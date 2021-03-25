По делу Falcon у следствия есть предложение

Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предложили прекратить уголовное преследование подозреваемых по громкому делу о крушении в 2014 году Falcon 50, в результате которого погибли члены экипажа и находившийся на борту президент Total Кристоф де Маржери. Основными фигурантами продолжающегося седьмой год расследовании являются два экс-руководителя Московского центра (МЦ) автоматизированного управления воздушным движением ГК по организации воздушного движения (ОрВД), сменный директор аэропорта Внуково и представитель Ространснадзора. Затяжка расследования была связана с делами других фигурантов, а сейчас уже истекли сроки давности. Тем не менее некоторые из обвиняемых не согласны с закрытием дела по нереабилитирующим обстоятельствам и хотят в суде доказать свою невиновность.

По данным близких к следствию источников, после шести лет расследования в Главное следственное управление СКР были приглашены бывшие руководитель МЦ ГК ОрВД Владимир Ужаков и его первый заместитель Александр Повалий. Они являются главными подозреваемыми в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Напомним, что после трагедии во Внуково расследование было разделено на две части. В первую группу обвиняемых вошли Владимир Мартыненко — водитель снегоуборщика, в который врезался шедший на взлет Falcon, его начальник из аэродромной службы Владимир Леденев, руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев, диспетчер-инструктор Александр Круглов, диспетчер-стажер Светлана Кривсун и диспетчер руления Надежда Архипова. Во вторую — господа Ужаков и Повалий, начальник центра ОрВД аэропорта Внуково Геннадий Ярмуш и сменный директор аэропорта Сергей Косик. Правда, последних четверых допросили, и они остались в статусе подозреваемых. Привлекать к ответственности высших должностных лиц можно было лишь в случае признания судом вины их подчиненных, которые не уследили за нетрезвым снегоуборщиком, «заблудившимся» на взлетном поле. Но, как сообщал “Ъ”, тут произошла заминка. Суд отделил дело признававших вину сотрудников наземной службы от диспетчеров и стал рассматривать их по отдельности. В результате снегоуборщика и инженера осудили на реальные сроки заключения и сразу же амнистировали в честь 70-летия Победы. Процесс же по делу диспетчеров (из обвиняемых в свидетели перевели Светлану Кривсун) шел трудно: дело возвращали прокурору, начинали слушания заново, были и другие проволочки. В результате лишь в июле прошлого года Солнцевский суд признал фигурантов виновными. Роман Дунаев и Александр Круглов, как рассказывал “Ъ”, получили шесть и пять с половиной лет колонии-поселения соответственно, а госпожа Архипова — пять лет. Это позволило освободить ее от наказания по амнистии, а у господина Дунаева до вступления приговора в законную силу из-за болезни истек срок давности.

Имея на руках решение Солнцевского суда, следователи решили вернуться к фигурантам—руководящим сотрудникам, хотя сроки привлечения к ответственности также вышли. В январе этого года первый зампред СКР Эдуард Кабурнеев продлил срок расследования дела до 25 апреля 2021 года, сделано это было по ходатайству руководителя следственной группы полковника юстиции Александра Избенко. Впрочем, по данным “Ъ”, с фигурантами дела общался не он сам, а один из следователей его бригады. Во время встречи выяснилось, что фамилия Геннадия Ярмуша, продолжающего работать в сфере ОрВД, из списка подозреваемых исчезла, зато появилась некая женщина — ответственный сотрудник Ространснадзора. Впрочем, к ней, как и к Сергею Косику, претензии у следствия якобы минимальные: по некоторым данным, предъявлять обвинение следователи намеревались только господам Ужакову и Повалию. Однако сначала им предложили ознакомиться с результатами нескольких экспертиз, в частности, комиссионной авиационной документальной судебной экспертизы, после чего официально уведомили, что они могут ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением сроков давности. Между тем сами подозреваемые лишь в общих чертах знают о претензиях в свой адрес: якобы они в нарушение действующих правил допустили к работе Александра Круглова как внештатного диспетчера-инструктора и прикрепили к нему диспетчера-стажера Светлану Кривсун, в чью смену и произошла трагедия. Сами же экс-чиновники настаивают, что лишь выполняли указания руководства ГК ОрВД. Господину Косику вменяют в вину отсутствие контроля за взлетным полем, связи со своими подчиненными и выбор неудачного времени для начала уборки ВПП. Сотрудница же Ространснадзора якобы не осуществила контроль за всеми этими событиями в рамках своих обязанностей.

Фигуранты на предложение следствия отреагировали по-разному. По информации “Ъ”, 57-летний Владимир Ужаков, который после истории с Falcon лишился должности, а сейчас является пенсионером, не согласен с прекращением дела и намерен отстаивать свое честное имя. По некоторым данным, представитель Ространснадзора решила согласиться, а о господине Косике сведений нет. Адвокат же Александра Повалия Игорь Чернецкий сообщил “Ъ”, что его клиент сейчас находится на больничном после операции и примет решение позже, хотя своей вины во внуковской трагедии не видит. Если кто-то из фигурантов решит отстаивать свою невиновность в суде, то трудно сказать, когда будет поставлена точка в этом расследовании.

Тем временем, по данным “Ъ”, на днях осужденные диспетчеры, на невиновности которых настаивает и Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, подали кассационные жалобы на приговор. Они считают, что решение Солнцевского суда, хоть оно и было подтверждено Мосгорсудом, подлежит отмене, так как вынесено с огромным количеством нарушений и откровенных ляпов наряду с полным игнорированием всех доводов защиты и свидетелей, говоривших о непричастности фигурантов к крушению Falcon 50. «Мы с коллегами еще раз подробно все изложили и надеемся, что Второй кассационный суд общей юрисдикции услышит наши доводы в этой продолжающейся битве за правду»,— заявил “Ъ” господин Чернецкий.

Сергей Сергеев