Рубль развернулся к бюджету

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Российская валюта благодаря усилиям финансовых властей, судя по всему, прекратила затянувшееся укрепление. Биржевой курс евро поднялся до 68 руб./€, а курс доллара — до 65,26 руб./$, обновив тем самым двухнедельный максимум. С завершением основных налоговых выплат рынок впервые за последние месяцы столкнулся с дефицитом предложения иностранной валюты. Кроме того, сыграло роль и послабление по продаже экспортной выручки. В ближайшие недели курс доллара может вернуться в диапазон 70–80 руб./$ на фоне растущего спроса со стороны импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Второй день подряд рубль завершает биржевые торги заметным ослаблением. Уже при открытии торгов 26 мая курс доллара поднялся до отметки 61,45 руб./$, превысив на 2,12 руб. значения закрытия среды. К 17:20 курс достигал отметки 65,83 руб./$, а по итогам дня составил 65,26 руб./$, почти на 6 руб. выше значений закрытия предыдущего дня. Курс евро в ходе торговой сессии приближался к уровню 70 руб./€, а завершил торги на отметке 68 руб./€, прибавив за день 7,4 руб. За два дня курсы ведущих иностранных валют выросли на 8,5 руб. и 9,5 руб. соответственно и вернулись к значениям двухнедельной давности.

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Стремительное укрепление позиций доллара и евро на внутреннем рынке происходит при повышенной активности инвесторов. Объем операций с поставкой tomorrow с долларом достиг в четверг 210 млрд руб., обновив трехмесячный максимум. Объем торгов с евро хотя и снизился до 84 млрд руб., однако почти вдвое превысил средние объемы торгов в апреле и начале мая.

По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, разворот курса доллара мог быть связан с выходом крупных игроков на биржу перед внеплановым заседанием ЦБ. Решение регулятора снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, до 11% также способствовало ослаблению рубля.

«Снижение ключевой ставки сократило дифференциалы доходности между активами, номинированными в рублях и других валютах, заметно снизило стоимость удержания длинных позиций в валюте против рубля»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Впрочем, против российской валюты сыграло и прекращение продажи экспортной выручки для налоговых выплат. В минувшую среду компании завершили уплату НДПИ, НДС и акциза на общую сумму 1,1 трлн руб., оценивали аналитики банка «Зенит». «Окончание активной фазы налогового периода снизило навес предложения валюты»,— отмечает начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев.

В таких условиях повысилась эффективность последних шагов ЦБ и Минфина по смягчению требований по продаже валютной выручки. На прошлой неделе Минфин разрешил экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть контракты на импорт. На текущей неделе был смягчен режим обязательной продажи валютной выручки — с 80% до 50%. В четверг ЦБ увеличил в два раза срок продажи валютной выручки — с 60 дней до 120 дней.

«За последние полтора месяца были несколько смягчены и меры валютного контроля, и меры по ограничению движения капитала. Кроме того, ряд высокопоставленных чиновников в последние дни сделали ряд заявлений, указывающих на недовольство чрезмерным укреплением российской валюты»,— отмечает Олег Сыроваткин.

Вместе с тем за два с половиной месяца практически безостановочного снижения курс доллара снизился в России более чем вдвое, в итоге на рынке сформировалось большое количество рыночных игроков с значительными длинными позициями в рублях. «Резкий разворот рынка мог заставить их в спешке откупать валюту. А позже масштаб движения мог спровоцировать уже и принудительное закрытие длинных позиций в российской валюте»,— отмечает господин Сыроваткин.

В существующих условиях ограничения на движение капитала аналитики ожидают плавного ослабления рубля. «Экспорт традиционно снижается в летний сезон, а параллельный импорт понемногу начинает набирать обороты»,— отмечает Егор Жильников. Он не исключает, что курс доллара вернется в диапазон 70–75 руб./$, который более комфортен для бюджета РФ. «Переход курса доллара в диапазон 70–80 руб./$ в ближайшие пару месяцев выглядит более вероятным, что позволит удовлетворить потребности бюджета с минимальным влиянием на динамику инфляции»,— считает и Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев