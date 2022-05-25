Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банкиры просят защиты от данных

Новый законопроект перегружает финансовые организации

К принятому в первом чтении законопроекту об усилении защиты персональных данных граждан возникло много вопросов у финансистов. По мнению Национального совета финансового рынка, он существенно повышает нагрузку на финансовые организации и если закон примут в нынешнем виде, то сообщать в Роскомнадзор придется о каждом трансграничном денежном переводе и каждом письме за границу. В Минцифры обещали проработать все предложения и замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры письмо (с ним ознакомился “Ъ”) с предложениями по доработке принятого 24 мая в первом чтении законопроекта, ужесточающего контроль за обращением персональных данных россиян. Предложения направлены на исключение «избыточной административной нагрузки на операторов персональных данных».

В частности, исходя из текста законопроекта, оператор «обязан уведомить уполномоченный орган» только о своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных, то есть до их передачи. Как пояснил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, это означает, что практически любое действие любого лица, приводящее к трансграничной передаче любых персональных данных, потребует предварительного письменного уведомления Роскомнадзора с указанием восьми видов сведений.

Это коснется любого перевода денег за границу, поскольку получателю передаются персональные данные отправителя. По данным Банка России, в прошлом году из РФ было отправлено почти 110 млн денежных переводов, что соответствовало бы примерно 300 тыс. сообщений в Роскомнадзор в день.

Также любое электронное письмо, «отправленное с почты банка иностранному контрагенту, является трансграничной передачей персональных данных, потому что в нем содержится информация об отправителе», говорит господин Емелин, и об этом также надо извещать Роскомнадзор.

В письме НСФР отмечается, что эти нормы «в существенной степени ограничивают возможности оказания финансовых услуг (например, расчетные операции, сделки на финансовых рынках) и реализации внутренних контрольных процедур, корпоративного управления и контроля в отношении обществ, находящихся за рубежом, требующих трансграничной передачи персональных данных… и в иных сферах».

Кроме того, заметно увеличит расходы банков, по мнению участников финансового рынка, положение, согласно которому из закона о персональных данных убирается шесть из восьми случаев, когда перед началом обработки персональных данных оператор вправе не осуществлять уведомление Роскомнадзора. В НСФР считают, что это приведет к серьезному увеличению регуляторной нагрузки на всех операторов, особенно на «крупные кредитные организации, которые осуществляют обработку большого объема персональных данных» как сотрудников, так и клиентов.

Как пояснил источник “Ъ” на банковском рынке, в Роскомнадзор придется сообщать о каждом новом сотруднике банка, участвующем в обработке персональных данных. Более того, по словам собеседника “Ъ”, в перечень тех, о ком надо будет уведомлять, попадают все сотрудники сторонних компаний, которых банк привлекает к операциям, в ходе которых возможна обработка персональных данных, например, колл-центров.

Еще одной серьезной проблемой в НСФР считают изменение формы разрешения на предоставление данных из ЕГРН. Сегодня, как пояснил Андрей Емелин, гражданин, который не желает, чтобы данные о принадлежащей ему недвижимости были переданы третьим лицам, должен написать отказ в их предоставлении. Новые поправки предлагают считать такой запрет автоматическим и, для того чтобы информация о квартире или доме стала доступна банку или потенциальному покупателю, продавец должен написать специальное согласие. «В результате банки и потенциальные покупатели смогут получить подтверждение, что продавцу действительно принадлежит продаваемая недвижимость, только если он того пожелает — способов заставить его это сделать не существует»,— говорит глава НСФР.

В Роскомнадзоре на запрос “Ъ” не ответили. В Минцифры сообщили, что все предложения, поступившие в ведомство, будут проработаны при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Максим Буйлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...