно, не панацея. Нововведения не приведут к разблокировке ранее заблокированных активов, но помогут компаниям»,— отмечает он. Ожидается, что проект поможет вернуть в юрисдикцию РФ валютные активы, которые российские резиденты выводили после начала российской спецоперации на Украине. «Когда начали вводить валютные ограничения, многие резиденты бросились создавать иностранные компании и вносить средства в их уставные капиталы — в результате в середине марта власти ввели ограничения на покупку и учреждение иностранных компаний. Сейчас из-за расширения санкционного давления эти лица могут захотеть редомицилировать такие компании»,— говорит собеседник “Ъ”. По словам другого источника “Ъ”, важнее изменения по дате, с которой должен быть неизменным состав контролирующих лиц для статуса международной компании, чем дата создания. Одним из нововведений будет расширение механизма «классов акций» в САР (см. «Ъ-Онлайн»).

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом считают механизм востребованным и сообщают об интересе крупных компаний к редомициляции. Впрочем, по словам партнера КПМГ Александра Токарева, норма о том, что в САР могут переехать новые компании (созданные после 1 марта 2022 года), в моменте будет иметь ограниченное применение. «Учитывая общий тренд на уход из зарубежных юрисдикций (в первую очередь вводящих санкции против РФ), а также ограничения на создание новых компаний в ЕС российским бизнесом, таких новых компаний, которые бы бизнес хотел перевести в САР, немного»,— считает эксперт. Между тем он не исключает, что в будущем может возникнуть потребность в переводе в САР иностранных компаний, которые российские бизнесмены открывали после 1 марта в тех странах, что пока не присоединились к санкциям против России, если география санкций и их жесткость в применении будут расширяться.

Диана Галиева