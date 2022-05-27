Гречка дешевеет тоннами

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Достигнув максимумов в конце марта, оптовые цены на гречневую крупу начали падать. К 20 мая гречка подешевела на 13%, до 81,32 тыс. руб. за тонну, в первую очередь из-за низкого спроса после ажиотажных закупок впрок в начале кризиса. Экспорт продукции также снизился – внутренние цены остаются привлекательнее внешних, особенно на фоне осложнения и подорожания логистики. Эксперты полагают, что тенденция может сохраниться на месяц-другой, но не дольше, поскольку реального избытка гречки на рынке нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), согласно которым средние оптовые цены на гречневую крупу начали снижаться после достижения максимума в 93,25 тыс. руб. за тонну в конце марта. К 20 мая цены снизились почти на 13%, до 81,32 тыс. руб. за тонну. Это примерно соответствует уровню прошлого ноября и на 23,1% превышает стоимость крупы годом ранее. Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова связывает динамику со снижением цен на гречиху, а в большей степени — с падением спроса. По ее словам, с конца марта ко второй половине мая гречиха в Алтайском крае подешевела с 55–57 тыс. руб. до 50–52 тыс. руб. за тонну с НДС.

Снижение спроса на крупу объясняется последствиями мартовского ажиотажа.

С началом военной операции РФ на Украине и новой волны западных санкций продажи продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) с 7 по 13 марта в натуральном выражении выросли на 11,7% и на 32,1% в деньгах год к году, подсчитывали в NielsenIQ. Продажи гречки и сахара тогда подскочили более чем на 171%. Ритейлеры на этом фоне ограничивали продажу популярных продуктов в одни руки.

В «Ленте» заявили “Ъ”, что по сравнению с мартом—апрелем спрос на гречку в мае снизился на треть, но остается выше уровня прошлого года примерно на 10%. Сеть сократила заказы этой крупы, так как сформировала достаточный запас продукции, говорит представитель «Ленты». Восстановление спроса на продукцию там ожидают не раньше июля.

В «Магните» отмечают сокращение спроса на гречку в апреле и мае в пределах 10% в натуральном выражении, связывая это с закупками впрок в марте. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») говорят, что продажи гречки в магазинах более чем втрое меньше уровней начала марта. Представитель крупного производителя круп «АФГ Националь» также связывает снижение внутреннего спроса с прохождением ажиотажа, а также отмечает «беспрецедентную цену» на полке. По данным Росстата, в апреле гречка в рознице в среднем стоила 143,3 руб. за кг — почти на 50% дороже, чем годом ранее.

Поставки гречки на внешние рынки также сокращаются.

По данным участников рынка, приводимым ИКАР, с июля 2021 года до середины мая этого года РФ экспортировала 71 тыс. тонн гречихи и 85 тыс. тонн гречневой крупы, что на 33,6% и 19% ниже, чем сезоном ранее. По словам госпожи Глазуновой, снижение экспорта может быть связано с логистическими сложностями, а также более привлекательными ценами на гречку на внутреннем рынке.

На Украине из-за прекращения поставок из России уже возник дефицит гречки и ожидается рост цен, говорил на днях телеканалу «1+1» директор местной Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, в январе—марте 2022 года без учета стран ЕАЭС основными покупателями российской гречихи были Литва (8,2 тыс. тонн), Латвия (6,4 тыс. тонн), Китай (3,8 тыс. тонн), Япония (3,3 тыс. тонн) и Украина (3,1 тыс. тонн).

По данным ИКАР, в сезон 2021/22 рынок вступил с рекордно низкими переходящими запасами из-за высокого экспорта гречихи и крупы в предыдущем сезоне, когда было вывезено почти 25% урожая 2020 года. На этом фоне с 5 июня по 31 августа 2021 года экспорт был ограничен. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко полагает, что запасов сырья у производителей должно хватить до нового урожая (в 2021 году сбор гречихи на Алтае закончился в октябре), однако признаков избытка на рынке нет. Вероятность дальнейшего снижения цен он считает низкой. В то же время Ирина Глазунова отмечает, что активность на рынке низкая, потому оптовая стоимость гречки пока продолжает снижаться.

Анатолий Костырев