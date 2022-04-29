Полувагоны поработают на полставки

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Ставки предоставления полувагонов будут падать в течение этого года на фоне сокращения экономики, согласны опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка. Однако они расходятся в оценке глубины падения. По мнению ИПЕМ, в негативном сценарии ставка упадет вдвое относительно февраля—марта. Другие участники рынка считают, что в сегменте долгосрочных контрактов можно ожидать сокращения на 20–30% к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По оценке ИПЕМ, ставки доходности (оперирования) в сегменте полувагонов к концу года в негативном сценарии могут снизиться в два раза по отношению к значениям февраля—марта — до уровня 1,6–1,5 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщил заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук на семинаре «Тарифообразование на железнодорожном транспорте в новых условиях: тарифы ОАО РЖД и ставки операторов». Как пояснил “Ъ” господин Савчук, сейчас в связи с изменением логистики и сокращением объема перевозок будет высвобождаться парк, что будет вести к снижению ставки. Однако, отмечает он, переход на новые маршруты поставок будет приводить к росту расстояний при транспортировке, что потребует больших, чем раньше, объемов парка для перевозки того же объема груза. В частности, отмечает он, сейчас внутренние перевозки растут и, хотя экспорт падает сильнее, за счет роста дальности перевозок по грузообороту они компенсируют падение экспорта.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин также ожидает, что ставки будут корректироваться в сторону снижения, однако полагает, что двукратного падения не будет. Если говорить о споте, где сейчас ставки колеблются в интервале 6–9 тыс. руб. за вагон в сутки, говорит он, то в этом сегменте двукратное снижение возможно. Однако, отмечает Павел Иванкин, если учитывать долгосрочные контракты, снижение составит максимум 25–30%. С этим согласен и собеседник “Ъ” в отрасли, который, хотя и «не удивлен» оценками ИПЕМ, считает, что падение ставок в долгосрочных контрактах будет не столь значительным.

Основным фактором снижения ставки станет нормализация ситуации на рынке полувагонов, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: спотовые ставки приблизятся к ставкам по долгосрочным контрактам и даже в отдельных случаях локального профицита окажутся ниже. Текущие аномалии в спотовой ставке исчезнут, говорит он. «При этом по ставкам по долгосрочным контрактам мы ожидаем весьма умеренную коррекцию,— отмечает эксперт.— Есть расходы по лизинговым платежам, которые резко выросли вместе с ключевой ставкой, растет стоимость сервисного обслуживания и комплектующих, что в сочетании с узкими местами на Восточном полигоне, проблемами диспетчеризации на сети и большим количеством брошенных поездов не позволит ставке сильно упасть». С этим соглашается источник “Ъ” на рынке, который сомневается в двукратном падении ставки в силу двух факторов: отложенных со времен пандемии расходов операторов на ремонты, которые осуществляются сейчас, и общего роста цен, в том числе на комплектующие, за счет которых издержки операторов также вырастут. «Вряд ли падение ставок будет таким значительным,— говорит другой собеседник “Ъ”.— Если не будут введены дополнительные экспортные ограничения, не произойдет изменений в тарифах и пошлинах, то падение в четвертом квартале будет около 20%».

Наталья Скорлыгина