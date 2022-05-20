ДЭГ отложили в долгий ящик

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Центризбирком (ЦИК) определит регионы для онлайн-голосования на региональных выборах-2022, когда будут приняты все политические решения и в том числе появится определенность с возможной отменой прямых губернаторских выборов, сообщил “Ъ” источник, близкий к администрации президента. До начала военной операции на Украине ЦИК планировал отобрать эти регионы в конце марта, но затем ситуация изменилась. По словам источника “Ъ” в ЦИКе, комиссия готова к проведению электронного голосования и ждет только определенности от регионов. Из опрошенных “Ъ” регионов о готовности провести у себя онлайн-голосование однозначно заявили только в Ярославской области, где осенью будут избирать губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Центризбиркоме до сих пор не определили регионы, в которых в рамках единого дня голосования (ЕДГ) 11 сентября будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). До начала военной спецоперации на Украине предполагалось, что этот вопрос ЦИК решит до конца марта. По словам источника “Ъ”, близкого к администрации президента (АП), затяжка с отбором участников ДЭГ связана с отсутствием политического решения о том, будут ли какие-то изменения в формате ЕДГ-2022 — например, отменят ли прямые выборы губернаторов.

Источник в ЦИКе сообщил “Ъ”, что с учетом сложившейся ситуации до конца определившихся регионов, готовых провести у себя ДЭГ, пока нет. «Для "Ростелекома" необходимы две составляющие: порядок ДЭГ с технологией и процедурой, а также количество регионов-участников и уровень выборов, чтобы начать резервировать мощности»,— рассказал собеседник “Ъ”. По его словам, работа по подготовке к выборам ведется в ЦИКе непрерывно, поэтому, как только регионы определятся и будут приняты все политические решения, комиссия готова приступить к организации ДЭГ.

Источник добавил, что в ЦИК уже поступили заявки от регионов, желающих провести в этом году онлайн-голосование, и после того, как появится определенность, ЦИК отберет из них наиболее подготовленные. «Если в регионе ДЭГ уже применялся, то высока вероятность, что ЦИК примет решение в его пользу. Готовность других регионов тоже высокая, так как базовая составляющая определения активного избирательного права избирателя — это регистрация на Едином портале госуслуг, а по данным Минцифры, в России уже более 100 млн человек имеют там подтвержденные учетные записи»,— отметил собеседник.

Кроме того, ЦИК продолжает принимать предложения от регионов и экспертов по доработке проекта порядка ДЭГ — подзаконного акта, уточняющего особенности проведения онлайн-голосования. За основу этот документ был принят на заседании 27 апреля. Пока свои предложения направили представители Москвы и члены экспертной группы по наблюдению за ДЭГ, которая работала на думских выборах-2021. По словам члена группы, лидера Партии прямой демократии Олега Артамонова, эти предложения технические и направлены на уточнение формулировок. Предложения Мосгоризбиркома, по словам заместителя главы комиссии Дмитрия Реута, тоже носят технический характер. По словам председателя Ульяновского областного избиркома Юрия Андриенко, уточненный порядок ДЭГ должен был обсуждаться на заседании ЦИКа 18 мая, которое теперь перенесено на 25 мая, в связи с чем и срок сбора предложений тоже сдвинут на неделю.

Напомним, 11 сентября должны пройти прямые выборы глав Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл, а также Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской и Свердловской областей (главу Адыгеи изберут депутаты республиканского парламента). Кроме того, жители Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей проголосуют за депутатов региональных парламентов, а в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле пройдут выборы в городские думы и советы.

В марте “Ъ” сообщал, что ряд губернаторов обратились в АП с просьбой рассмотреть возможность замены прямых выборов глав регионов на их избрание через заксобрания или временного переноса выборов в целом. По сведениям “Ъ”, внутриполитический блок АП действительно рассматривал такие сценарии, но окончательное решение должен был принять президент Владимир Путин. Как поясняли собеседники “Ъ”, основные причины возможной отмены прямых выборов или переноса ЕДГ — экономические: тратить деньги на избирательную кампанию в такое сложное время неразумно. О том, что в АП идут консультации по формату губернаторских выборов, 28 апреля публично заявил тогдашний заместитель главы Управления президента по внутренней политике Владимир Мазур, назначенный в мае врио губернатора Томской области. 12 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что, если в регионах возникнут инициативы по отмене прямых выборов, то к этому можно отнестись с пониманием. А 17 мая с инициативой отложить ЕДГ до окончания спецоперации на Украине выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Правда, уже на следующий день секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия власти с таким предложением «категорически не согласна».

В марте 2022 года Госдума законодательно утвердила правила проведения ДЭГ и разрешила субъектам РФ использовать на своих выборах собственные платформы (пока такая есть только у Москвы, а регионы голосуют на федеральной платформе). Кроме столицы, онлайн-голосование ранее протестировали Ярославская, Курская области, Севастополь, Мурманская, Нижегородская и Ростовская области. На выборах в Госдуму-2021 по партспискам электронно смогли также проголосовать более 150 тыс. жителей Донбасса, получивших российские паспорта и имеющих регистрацию на «Госуслугах».

В начале февраля “Ъ” сообщал, что заявки на проведение ДЭГ в 2022 году уже подали Ярославская область, где будут избирать губернатора и муниципалитет (гордуму) областного центра, а также Псковская область и Москва, где пройдут выборы муниципального уровня. На сегодняшний день к ним добавилась Чувашия (муниципальные выборы), а Томская область (выборы губернатора) и Краснодарский край (выборы в региональный парламент) пока обсуждают такую возможность. В Приморье применение ДЭГ будет более актуально в 2023-м (выборы главы региона) или даже в 2024 году (выборы президента РФ), считает член краевого избиркома Сергей Дикусар.

Однозначно о неготовности в этом году провести ДЭГ “Ъ” заявили в избиркомах Саратовской области и Удмуртии, где осенью изберут глав регионов, а также Камчатки, где намечены муниципальные выборы в краевом центре.

Елена Рожкова, Андрей Прах, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”