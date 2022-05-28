Сандро Шварц меняет Москву на Берлин

862 3 мин. ...

Финал Кубка России против «Спартака», который состоится в воскресенье, скорее всего, станет последним матчем в России для немецкого наставника «Динамо» Сандро Шварца. Специалист, с которым динамовцы уже завоевали бронзу чемпионата страны, впервые почти за полтора десятилетия попав в список призеров турнира, собирается вернуться на родину и выводить из кризиса с огромным трудом оставшуюся в высшем немецком дивизионе берлинскую «Герту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Сандро Шварца московское «Динамо» впервые с 2008 года попало в тройку призеров чемпионата России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Под руководством Сандро Шварца московское «Динамо» впервые с 2008 года попало в тройку призеров чемпионата России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Сандро Шварц на следующей неделе будет представлен в качестве нового главного тренера «Герты» вместо отправленного в отставку Феликса Магата, сообщило немецкое издание Kicker. Оно утверждает, что после финала Кубка России, который состоится в воскресенье, Шварц и московский клуб завершат процедуру расторжения договора, действующего до 2024 года. Вместе с ним в берлинскую команду перейдут работавший в «Динамо» ассистентом наставника Волкан Булут и видеоаналитик Даниэль Фишер. Причину возвращения на родину Сандро Шварца Kicker не уточнил. Однако он напомнил, что вслед за началом в конце февраля специальной военной операции России на Украине и на фоне введенных в связи с ней международными футбольными структурами санкций, лишивших отечественные клубы возможности участвовать в будущем сезоне в еврокубках, Российскую премьер-лигу (РПЛ), не дожидаясь финиша чемпионата, покинули два немецких тренера — Даниэль Фарке из «Краснодара» и Маркус Гисдоль из «Локомотива». Правда, если преемником Фарке стал россиянин Александр Сторожук, то железнодорожниками в концовке сезона руководил в ранге старшего тренера соотечественник Гисдоля Марвин Комппер. Источник “Ъ” в «Динамо» не опроверг информацию Kicker, сказав, что «Шварц, скорее всего, уедет».

Уход Сандро Шварца из «Динамо» — событие чрезвычайно заметное. Его можно считать серьезной потерей для РПЛ. Дело в том, что Шварц был одной из самых удачных находок в ее истории. В «Динамо», которое все время переживало разные — то жесткие, то мягкие — формы кризиса, он появился в октябре 2020 года, после увольнения Кирилла Новикова. А потенциал молодого (ему был всего 41 год) специалиста представлялся в тот момент загадкой.

Сандро Шварц считался протеже Юргена Клоппа, который руководит «Ливерпулем», встречающимся в субботу с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Именно под руководством Клоппа он когда-то выступал за «Майнц». Однако послужной список Шварца после окончания игровой карьеры выглядел, несмотря на хорошие отзывы о нем ливерпульской знаменитости, довольно скромно. С регионального и юниорского на высший уровень он попал только в 2017 году, когда из «молодежки» «Майнца» его подняли в главную команду. В дебютном сезоне со Шварцем она оказалась на итоговом 14-м месте в чемпионате Германии, в 2019 году — на 12-м. В третьем же сезоне во главе команды Сандро Шварц продержался лишь 11 туров, в которых «Майнц» набрал 9 очков. Безработным до возникновения варианта с «Динамо» он оставался почти целый год.

Между тем в России Сандро Шварц произвел примерно такое же впечатление, какое в свое время произвел, оказавшись в Англии, Юрген Клопп. Очень трендовый футбол Шварц поставил «Динамо» практически моментально, но в его первом — неполном — российском сезоне оно финишировало в первенстве седьмым, хотя и всего в шести очках от призовой тройки.

Настоящий прорыв — и стилистический, и в плане результатов — случился в сезоне прошедшем. «Динамо» по ходу чемпионата показывало игру, особенности которой — высокий прессинг, мобильность в середине поля, активность защитников — заставляли сравнивать ее с игрой клубов «большой европейской пятерки», и долго держалось вплотную за фаворитом «Зенитом». Динамовцы, правда, смазали концовку турнира, набрав в пяти заключительных матчах лишь одно очко и пропустив на вторую позицию «Сочи», но в любом случае бронзу невозможно было не оценить как успех, учитывая, что в предыдущий раз команда попала в тройку призеров в 2008 году. А выход в финал Кубка России был для нее первым за десять лет.

В «Герте» Сандро Шварцу предстоит, видимо, заниматься, по сути, тем же, чем он занимался в «Динамо». Берлинский клуб также находится в состоянии, похожем на кризисное. В чемпионате Германии он занял 16-е, третье с конца, место и с трудом удержался в высшем дивизионе, одолев в переходных матчах «Гамбург». Если верить Kicker, менеджмент берлинского куба рассчитывает, что Шварц — как раз тот человек, который сможет научить «Герту» играть «активно, агрессивно и вариативно».

Алексей Доспехов