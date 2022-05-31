Хлеб печется об упаковке

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Хлебопеки просят регуляторов продлить продажу нефасованной продукции сетям после 1 июня, когда истекает эта мера. Она вводилась в апреле из-за критической ситуации с импортом упаковочного материала. Сейчас серьезных проблем с этим у хлебопеков нет, но послабления, по словам участников рынка, позволили снизить оптовые цены и сократить расходы. Производители других продуктов питания, включая бакалею и кондитерские изделия, также предлагают дать им возможность продавать товар без упаковки. Но эксперты считают, что экономия в этом случае неочевидна. А некоторые ритейлеры говорят, что продукт без заводской упаковки зачастую не самый дешевый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Российского союза пекарей Алексея Лялина на имя директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марины Афониной с просьбой продлить разрешение производителям поставлять хлеб без упаковки торговым сетям. Эту меру Роспотребнадзор ввел до 1 июня в конце апреля, когда возникла критическая ситуация с импортом упаковочного материала.

Господин Лялин пишет, что послабление «позитивно повлияло на себестоимость продукции», так как доля упаковки в ней достигает 15%. В Институте развития предпринимательства и экономики оценивают зависимость хлебопеков от импортной упаковки и оборудования в 30–60%. Там подсчитали, что смягчение требований привело к сокращению темпов роста оптовых цен на хлеб с 3,5 руб. за 1 кг в марте до 2,4 руб. за 1 кг в апреле, а его продажи выросли на 5–7%. Это также позволило производителям, которым ежегодно приходится закупать от 3 тыс. до 65 тыс. тонн упаковки в зависимости от объемов выпуска, оптимизировать расходы.

В Минсельхозе заявили, что этот вопрос относится к компетенции Роспотребнадзора, где на запрос “Ъ” не ответили.

Алексей Лялин предлагает продлить меру до конца 2022 года: «Послабление актуально прежде всего для труднодоступных регионов страны, так как в центре России проблема с упаковкой сейчас не такая острая». По его словам, в отдаленных регионах, где практически не представлены федеральные ритейлеры, около 40% хлеба продается без упаковки. По предварительным данным Росстата, производство хлебобулочных изделий в январе—апреле 2022 года составило 1,9 млн тонн.

Ряд крупных ритейлеров поддерживает идею продлить послабления, так как это, по словам директора по взаимодействию с органами власти X5 Group Станислава Богданова, помимо прочего снизило для сетей затраты на сырье для упаковки. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев напоминает, что предложение о послаблениях при продаже хлеба без упаковки анонсировалось как самая крайняя мера, на случай критических проблем с упаковкой. «Но хлебопекам удается решать их»,— отмечает он. Эксперт называет высказанные некоторыми участниками рынка данные об экономии при продаже хлеба без упаковки голословными: «Она неочевидна при производстве, не говоря уже при доставке в сети».

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон говорит, что ритейлеры, закупая хлеб у производителей без упаковки, вынуждены самостоятельно фасовать товар до того, как он попадет на полки. Это подтверждают в сети «Верный», добавляя, что продукт без заводской упаковки — не самый дешевый в категории хлебобулочных изделий. В небольших пекарнях товар упаковывается перед покупателем. По сути, способы продажи хлеба — это предмет переговоров между производителями и ритейлерами о том, кому оплачивать расходы на упаковку. «Лучше не вовлекать лишний раз в бизнес-процесс регуляторов»,— считает господин Кацнельсон.

Между тем производители других продуктов питания, ссылаясь на удачный эксперимент хлебопеков, предлагают распространить практику и на них. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уверен, что при соблюдении всех санитарных норм без упаковки вполне можно продавать бакалею, кондитерские изделия и другие товары.

Алексей Полухин