Подарки непреодолимой силы

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Российские потребители столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты. Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, приостановивших работу в России. А из-за технического сбоя обслуживание карт заморозила и сеть «Перекресток». Потребители могут попробовать обратиться в компании с претензиями, но у тех есть возможность сослаться на обстоятельства непреодолимой силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В социальных сетях появились жалобы потребителей на невозможность вернуть подарочные сертификаты. С этим, в частности, столкнулись клиенты некоторых приостановивших работу в России торговых сетей. Владеющий магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius холдинг Inditex пока предлагает продлить срок действия подарочной карты. Вернуть подарочные сертификаты также не могут покупатели магазинов Mothercare и Levi`s. В Inditex, Mothercare и Levi`s на запрос “Ъ” не ответили.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов говорит, что число обращений с жалобами на невозможность вернуть средства за сертификаты в последние месяцы растет. По его оценкам, на подарочных картах у россиян находятся десятки миллионов рублей.

«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть "зависшие" на сертификатах средства покупателей»,— заявил Олег Павлов.

В Роспотребнадзоре сообщили “Ъ”, что с 12 марта по 1 мая около 2,2% всех поступивших жалоб от потребителей были связаны с желанием вернуть средства за купленные сертификаты у компаний, приостановивших работу в России. В службе считают, что владельцы карт и сертификатов в данных обстоятельствах могут требовать возврата средств

С проблемами использования подарочных сертификатов столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Потребители отмечают, что не могут вернуть деньги за купленный ранее сертификат из-за технического сбоя в IT-системе программы лояльности группы, связанного со сложностями на стороне зарубежного подрядчика. В X5 заявили “Ъ”, что программы лояльности пока переводятся на процессинг российской разработки, функции списания, просмотра баллов, выпуска новых карт и ряд других сервисов недоступны на этот период. Воспользоваться подарочной картой невозможно, но по желанию держателя X5 может вернуть денежные средств, уверяет представитель компании.

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина говорит, что отказ от выплаты может быть расценен как нарушение прав потребителя, если учитывать последнюю практику Верховного суда (ВС).

На примере дела «Рив Гош» (см. “Ъ” от 21 марта) ВС признал, что магазин обязан вернуть деньги за подарочную карту по требованию владельца. До этого приобретение сертификата квалифицировалось как договор купли-продажи с условием о предварительной оплате, а возврат средств был возможен только если продавец не исполнил обязанность по передаче товара или если у сертификата истек срок действия, объясняет руководитель практики разрешения споров K&P.Law Дина Шибзухова. ВС же принял решение, что условия о невозвратности сертификата ущемляют права потребителя, продолжает она.

Госпожа Тараданкина советует пострадавшим клиентам подождать возобновления продаж либо обратиться с претензией к продавцу, приложив подтверждающие документы по оплате подарочной карты. Олег Павлов считает, что потребителю будет достаточно написать претензию на имя компании, которая, скорее всего, будет удовлетворена. Но Дина Шибзухова полагает, что торговая сеть может сослаться на невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, доказав которые, бизнес может быть освобожден от ответственности.

Никита Щуренков, Анна Занина, Александра Мерцалова