В шаге от первого

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Четвертый матч финального play-off чемпионата Единой лиги ВТБ стал лучшим на этой стадии за все время существования лиги. «Зениту» и ЦСКА потребовались два овертайма для выявления победителя. Удачливее были армейцы, победившие со счетом 111:110. ЦСКА может завоевать титул уже 30 мая в Москве.

Финальная серия началась для «Зенита» с двух беспросветных поражений, и даже мелькнула мысль, что все надежды на то, что в финале будет по-настоящему интересная борьба, не оправдаются, поскольку у петербуржцев просто нет рецепта победы над ЦСКА. Третий матч, однако, показал, что главному тренеру «Зенита» Хави Паскуалю этот рецепт прекрасно известен, и вопрос был лишь в том, чтобы добиться от команды исполнения тренерских схем. Это получилось — и как результат, победа «Зенита» с разницей в 14 очков. Так крупно ЦСКА петербуржцы не обыгрывали никогда. Впрочем, одна победа меняла в раскладе на финал не так уж много. Требовалось закрепить успех. И дело тут не только в счете, но и в обретении некоего психологического преимущества над соперником.

Однако пятничный матч «Зенит» начал вовсе не так, как рассчитывали зрители, заполнившие трибуны «Сибур-Арены». Куча брака в атаке (хозяева больше трех минут не могли поразить кольцо), полная беззащитность перед Николой Милутиновым, который снова царил под щитами, постоянная утрата контроля за перемещениями крохотного (178 см) Каспера Уэйра. Чем-то происходившее напоминало события первого матча серии. В нем «Зенит» провалил старт, а затем так и не смог найти способы отставание ликвидировать. Но в этот раз уже ближе к концу четверти игра стала выравниваться, а во второй десятиминутке, после того как Билли Бэрон выдал мощнейшую серию атак со стопроцентным показателем точности (до большого перерыва американец успел набрать 18 очков, четырежды попав с дистанции и еще дважды реализовав двухочковые попытки), игра пошла в режиме перестрелки, как должно быть в финале.

После перерыва страсти продолжали накаляться. Сергей Карасев чуть было не сцепился с Семеном Антоновым, вскоре главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил технический фол, почти сразу Джордан Ллойд в атаке так плотно врезал локтем в лицо Уэйру, что уложил его на паркет (это тоже было наказано техническим фолом).

Когда дело доходит до такого обмена ударами, вопрос сводится к тому, у кого первым сдадут нервы. Где-то к середине четверти признаки «проседания» стали проявляться у «Зенита». Бэрон прервал свой снайперский сериал, Карасев тоже перестал попадать. А вот у ЦСКА в своем привычном сокрушительном режиме работал Милутинов, очень много свободы получал Уилл Клайберн, плюс на своем уровне играл Алексей Швед. И армейцы потихоньку стали отрываться. К концу десятиминутки их перевес достиг семи очков. Вроде бы совсем немного, но видно было, как этот дефицит давит на игроков «Зенита». Даже обычно спокойный Бэрон чуть не сцепился все с тем же Антоновым.

Хозяевам все эти стычки с игроками ЦСКА помогли встряхнуться, вернуться в игру и все же затянуть матч в концовку. За минуту до конца от преимущества ЦСКА оставалось только три очка. Случившийся очень некстати для хозяев технический фол Карасева вроде бы интригу убил, ЦСКА оторвался на вполне безопасные шесть очков меньше чем за полминуты до сирены. Но «Зенит» ответил небольшим чудом. Три подряд дальних попадания хозяев (одно от Джордана Мики и два от Билли Бэрона) перевели матч в овертайм. ЦСКА его почти выиграл. За четыре секунды до сирены армейцы вели «плюс 3». Но Джордан Ллойд в этой ситуации умудрился (бросая со своей половины) и три штрафных заработать, и Шведа, перебравшего с фолами, с площадки убрать. В итоге случился второй овертайм. И в нем уже ЦСКА потребовалось чудо. Которое и сотворил Уэйр забросивший победный мяч с сиреной. Армейцы победили со счетом 111:110, повели в серии 3:1 и могут завоевать титул уже 30 мая, когда команды снова сыграют в Москве.

Александр Петров