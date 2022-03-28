Банкам мало послаблений

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Участники рынка просят ЦБ снизить регуляторную нагрузку по операциям, которые не влияют напрямую на финансовый результат. Банки хотят отложить введение в действие платформы «Знай своего клиента», требований к коммерческим биометрическим системам и ряд других новшеств. Однако регулятор пока не готов к новым послаблениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Думу проект закона, который, по мнению участников объединения, может существенно снизить нагрузку на банки без ущерба для регулирования и устойчивости финансовой системы.

В сопроводительном письме отмечается, что Банк России уже оперативно принял ряд эффективных мер по стабилизации ситуации на финансовом рынке. В частности, распустил буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам, отложил введение макропруденциальных лимитов, установил период неприменения ограничения значения полной стоимости потребкредитов и так далее.

Однако сохранилось много нормативов, которые, не влияя прямо на финансовые показатели кредитных организаций, существенно увеличивают нагрузку на их сотрудников, подчеркивают авторы проекта.

НСФР, в частности, предлагает перенести срок начала функционирования сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) с 1 июля 2022 года на 1 января 2023 года. «Использование указанного сервиса требует значительной доработки информационных систем КО для автоматизации процесса обмена информацией»,— говорится в документе. Закон о платформе ЗСК с самого начала вызвал бурную критику (см. “Ъ” от 17 февраля 2021 года).

Также речь идет о том, чтобы сдвинуть на 1 января 2024 года требование по передаче биометрических персональных данных из коммерческих систем в государственную (ЕБС). Предлагается отложить до 1 марта 2024 года введение требований к порядку обработки биометрических персональных данных в коммерческих биометрических системах. «Установление дополнительных требований повлечет значительное повышение расходов банковского сектора РФ»,— считают в НСФР.

Эксперты согласны, что сейчас у банков есть более актуальные задачи.

Так, исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова сомневается, что реализацию проекта ЕБС и установление требований к коммерческим биометрическим системам сейчас можно назвать первоочередными вопросами.

По словам предправления Национального платежного совета Алмы Обаевой, все силы банков брошены на реализацию контрольной среды в области соблюдения требований новых указов президента по санкционной тематике и предписаний ЦБ в части операций с валютой, денежных переводов, определенных сделок с активами. Это создает очень большую нагрузку на IT банков, подчеркивает госпожа Обаева, но еще больше сил направлено на обеспечение непрерывности деятельности с учетом заявлений множества зарубежных поставщиков об их уходе с российского рынка: «Судорожно ищем российских поставщиков, переписываем все программы».

Кроме того, банки тратят много ресурсов на поддержание технологичности платежей, подчеркивает глава НСФР Андрей Емелин. Больших усилий, добавляет он, требуют обеспечение кредитования, в том числе и с учетом каникул, и сохранение ликвидности, несмотря на замороженные активы.

Однако ЦБ не склонен идти навстречу новым идеям: «Банк России не планирует переносить срок запуска ЗСК, банки активно подключаются к платформе».

Коммерческие биометрические системы, добавляет регулятор, исходно должны были получить аккредитацию к 1 января 2022 года, но этот срок уже перенесен на 1 сентября. То есть, уверены в ЦБ, участники рынка уже получили больше времени.

Максим Буйлов