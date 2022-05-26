За Falcon диспетчерам вышла скидка

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Как стало известно “Ъ”, суд кассационной инстанции снизил на три месяца сроки наказания двум фигурантам громкого уголовного дела о крушении в аэропорту в 2014 году Внуково бизнес-джета Falcon 50 с президентом компании Total Кристофом де Маржери на борту. Ранее руководитель полетов воздушной гавани Роман Дунаев был приговорен к шести годам колонии-поселения, но освобожден от наказания за истечением сроков давности, в то время как диспетчер Александр Круглов должен отправиться для реального отбытия назначенного срока. Диспетчера руления Надежду Архипову суд в свое время амнистировал, и она сейчас приговор не обжаловала. Между тем адвокаты осужденных настаивают, что во время судебного процесса их право на защиту было грубо нарушено, а все доводы в пользу их невиновности просто не услышаны. При этом еще одно уголовное дело об обстоятельствах трагедии во Внуково продолжает расследоваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роману Дунаеву (справа) и Александру Круглову удалось добиться сокращения наказания

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роману Дунаеву (справа) и Александру Круглову удалось добиться сокращения наказания

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрения кассационной жалобы на приговор Солнцевского райсуда Москвы Роман Дунаев и Александр Круглов ждали более года. И лишь сейчас они были изучены судьей 2-го кассационного суда общей юрисдикции Ильдаром Сюбаевым. «Мы еще раз привели все наши доводы о невиновности Дунаева и Круглова, но снова, несмотря на множество нарушений при рассмотрении дела, услышаны не были»,— заявил “Ъ” адвокат господина Дунаева Игорь Чернецкий.

По его словам, суд, даже не отразив аргументы защиты, просто подтвердил законность приговора за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ), что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, но снизил при этом наказание на три месяца обоим фигурантам.

При этом, как утверждает защитник, часть вещдоков, например дисков с записями разговоров, была в ходе суда просто утеряна. А оставшиеся два, на которых были зафиксированы разговоры французских пилотов в кабине Falcon 50, вообще не стали слушать и переводить на русский.

Надо отметить, что если для Романа Дунаева жалоба в кассационный суд являлась очередной попыткой отстоять свое честное имя, то для Александра Круглова — вопросом непосредственного будущего.

Как рассказывал “Ъ”, само расследование обстоятельств крушения Falcon 50 в Международный день диспетчера 20 октября 2014 года разделили на несколько этапов. Непосредственным виновником трагедии был назван водитель снегоуборщика, который, выпив коньяка, «потерялся» на полосе, где в него врезался взлетавший бизнес-джет французского бизнесмена. Водитель и не уследивший за ним инженер аэродромный службы были осуждены, но амнистированы. Диспетчеров во главе с руководителем полета аэропорта обвинили в отсутствии контроля за действиями наземной службы. Сами они свою вину категорически отрицали, заявляя, что не могут нести ответственности за действия выпившего снегоуборщика. Процесс по их делу шел очень трудно, материалы отправляли на доследование, но закончилось все обвинительным приговором. Роман Дунаев получил шесть лет колонии-поселения, Александр Круглов — пять с половиной лет, а диспетчер руления Надежда Архипова — пять лет. Впрочем, к пожилой женщине сразу же была применена амнистия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже при обжаловании в суде апелляционной инстанции господин Дунаев был освобожден от наказания за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. При этом Александр Круглов до такого срока «не дотянул». В итоге предполагалось, что он сам по согласованию с ФСИН прибудет в исправительное учреждение для отбытия наказания, а до того оставался на подписку о невыезде. Правда, как оказалось, за прошедшие почти два года с момента вынесения приговора Солнцевским райсудом материалы в УФСИН по Москве на господина Круглова так и не поступили.

При этом, по данным “Ъ”, несмотря на то что с момента трагедии во Внуково прошло уже более семи лет, расследование его обстоятельств еще продолжается.

В частности, следователи СКР регулярно продлевают срок следствия по уголовному делу по той же ст. 263 УК РФ, подозреваемыми по которому являются два экс-руководителя Московского центра автоматизированного управления воздушным движением ГК по организации воздушного движения, сменный директор аэропорта Внуково и представитель Ространснадзора, якобы не организовавшие нормальную работу подчиненных.

Сергей Сергеев