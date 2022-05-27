Путина в эколожных условиях

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Начавшие работать в 2021 году требования к рыбопромышленникам по экологической госэкспертизе, за исполнением которых следит прокуратура, могут привести к срыву лососевой путины. Участники рынка по опыту 2021 года утверждают, что нормы технически невозможно исполнить. Рыбаки опасаются расширения давления прокуратуры на фоне перспективы снижения вылова на 40% в этом сезоне. В отрасли говорят о рисках дефицита и подорожания рыбы с учетом осложнения импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались тезисы выступления представителя Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья (АРПП) на запланированном на 27 мая заседании межведомственной группы по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке с участием Генпрокуратуры. В документе говорится о риске срыва промысла лосося из-за избыточных экологических требований, предъявляемых прокуратурой. Лососевая путина на Дальнем Востоке стартует 1 июня.

Но рыбаки опасаются, что от них потребуют положительное заключение госэкспертизы, а в случае ее отсутствия наложат штраф на сумму до 200 тыс. руб.

Требования госэкспертизы для добытчиков биологических биоресурсов, общий объем производства которых устанавливается Росрыболовством, вступили в силу несколько лет назад, но только в 2021 году органы прокуратуры начали предъявлять их к предприятиям, специализирующимся на лососевых, говорит источник “Ъ” в отрасли. Рыбаки должны представить документы, которые подтверждают, что их вылов и их производственная деятельность не воздействуют негативно на акваторию добычи. Главный показатель — объем добычи. При этом для лососевых он по закону ограничен лишь рекомендательно, а не обязательно.

В прошлом году предписания из-за отсутствия такой экспертизы получили три предприятия по добыче лосося в Хабаровском крае, хотя формально для них экологическая госэкспертиза не нужна, подчеркивает глава АРПП Георгий Мартынов. По его словам, для таких рыбодобытчиков проведение требуемой экспертизы технически невозможно, а сама процедура занимает несколько месяцев. Кроме того, в ходе путины даже рекомендуемый объем добычи лососевых часто корректируется. В итоге реально выловленный объем может отличаться от зафиксированного в документах, а это делает заключение недействительным, поясняет господин Мартынов.

По мнению Георгия Мартынова, причина проблемы — в неопределенности законодательства: «Для рыболовства, в отличие от других отраслей, не установлен перечень документов для проведения экспертизы».

Из-за этого потенциальными нарушителями могут стать даже рыбопромышленники, добывающие около 1 млн тонн рыбы разных видов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, поясняет господин Мартынов.

АРПП планирует попросить Генпрокуратуру не штрафовать рыбопромышленные предприятия до изменения законодательства. Поправки, которые исключили бы некоторые сегменты рыболовства из экологической госэкспертизы, уже подготовлены Минприроды и Минсельхозом. Но пока они не вступят в силу, риск сохраняется, считает Георгий Мартынов. В Минприроды заявили “Ъ”, что готовы исключить из требования экспертизы документы для вылова рыбы разных видов, по которым не установлен общий допустимый объем. В Минсельхозе на запрос “Ъ” не ответили.

В Росрыболовстве подтвердили, что для решения проблемы прохождения экспертизы при добыче лососевых в ближайшее время планируется проведение заседания с участием Генпрокуратуры.

Там добавили, что уже провели подготовку к предстоящей путине, в том числе в плане пресечения нелегального вылова, хранения и сбыта улова.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорит, что регуляторные ограничения отрасли, как, например, требования по экологической госэкспертизе, могут привести к концентрации в ближайшие два года добычи лосося в руках крупных компаний: «Под их давлением небольшие рыбопромышленники вынуждены будут уйти с рынка».

Рыбопромышленники так сильно беспокоятся во многом из-за ожидания в этом году рекордно низкой путины. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк поясняет, что в наступающем сезоне планируется добыть только 322 тыс. тонн лососевых против 531 тыс. тонн в 2021 году. Из-за возможного низкого вылова и необходимости обеспечить внутренний рынок глава Росрыболовства Илья Шестаков уже допускал ограничение экспорта икры в случае нехватки ее в стране.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, 25 мая: «Мы просто ограничим вывоз красной икры из страны в случае недостаточного объема вылова лососевых в этом году».

Кроме того, отмечает Илья Березнюк, уже наблюдаются проблемы с поставками импортной красной рыбы, частично замещавшей потребности переработчиков и розничной торговли. Как сообщал “Ъ” 19 мая, из-за проблем с доступом иностранного сырья на российский рынок поставки прекратила белорусская «Санта Бремор» (бренд «Русское море»).

Александр Савельев считает, что тотального дефицита лососевых в этом году быть не должно: на внутреннем рынке есть переработанная и замороженная рыба, выловленная в прошлую путину. Но цена, по его мнению, может вырасти как из-за снижения предложения, так и из-за роста логистических и производственных затрат.

Алексей Полухин