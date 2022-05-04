Пьянство на замке

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Перспектива применения алкозамков для блокировки доступа пьяных граждан к управлению автомобилем приобретает отчетливые очертания: ФГУП НАМИ разработало стандарт для подобных устройств. В документе, с которым ознакомился “Ъ”, предложено не блокировать алкозамком запуск двигателя, а препятствовать началу движения автомобиля. Если водитель заглушил мотор при кратковременной стоянке, у него пять минут, в течение которых повторная проверка выдоха не проводится. Применять устройства планируется на грузовиках, автобусах, а также на легковых авто водителей, ранее наказанных за пьяное вождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские автомобили готовятся работать по системе «вдох-выдох»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Российские автомобили готовятся работать по системе «вдох-выдох»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Разработанный НАМИ проект ГОСТа «Автотранспортные средства. Системы контроля состояния водителя» описывает требования к алкозамкам — устройствам, с помощью которых блокируется возможность управлять автомобилем через проверку выдоха. Идея их обязательного применения в РФ обсуждается более десятка лет. В 2020 году Минпромторг планировал разработать концепцию внедрения алкозамков; в мае 2021 года ведомства заявляло, что «прорабатывает» с ГИБДД идею установки устройств на машины водителей, наказанных за пьяное вождение. Однако МВД от инициативы открестилось. В июле того же года Минпромторг заключил контракт с НАМИ — институт должен был проанализировать зарубежный опыт применения алкозамков и подготовить предложения по их стандартизации.

В подготовленном ГОСТе сказано, что системы могут устанавливаться в качестве штатного или дополнительного оборудования на легковые, грузовые авто и автобусы, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и грузов. Также ГОСТ сможет применяться в случае принудительной установки систем на автомобили граждан, наказанных за пьяное вождение (пока, впрочем, в законодательстве нет такой опции). Встроенная в алкозамки «мониторинговая система» будет с помощью «бортовых средств коммуникации» передавать данные «внешним потребителям» — например, автотранспортному предприятию, региональным органам власти и инспекторам ГИБДД.

Для начала нужно пройти проверку и «идентификацию личности» с помощью камеры, затем «дыхнуть». Предусмотрена возможность как бесконтактного, так и контактного отбора воздуха водителя (в последнем случае в комплекте должны быть предусмотрены индивидуальные сменные мундштуки). Минимальный объем выдыхаемого в алкозамок воздуха — 1,2 литра; на проверку должно уходить не более 15 секунд. При этом должен быть «обеспечен контроль за возможными фальсификациями и имитациями выдоха на этапе отбора пробы воздуха», а также предусмотрена защита от возможной подмены лица в момент проверки личности. Не забыта в ГОСТе и функция дистанционного отключения алкозамка для различных «экстренных ситуаций».

Алкозамок позволит запустить двигатель, но будет препятствовать началу движения при выявлении опьянения. Если водитель заглушил мотор (например, при кратковременной стоянке, или это сделала система «старт-стоп»), у него есть пять минут, в течение которых повторная проверка выдоха не проводится.

Ужесточение контроля за водителями, употребляющими алкоголь, активно обсуждается в последнее время. В марте этого года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила законопроект, который вводит уголовную ответственность за неоднократную езду без прав в нетрезвом виде. В контракте Минпромторга с НАМИ также говорится про рост числа аварий с пьяными — в связи с чем и нужно внедрять алкозамки. По статистике ГИБДД, в 2021 году количество нетрезвых за рулем осталось примерно на том же уровне, что и в 2020 году, но аварий по вине пьяных и отказавшихся от проверки сократилось на 17%.

Необходимость внедрения алкозамков должна быть подкреплена статистикой, подчеркивает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. «У нас часто решения принимаются исходя из интересов производителей различных "коробочек" — тахографов, алкозамков и так далее,— а не из реальной необходимости их ставить,— уверен эксперт.— Кроме того, непонятно, кто будет платить за установку, обслуживание и поверку алкозамков. Передача фото и видео по мобильной связи тратит большое количество трафика, который тоже стоит денег». Он напомнил, что автопредприятия сегодня и так обязаны проводить предрейсовый осмотр, включающий проверку водителя на опьянение. В последние месяцы перевозчики, говорит Юрий Свешников, наоборот, пытаются всячески снизить затраты на фоне роста стоимости запчастей и лизинга техники: «Алкозамки сейчас точно не самое главное».

Есть риск, что водитель может выпить прямо за рулем, в перерыве между движением и остановкой. Тогда прибор через пять минут определить опьянение не сможет, ведь расщепление алкоголя занимает время, указывает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. Таким образом, водитель будет пьянеть прямо во время движения. Если же алкозамок сработал, говорит госпожа Соловьева, то на место должны приехать полицейские, чтобы оформить протокол о распитии алкоголя в общественном месте. По ее мнению, нужно утвердить порядок передачи информации с алкозамков в контролирующие органы и работодателю: «Появление в состоянии опьянения на работе — это серьезное основание для увольнения по трудовому законодательству».

Иван Буранов