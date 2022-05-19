Белорусская семга уплыла с полки

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Прекращение доступа к норвежскому лососю после начала военной операции на Украине вынудило белорусского производителя «Санта Бремор» приостановить поставки семги под брендом «Русское море». Компания может перейти на российскую красную рыбу, но это приведет к заметному росту себестоимости и грозит потерей доли рынка. Ее российские конкуренты, впрочем, тоже могут столкнуться со снижением доступности сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Крупный поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и др.) приостановил поставки части ассортимента в сети, обнаружил “Ъ”, изучив онлайн-витрины магазинов. Информацию подтвердили в крупных сетях. На онлайн-витринах из продажи пропала, в частности, семга и форель «Русское море». Источник “Ъ” в одной из сетей рассказал, что подразделение «Санта Бремор» сообщало о приостановке поставок на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивается лосось. В «Санта Бремор» на вопросы “Ъ” не ответили.

В «Ленте» сообщили “Ъ”, что получали уведомления от производителей продуктов из красной рыбы о возможных сложностях с отгрузками из-за нехватки сырья. Сейчас «Лента» не получает товары бренда «Русское море», ситуация может измениться в июне, говорит ее представитель. Собеседник “Ъ” в другой крупной сети подтверждает, что у «Русского моря» сократился ассортимент. Но он связывает это со значительным ростом цен, что сделало продукцию компании невостребованной.

«Санта Бремор» входит в белорусскую ГК «Санта» Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов «Санта», занимается недвижимостью, развивает проекты в ресторанной и гостиничной сферах и пр. Оборот «Санты», по собственным данным, превышает $2 млрд. В РФ «Санта Бремор» присутствует с 2013 года, купив у структур Максима Воробьева и Геннадия Тимченко предприятие по переработке рыбы в Подмосковье.

Председатель Рыбного союза Александр Панин говорит, что белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в РФ запрещен продуктовым эмбарго 2014 года. Но с началом военной операции РФ на Украине и новой волны санкций этот канал, как и поставки фарерского лосося, оказался закрыт, указывает господин Панин.

Российские конкуренты «Санта Бремор», говорят собеседники “Ъ”, пока работают на сырье из складских запасов. Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк поясняет, что местные переработчики красной рыбы с 2014 года накопили компетенции для работы с размороженным чилийским лососем. Кроме того, в качестве сырья используется дикая красная рыба с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии, указывает он. Но, добавляет господин Березнюк, российским переработчикам также придется столкнуться со снижением предложения импортного сырья из-за ухода из РФ крупнейших контейнерных линий и сложностей с платежами за новые поставки.

Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов говорит, что компания продолжает поставки рыбы, но в мае—сентябре традиционно низкий спрос, поэтому объемы продаж небольшие. Скачков спроса топ-менеджер не заметил, результаты в целом соответствуют бизнес-плану. «Русская аквакультура» в отчете за 2020 год оценивала объем российского рынка красной рыбы в 114 тыс. тонн, из которых 99 тыс. тонн — импорт.

По словам Александра Панина, чилийский лосось находится на пике исторических мировых цен, и с учетом проблем с логистикой через Европу импортеры не спешат его закупать. Как говорится в отчетности чилийского производителя красной рыбы Salmones Camanchaca, средние мировые цены на атлантический лосось по итогам первого квартала 2022 года выросли на 34% год к году, до $6,77 за 1 кг. «Запасы у импортеров уже на исходе. В ближайшее время будем обходиться российским выращиваемым лососем и небольшими поступлениями импорта»,— отмечает господин Панин.

По словам Ильи Березнюка, «Санта Бремор», вероятно, со временем может заместить норвежский лосось, в том числе за счет российской красной рыбы. Однако это, уточняет он, приведет к заметному росту себестоимости, а следовательно, может негативно сказаться на продажах компании и доле рынка.

Анатолий Костырев