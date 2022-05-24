Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суды поработают без протокола

Снижение нагрузки на судей остается главной целью судебной реформы

Совет судей во вторник обсудил стандарты поведения судей в соцсетях и отказ от обязательного оглашения мотивировочной части приговора. Среди других способов снижения нагрузки на судей, которые предлагает Верховный суд (ВС),— отказ от бумажной версии протокола судебного заседания и извещение о судебном заседании через госуслуги.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Кодексе судейской этики появится новый раздел о стандартах поведения судей в социальных сетях. Как сообщил на заседании Совета судей его председатель Виктор Момотов, он поручил разработать этические стандарты, которые позволят судьям ориентироваться в цифровом пространстве. Это позволит избежать многих спорных моментов, заверил он: «Мы не стремимся ограничить судей. Мы полагаем, что такие стандарты должны помогать судье в выборе того или иного поведения без опасений быть привлеченным к ответственности».

Разработка новых этических стандартов приурочена к очередному съезду судей, который уполномочен вносить поправки в Кодекс судейской этики. Судей уже много раз предупреждали о необходимости вести себя в соцсетях осмотрительно, но иногда проколы случаются. Так, в 2019 году мировой судья из Краснодара Елена Переверзева досрочно лишилась полномочий после появления в интернете видео, в котором она произнесла тост за свою «писечку сладкую». А до этого федерального судью из Улан-Удэ Ирину Левандовскую уволили после публикации фотографий, где она обнимается с бутылкой водки. Господин Момотов напомнил, что интернет позволяет использовать массу различных инструментов, но судьи обязаны соблюдать правила и ограничения, связанные с их особым статусом.

«Чем лучше судьи, тем тоньше кодексы»,— оценил предстоящее нововведение федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

По его мнению, если у человека есть чувство собственного достоинства и здравый смысл, то он, скорее всего, не окажется в смешной ситуации, но если речь идет о «профессиональных автоматах», то подобные «костыли», конечно, нужны. Однако ограничения могут затронуть возможности судей выступать с комментариями по конкретным делам и по общим правовым вопросам, и в этом есть опасность, предупреждает эксперт: судьи и их мнение должны быть камертоном для развития законодательства и для своих коллег-юристов, настаивает он.

Впрочем, по некоторым ограничениям возможны послабления: например, судьям в отставке могут разрешить работать юристами (без представительства в суде) по крайней мере до пенсии. Такие предложения поступают с мест и, по словам Виктора Момотова, заслуживают обсуждения. Сейчас на судей в отставке распространяются почти все те же ограничения, что и на действующих (хотя им разрешено идти на государственную и муниципальную службу). Но существующий перечень ограничений может быть пересмотрен, дал понять председатель Совета судей.

Для действующих судей основной проблемой остается высокая служебная нагрузка. Ее снижение — по-прежнему одна из главных целей реформирования судебной системы, признался господин Момотов.

Он сообщил, что в ВШЭ по заказу судебного департамента при ВС завершили разработку научно обоснованных норм нагрузки судей и уже подготовлен законопроект, который предполагается вынести на обсуждение съезда. Главный вывод — успех невозможен без увеличения числа судей и работников аппарата. В частности, необходимым признано появление в суде новой должности специалиста, отвечающего за внесение данных в ГАС «Правосудие» и взаимодействие с гражданами.

Судьи также хотят экономить время и силы за счет процессуальных новаций. ВС предлагает отказаться от письменного протокола судебных заседаний по гражданским, административным и арбитражным делам (там все равно ведется аудиозапись), а также от оглашения мотивировочной части приговора (ее стороны будут получать в письменном виде). А по некоторым категориям дел (например, о взыскании задолженности по договору) мотивировку вообще будут составлять по заявлению участников. О таких инициативах рассказал совету председатель ВС Вячеслав Лебедев. ВС также поддерживает предложения о праве всех участников процесса участвовать в заседании по видео-конференц-связи и о возможности направления повесток через портал «Госуслуги».

В 2017 году ВС уже предлагал отказаться от обязательного оглашения приговоров, но эту идею не поддержали в Госдуме. Такие изменения могут привести к ограничению права на доступ к правосудию и усилению закрытости судебной власти, объяснял тогда глава профильного комитета Думы Павел Крашенинников. А вот в отказе от письменного протокола эксперты проблем не видят. «Полностью поддерживаю идею,— говорит партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.— Более того, считаю эту процедуру устаревшей и утратившей актуальность в связи с развитием современных технологий. Аудиозапись гораздо точнее, а запись на бумагу — непродуктивная трата времени и сил сотрудников суда».

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...