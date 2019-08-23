Нефтяника ищут всем миром

В международный розыск объявлен экс-гендиректор АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» Геннадий Лисовиченко. По мнению следствия, руководитель завода злоупотребил полномочиями при заключении сделок по продаже имущества завода, в результате чего предприятию был причинен убыток в размере 35 млн руб.

В пятницу стало известно об объявлении в международный розыск бывшего топ-менеджера АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах. Впрочем, в следственном управлении СКР по Тюменской области, следователи которого занимаются расследованием уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) топ-менеджерами завода, не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию об этом. Известно лишь, что накануне Ленинский райсуд Тюмени удовлетворил ходатайство следователей о заочном аресте господина Лисовиченко. Правда, в уголовной канцелярии райсуда от общения на эту тему воздержались.

На данный момент карточки господина Лисовиченко в базе данных Интерпола не числится.

Ранее следственное управление СКР по Тюменской области сообщало о расследовании уголовного дела о махинациях со сделками с недвижимостью завода. «Подозреваемый вопреки законным интересам АНПЗ заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил нефтеперерабатывающему заводу ущерб на сумму более 35 млн руб.»,— поясняли в СКР. По данным “Ъ-Урал”, речь идет о создании подсудимым искусственного долга завода перед компанией, которой в качестве отступных были переданы железнодорожные подъездные пути. В результате завод стал платить высокую аренду за пользование этими путями — порядка 3 млн руб. в месяц. После того как стало известно о возбуждении уголовного дела, господин Лисовиченко покинул Россию и вылетел в Болгарию, откуда до последнего времени не вернулся.

С июля по ходатайству следователей МВД РФ под арестом находится Дмитрий Мазуров, глава группы «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. В отношении него по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка.

Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия Лисовиченко и Дмитрия Мазурова. По мнению банкиров, они причастны к заключению невыгодных заводу контрактов со швейцарской фирмой New Stream Trading AG по поставкам 0,87 млн тонн БГС и 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5». В результате, по подсчетам заявителей, заводу был причинен ущерб на сумму $66 млн.

Связаться с защитой Геннадия Лисовиченко вчера не удалось. Стоит отметить, что с июля он пытался через Ленинский райсуд Тюмени получить от завода «золотой парашют» — премию $10 млн за свою работу. Однако его иск не был удовлетворен.

В следственных органах вопрос о возможном объединении уголовных дел, расследуемых в Москве и Тюмени в отношении господина Лисовиченко, не комментируют.

Игорь Лесовских, Екатеринбург