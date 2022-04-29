Посол потребовал ветеринаров

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Новые правила ветеринарного контроля грозят сбоями с выпуском красной икры. По словам участников рынка, теперь для посола икры требуется присутствие ветеринарного специалиста, обеспечить которое на удаленных предприятиях Дальнего Востока затруднительно. С учетом снижения прогноза вылова лососевых в этом сезоне проблемы с производством могут привести к дополнительному росту цен на икру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вступившие в силу 1 марта новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы могут привести к сбоям производства красной икры на Дальнем Востоке, рассказали “Ъ” участники рынка. По их словам, вопрос обсуждался на совещании у директора департамента ветеринарии Минсельхоза Марии Новиковой 28 апреля. Согласно правилам, перед выпуском в оборот рыбная продукция должна проходить ветеринарно-санитарную экспертизу под контролем сотрудников государственной ветеринарной службы. В отношении разделанной и замороженной рыбы процедура может проходить после добычи и разделки при передаче товара покупателю. Но в случае икры экспертиза требуется перед посолом.

Как поясняют источники “Ъ”, фактически на предприятиях, где выпускается икра, потребуется постоянное присутствие сотрудников ветеринарной службы. В сезон добычи лососевых икорные производства могут быть загружены почти круглосуточно, а на Дальнем Востоке заводы находятся в удаленных местах. По оценкам участников рынка, только на Камчатке для контроля потребуется более 400 специалистов.

На Дальнем Востоке путина лососевых начинается в июне. В этом году может быть выловлено 322 тыс. тонн, включая 190 тыс. тонн горбуши и 90 тыс. тонн кеты. Около 150 тыс. тонн лососевых планируется добыть в Камчатском крае, 121 тыс. тонн — в Сахалинской области. В 2021 году в РФ выловили 539 тыс. тонн лососевых, что на 80% больше, чем годом ранее, и на 8,2% превышает результат 2019 года.

Глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подтверждает, что производство красной икры оказалось под угрозой из-за новых ветеринарных правил. По его словам, производство икры требует непрерывности процесса и отложить посол в ожидании одобрения сотрудников ветеринарной службы невозможно. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов подчеркивает, что вопросы к новым ветеринарным правилам возникали еще при их подготовке. Исходно экспертизу рыбы вообще требовали проводить во время добычи на судне, поясняет он, хотя затем Минсельхоз разрешил проводить процедуры на берегу после обработки и заморозки улова.

По словам источников “Ъ”, в Минсельхозе рассматривают возможность составления списка отдаленных перерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, которые смогут продолжать производство красной икры без присутствия сотрудников ветеринарной службы. В Росрыболовстве признают, что возможностей проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в процессе засаливания икры нет. Там добавили, что разделяют озабоченность отраслевого сообщества и обращались к Россельхознадзору с просьбой дать разъяснения и урегулировать эти вопросы до начала лососевой путины. В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что правила разрабатывались Минсельхозом и служба «не вправе трактовать их». В министерстве заявили, что неоднократно разъясняли правила и обсуждали проблемные вопросы.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что уровень добычи лососевых в этом году позволит выпустить 15–19 тыс. тонн красной икры, что должно обеспечить внутреннее потребление. Но риски ажиотажного спроса и нехватки продукта существуют, полагает эксперт, а нерешенный вопрос с ветеринарным контролем может привести к дополнительному росту цен. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорит, что пока продается икра с прошлой путины, которая в среднем стоит по 4,5 тыс. руб. за 1 кг. Перед стартом новой путины цены на выпущенную ранее икру должны снизиться, уточняет он, а вот новый продукт, учитывая низкий прогноз добычи лососевых в этом году, вероятно, подорожает.

Алексей Полухин