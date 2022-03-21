Деньги — лучший подарок

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На примере дела «Рив Гош» Верховный суд РФ (ВС) признал, что магазин обязан вернуть деньги за подарочную карту по требованию ее владельца. Отказ ритейлера признан незаконным. Юристы поддерживают позицию ВС, отмечая, что сейчас право на возврат средств за сертификаты может стать еще более актуальным, чем раньше. Причем вернуть средства можно даже в случае приостановления работы сети в России, подчеркивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВС 18 марта опубликовал решение по спору ООО «Аромалюкс» (управляет магазинами «Рив Гош») с управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области по поводу подарочных карт. История связана с тем, что магазин отказался вернуть одной из клиенток деньги за подарочный сертификат, после чего она пожаловалась в Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и пришло к выводу, что действующие в компании правила продажи и обращения сертификатов нарушают закон «О защите прав потребителей». В итоге сеть оштрафована на 10 тыс. руб., и ей предписано устранить нарушение.

«Аромалюкс» обжаловал постановление ведомства и добился его отмены. По мнению арбитражных судов трех инстанций, правила сети не ущемляют права потребителя и не противоречат закону. Но Роспотребнадзор обратился в ВС, и спор передали в экономколлегию, которая встала на сторону ведомства.

В определении коллегии говорится, что правила магазина позволяют вернуть деньги за подарочную карту лишь в случае непередачи покупателю товара в установленный срок. Однако при приобретении сертификата, который представляет собой карту предварительной оплаты, ни конкретный товар, ни срок его передачи не определены, поэтому в случае требования клиента вернуть зачисленные на карту деньги это правило применяться не может.

Поскольку закон не предусматривает право продавца удерживать деньги, уплаченные за карту, по требованию владельца карты эти средства должны быть ему возвращены, заключил ВС.

Иск «Аромалюкса» отклонен, а постановление Роспотребнадзора признано законным.

В «Рив Гош» сообщили “Ъ”, что изучают доводы ВС «для формирования дальнейшей позиции». В сети отметили, что в судах общей юрисдикции есть практика о необоснованности подобных обращений потребителей, с чем согласны некоторые региональные управления Роспотребнадзора. Причина разницы мнений связана с «отсутствием специального законодательного регулирования порядка обращения карт», что «доставляет серьезные неудобства как потребителям, так и продавцам», добавили в компании. Предоставить данные о числе и номинале реализованных подарочных карт в «Рив Гош» отказались.

Юристы поддерживают ВС, защитивший потребителя как слабую сторону договора. Деньги, на которые куплен сертификат, являются авансом на покупку товаров в будущем и в случае неиспользования «должны быть возвращены в безусловном порядке», полагает партнер КА Delcredere Анастасия Тараданкина. В то же время, уточняет юрист АБ S&K «Вертикаль» Дмитрий Кириллов, предпринимателей такой подход ставит в «подвешенное положение», ведь средства уже учтены в качестве дохода.

«Возврат денег может быть особенно интересен потребителю в текущей ситуации, когда рост цен на ассортимент магазина не позволяет выгодно обменять карту на товар»,— отмечает старший юрист юрфирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов.

Кроме того, полагает господин Кириллов, деньги могут быть актуальнее «в условиях снижения реальных доходов населения». С этим согласен адвокат АБ КИАП Даниил Жердев, по мнению которого из позиции ВС следует, что вернуть деньги за карту можно «вне зависимости от роста цен, ограничения поставок или иных обстоятельств».

Возврат денег за сертификаты особенно важен, если компания на фоне военных действий на Украине приостановила или прекратила свою деятельность в России. Так поступили многие известные бренды и сети, например IKEA, H&M, Zara и Sephora.

Приостановление деятельности не значит, что компания полностью отказалась от взятых на себя обязательств или уже ликвидирована, подчеркивает ведущий юрист МКА «Князев и партнеры» Екатерина Усачева. Так, IKEA продолжает обслуживать клиентов через сервисные центры, в них можно и вернуть подарочные карты, говорит Даниил Жердев.

Но и в отсутствие таких центров возможность вернуть сертификат сохраняется, отмечает госпожа Усачева. «Нужно направить по юридическому адресу компании претензию с просьбой вернуть деньги, а если магазин откажется сделать это добровольно, то можно обратиться в суд»,— говорит она. Господин Хохлов уверен, что клиент «имеет реальные шансы на возврат денег в судебном порядке», если компания не находится в процедуре банкротства или ликвидации.

Екатерина Волкова, Анна Занина, Анатолий Костырев