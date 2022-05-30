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583,4 миллиарда долларов составил объем международных резервов России по состоянию на 20 мая 2022 года, сообщил Банк России. За неделю показатель уменьшился на $2,3 млрд, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки, пояснил регулятор. Напомним, что значительная часть резервов была заморожена в ответ на военную операцию РФ на Украине. В пятницу глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что запрет на вывод средств нерезидентов сохранится, пока международные резервы России будут заморожены, напомнив, что ограничения на движение капитала были введены именно в ответ на заморозку золотовалютных резервов РФ и активов крупных российских компаний.