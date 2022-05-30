Руки в бочки

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ЕС так и не решился ввести эмбарго на импорт нефти из России, которое обсуждается уже больше месяца. Ключевым препятствием остается позиция Венгрии, которая полностью зависит от российской нефти и не соглашается одобрить эмбарго, если ей не будут даны абсолютные гарантии сохранения поставок. Кроме того, даже Еврокомиссию теперь смущает тот факт, что в случае эмбарго нефтяные доходы бюджета РФ, вероятно, только вырастут из-за увеличения мировой цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страны ЕС не смогли договориться об условиях отказа от закупок российской нефти

Фото: Александр Саверкин / ТАСС Страны ЕС не смогли договориться об условиях отказа от закупок российской нефти

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Лидеры ЕС на внеочередном саммите вновь не смогли прийти к компромиссу относительно введения эмбарго на российскую нефть. Эта мера обсуждается как минимум с конца апреля и должна была войти в шестой пакет санкций ЕС за военные действия России на Украине.

Согласно последнему варианту эмбарго, подготовленному Еврокомиссией, оно должно затронуть только морские поставки, причем с переходным периодом в шесть месяцев для нефти и восемь месяцев для нефтепродуктов. Поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» на данном этапе предлагалось не запрещать, что должно было убедить Чехию, Словакию и Венгрию согласиться на введение эмбарго.

Но Будапешт эта уступка не устроила. Как сказал премьер Венгрии Виктор Орбан 30 мая, стране нужны «гарантии» поставок нефти из других источников в случае возможных «проблем с нефтепроводом» «Дружба», который проходит через территорию Украины, где идут боевые действия. При этом канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя эмбарго, выразил уверенность, что «рано или поздно это произойдет» (цитата по Reuters).

Логика введения эмбарго первоначально состояла в том, чтобы снизить доходы бюджета РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов, которые страна может направлять на финансирование спецоперации на Украине.

Впрочем, на фоне обсуждения эмбарго цены на нефть Brent выросли до $120 за баррель, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 мая, что немедленное эмбарго со стороны ЕС только увеличит доходы России.

Сейчас ЕС и так сокращает закупки российской нефти в результате добровольных решений отдельных компаний и санкций, введенных против «Роснефти» и «Газпром нефти». ЕС уже снизил импорт нефти из российских портов за первые две декады мая более чем на 10% относительно апреля, до 250 тыс. тонн в сутки (около 1,8 млн баррелей в сутки, б/с), отмечает источник “Ъ” в отрасли.

В условиях санкций против РФ закупки нефти из страны наращивают азиатские нефтепереработчики. Так, с момента начала военных действий 24 февраля по 30 мая, по данным Refinitiv Eikon, поставки Urals в Индию выросли в десять раз в годовом выражении, до 34 млн баррелей (около 4,7 млн тонн), в июне могут составить 28 млн баррелей (0,9 млн б/с, или почти 20% всего экспорта).

Эмбарго, если все-таки будет введено, негативно отразится на НПЗ российских нефтекомпаний в Европе и особенно ударит по ЛУКОЙЛу. Благодаря тому, что четыре завода компании в Италии, Румынии, Болгарии и Нидерландах полностью перешли на переработку Urals, ЛУКОЙЛ единственная из крупных нефтекомпаний РФ не снизила добычу после начала спецоперации на Украине.

Шансы введения эмбарго с предоставлением исключения для трубопроводных поставок достаточно высоки, так как это снимает опасения Венгрии, считает Мария Белова из Vygon Consulting. По итогам 2021 года Россия экспортировала в ЕС 2,1 млн б/с нефти и 1,5 млн б/с нефтепродуктов, из них порядка 700 тыс. б/с было поставлено по «Дружбе», указывает Иван Тимонин из Vygon Consulting.

Под потенциальным риском в предлагаемых условиях эмбарго находится около 80% российских поставок в данном направлении, и для сохранения объемов экспорта на уровне 2021 года на восток необходимо будет перенаправить почти 3 млн б/с нефти и нефтепродуктов.

По мнению Ивана Тимонина, это возможно: «До 2026 года мировое потребление жидких углеводородов вырастет относительно уровня 2021 года на 7,6 млн б/с, из которых 1,3 млн б/с обеспечит Китай, 0,7 — Индия, 1,7 — иные развивающиеся азиатские страны». Кроме того, полагает он, прочие поставщики будут вынуждены перенаправить свои потоки в Европу для замещения российских поставок, что в свою очередь освободит нишу в Азии.

Дмитрий Козлов