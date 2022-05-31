Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ не вернули России

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Как стало известно “Ъ”, суд итальянского города Бари отказал России в выдаче бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко. На родине бизнесмен обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении невыгодной для предприятия сделки, участии в махинациях с выданными НПЗ кредитами и попытке перед увольнением незаконно выписать себе премию за хорошую работу в размере $10 млн. До этого господина Лисовиченко отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. С обвинениями бывший гендиректор НПЗ никогда не соглашался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский суд решил, что Геннадий Лисовиченко не вернется в Россию

Фото: Сергей Медведев / ТАСС Итальянский суд решил, что Геннадий Лисовиченко не вернется в Россию

Фото: Сергей Медведев / ТАСС

О том, что суд итальянского Бари отказал в удовлетворении запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции 71-летнего Геннадия Лисовиченко на родину, “Ъ” сообщил российский адвокат бизнесмена Руслан Елканов. Юрист добавил, что, по словам его итальянских коллег, инициатором такого решения стала местная городская прокуратура. В своем ходатайстве, направленном в суд в конце апреля, прокуроры, в частности, указали, что, по их мнению, в России нет таких тюрем, в которых мог бы в соответствующих условиях содержаться 71-летний человек, недавно перенесший инфаркт, страдающий рядом других серьезных заболеваний и нуждающийся в постоянной высококвалифицированной медицинской помощи. Также прокуратура отметила, что господин Лисовиченко не представляет угрозы для общества и с криминальными структурами не связан, о чем свидетельствует даже само его уголовное дело.

Сам господин Лисовиченко в очередной раз заявил суду, что его уголовное преследование в России носит надуманный характер и было организовано с целью захвата предприятия и его дальнейшего банкротства. Бизнесмен также напомнил, что ранее обратился к властям Италии о предоставлении ему политического убежища.

В итоге суд согласился с позицией и прокуратуры, и россиянина. Пока оглашена только резолютивная часть решения, адвокаты ждут мотивировочной, чтобы составить план своих дальнейших действий.

Как ранее рассказывал “Ъ”, бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, находившийся в международном розыске по запросу России с 2019 года, был задержан в январе этого года в Бари при проверке документов. Поначалу его поместили в тюрьму города Лечче, потом меру пресечения изменили.

В России предприниматель является фигурантом нескольких дел. В июле 2019 года следственное управление СКР по Тюменской области вменило ему ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими существенный вред организации). По версии следствия, господин Лисовиченко продал подъездные пути к НПЗ за 20 млн руб., в то время как экспертиза оценила их в 35,5 млн руб. Затем в январе этого года ему добавили обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2018 году перед увольнением с завода гендиректор по подложному протоколу заседания совета директоров НПЗ выписал себе премию в размере $10 млн. Оба уголовных дела позже были соединены в одно производство. Адвокат Елканов считает версию следствия надуманной. «Железнодорожные пути были проданы за 20 млн руб., а после небесспорного банкротства предприятия конкурсный управляющий, выставив железную дорогу на торги, оценил ее в 16 млн руб. В чем здесь злоупотребление и ущерб?» — задается вопросом юрист.

Кроме того, вопросы к господину Лисовиченко имеются и у следственного департамента МВД, возбудившего в 2019 году уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», владевшего Антипинским НПЗ. Расследование связано с предполагаемым хищением кредита Сбербанка на 1,8 млрд руб., к чему, по версии следствия, приложил руку и Геннадий Лисовиченко.

Фигуранты этого расследования и их защита с версией следствия не согласны. По словам защищающего господина Мазурова адвоката Руслана Коблева, «прокуратура в суде в рамках уголовного дела оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО "Антипинский НПЗ" гендиректором Лисовиченко, в том числе получение кредита в ПАО "Сбербанк". Данную позицию обвинения защита считает юридически нелепой». Как пояснил “Ъ” адвокат, когда Дмитрий Мазуров был мажоритарным акционером НПЗ, предприятие не только вовремя выплачивало проценты по кредитам, но и в срок возвращало займы другим кредиторам. Основания для банкротства Антипинского НПЗ были созданы искусственно, притом что рыночная стоимость завода превышала сумму заимствований.

Юрий Сенаторов