Суды поработают без протокола

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Совет судей во вторник обсудил стандарты поведения судей в соцсетях и отказ от обязательного оглашения мотивировочной части приговора. Среди других способов снижения нагрузки на судей, которые предлагает Верховный суд (ВС),— отказ от бумажной версии протокола судебного заседания и извещение о судебном заседании через госуслуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Кодексе судейской этики появится новый раздел о стандартах поведения судей в социальных сетях. Как сообщил на заседании Совета судей его председатель Виктор Момотов, он поручил разработать этические стандарты, которые позволят судьям ориентироваться в цифровом пространстве. Это позволит избежать многих спорных моментов, заверил он: «Мы не стремимся ограничить судей. Мы полагаем, что такие стандарты должны помогать судье в выборе того или иного поведения без опасений быть привлеченным к ответственности».

Разработка новых этических стандартов приурочена к очередному съезду судей, который уполномочен вносить поправки в Кодекс судейской этики. Судей уже много раз предупреждали о необходимости вести себя в соцсетях осмотрительно, но иногда проколы случаются. Так, в 2019 году мировой судья из Краснодара Елена Переверзева досрочно лишилась полномочий после появления в интернете видео, в котором она произнесла тост за свою «писечку сладкую». А до этого федерального судью из Улан-Удэ Ирину Левандовскую уволили после публикации фотографий, где она обнимается с бутылкой водки. Господин Момотов напомнил, что интернет позволяет использовать массу различных инструментов, но судьи обязаны соблюдать правила и ограничения, связанные с их особым статусом.

«Чем лучше судьи, тем тоньше кодексы»,— оценил предстоящее нововведение федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

По его мнению, если у человека есть чувство собственного достоинства и здравый смысл, то он, скорее всего, не окажется в смешной ситуации, но если речь идет о «профессиональных автоматах», то подобные «костыли», конечно, нужны. Однако ограничения могут затронуть возможности судей выступать с комментариями по конкретным делам и по общим правовым вопросам, и в этом есть опасность, предупреждает эксперт: судьи и их мнение должны быть камертоном для развития законодательства и для своих коллег-юристов, настаивает он.

Впрочем, по некоторым ограничениям возможны послабления: например, судьям в отставке могут разрешить работать юристами (без представительства в суде) по крайней мере до пенсии. Такие предложения поступают с мест и, по словам Виктора Момотова, заслуживают обсуждения. Сейчас на судей в отставке распространяются почти все те же ограничения, что и на действующих (хотя им разрешено идти на государственную и муниципальную службу). Но существующий перечень ограничений может быть пересмотрен, дал понять председатель Совета судей.

Для действующих судей основной проблемой остается высокая служебная нагрузка. Ее снижение — по-прежнему одна из главных целей реформирования судебной системы, признался господин Момотов.

Он сообщил, что в ВШЭ по заказу судебного департамента при ВС завершили разработку научно обоснованных норм нагрузки судей и уже подготовлен законопроект, который предполагается вынести на обсуждение съезда. Главный вывод — успех невозможен без увеличения числа судей и работников аппарата. В частности, необходимым признано появление в суде новой должности специалиста, отвечающего за внесение данных в ГАС «Правосудие» и взаимодействие с гражданами.

Судьи также хотят экономить время и силы за счет процессуальных новаций. ВС предлагает отказаться от письменного протокола судебных заседаний по гражданским, административным и арбитражным делам (там все равно ведется аудиозапись), а также от оглашения мотивировочной части приговора (ее стороны будут получать в письменном виде). А по некоторым категориям дел (например, о взыскании задолженности по договору) мотивировку вообще будут составлять по заявлению участников. О таких инициативах рассказал совету председатель ВС Вячеслав Лебедев. ВС также поддерживает предложения о праве всех участников процесса участвовать в заседании по видео-конференц-связи и о возможности направления повесток через портал «Госуслуги».

В 2017 году ВС уже предлагал отказаться от обязательного оглашения приговоров, но эту идею не поддержали в Госдуме. Такие изменения могут привести к ограничению права на доступ к правосудию и усилению закрытости судебной власти, объяснял тогда глава профильного комитета Думы Павел Крашенинников. А вот в отказе от письменного протокола эксперты проблем не видят. «Полностью поддерживаю идею,— говорит партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.— Более того, считаю эту процедуру устаревшей и утратившей актуальность в связи с развитием современных технологий. Аудиозапись гораздо точнее, а запись на бумагу — непродуктивная трата времени и сил сотрудников суда».

Анастасия Корня