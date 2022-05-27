Удобрения сползли с пиков

Несмотря на ограничение российских поставок на западные рынки и высокие цены на газ, стоимость основных видов минудобрений к середине мая уменьшилась. Фосфатная продукция подешевела на 10%, азотная — более чем на 20%. Это связано в основном с сезонным падением спроса и снижением покупательской способности. Но все же пока цены остаются высокими. По итогам года, считают эксперты, экспорт удобрений упадет, но валютная выручка производителей, вероятно, вырастет.
Стоимость аммиака на мировом рынке с конца апреля по вторую половину мая снижалась, несмотря на сохранение высоких цен на газ и отсутствие отгрузок в портах Балтийского моря, следует из данных ЦЭП Газпромбанка. Эксперты центра отмечают, что в среднем за этот период на фоне снижения торговой активности на глобальном рынке и небольшого спада мировых цен на газ котировки аммиака снизились на 1–2% на Ближнем Востоке и в Индии, оставаясь на уровне $1,2 тыс. и $1,1 тыс. за тонну соответственно, а также на 10% — в США (около $1,4 тыс. за тонну).
Карбамид и аммиачная селитра в портах Балтийского и Черного морей подешевели на 17–23%, до уровня в $600 за тонну, что участники рынка связывают с относительно низкой активностью на европейском рынке в мае, умеренным спросом в США и отменой запрета на экспорт аммиачной селитры из России с 1 мая.
Также шла вниз стоимость фосфатных удобрений. На глобальном рынке цена на диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP) упала на 9–10%, что в ЦЭП связывают с низким спросом в странах Латинской Америки, Европе и США. Уровень цен на этот вид удобрений на Балтике составлял в мае около $1,1 тыс. за тонну.
При этом, несмотря на существенную коррекцию, мировые цены на удобрения все еще остаются на крайне высоком уровне.
Для сравнения: до 2021 года стоимость карбамида и селитры в течение нескольких лет не превышала $400 за тонну, а цена на MAP только в конце 2018 года недолго пробивала этот уровень.
Независимый эксперт Елена Сахнова считает, что цены на азотные удобрения упали почти на 30% со своих пиков в основном из-за окончания сезона закупок в Северном полушарии и слабого спроса в Северной Америке. Основной причиной падения стоимости фосфатных удобрений она также называет сезонную корректировку. В то же время, говорит госпожа Сахнова, цены на калийные удобрения держатся на пиках, так как «Беларуськалий», на который в 2021 году приходилось 20% мировых поставок, с февраля, когда Литва отказалась транспортировать его продукцию, осуществляет минимальные поставки на внешние рынки.
Из России, уточняет источник “Ъ” на рынке, отгрузки азотных удобрений также идут с существенным падением. Это связано с логистическими проблемами у «Еврохима», который много поставлял через порты Прибалтики, а также санкционными проблемами у Вячеслава Кантора, который пока продолжает владеть контролирующей долей в «Акроне». У «Фосагро», говорит собеседник “Ъ”, все относительно хорошо: отгрузки осуществляются с минимальными логистическими и страховыми проблемами.
В целом, по словам другого собеседника “Ъ”, поставки в Европу из России продолжаются, так как официально удобрения не попали под санкции.
Но отгрузки серьезно осложняет логистика: уход их РФ крупных судовладельцев, что повышает цену перевозок из-за необходимости привлекать небольшие суда, а также заторы на железной дороге и границах из-за резкого увеличения трафика в Азию. Доля поставок на восток через сухопутные коридоры резко увеличилась.
Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка полагает, что по итогам года российский экспорт неизбежно упадет с точки зрения объемов, но при этом валютная выручка сектора, напротив, возрастет из-за высоких цен. Она также отмечает, что доступность удобрений для аграриев на мировом рынке низкая и многие предпочитают выждать, хотя фундаментальных причин для резкого снижения цен на удобрения пока нет.