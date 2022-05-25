«Ростех» собирает бульдозеры

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Завод «ЧТЗ-Уралтрак» создаст в Челябинске совместное предприятие с концерном «Тракторные заводы» (КТЗ) для развития линейки техники. Завод выпускает в том числе бульдозеры, хотя лидируют в сегменте одна из структур ОМГ Дмитрия Стрежнева и принадлежащий КТЗ «Промтрактор» (выпускает технику «Четра»). Аналитики полагают, что за счет производства гражданской продукции СП сможет улучшить свою экономику, поскольку сейчас существенную долю в продукции составляют двигатели для нужд Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Воробьев, Коммерсантъ Фото: Константин Воробьев, Коммерсантъ

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в УВЗ, подконтрольный «Ростеху») и концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) создадут в Челябинске СП для развития производства дорожно-строительной техники, сообщила пресс-служба УВЗ. Оно «сосредоточится на освоении новых видов дорожно-строительной техники и сборке текущих моделей, при этом производство продукции для гособоронзаказа и комплектующих планируется развивать на ООО "ЧТЗ-Уралтрак"», говорится в сообщении.

Согласно сайту «ЧТЗ-Уралтрак», завод выпускает в том числе бульдозеры, колесные погрузчики и трубоукладчики, а также двигатели. Последние он поставляет и для военной техники: по данным «Ростеха», ими оснащаются танки Т-72, Т-90, Т-14 «Армата», БМПТ «Терминатор», САУ, все модификации самоходных гаубиц «Мста-С» и «Коалиция». Собеседники “Ъ” говорят, что по гражданской технике площадка в последние годы была сильно недозагружена.

Представитель ассоциации «Спецавтопром» отмечает, что на отечественном рынке бульдозеров основными игроками являются «ДСТ-Урал» (входит в ОМГ Дмитрия Стрежнева) и «Четра» (выпускается на «Промтракторе», принадлежит КТЗ). При этом площадка «Промтрактор» в мае была выставлена на торги по стартовой цене 6,4 млрд руб., но не привлекла покупателей. Уровень локализации у «Четра» не столь высокий, как у «ДСТ-Урал» и «ЧТЗ-Уралтрак», чья продукция соответствует 719-му постановлению.

«ЧТЗ-Уралтрак» значительно уступил свои позиции из-за экономических проблем, конструкция его техники многие годы не обновлялась, продолжает собеседник “Ъ”: значительная часть площадей завода из-за сокращения производства законсервирована или пришла в негодность. По данным «СПАРК-Интерфакс», территория завода в залоге у ООО РНГО, а в отношении компании рассматриваются десятки дел о неисполнении обязательств.

Российские игроки традиционно занимали сильные позиции в сегменте средних бульдозеров массой в 10 тонн, тогда как тяжелые бульдозеры (15–25 тонн) поставляли Caterpillar и Komatsu, рассказывает представитель «Спецавтопрома», и сейчас этот сегмент высвобождается. Потенциально при создании СП и инновационного импортозамещающего продукта можно получить субсидии на выпуск пилотной партии, НИОКР, а также займы в ФРП, предполагает он: отвечать за исполнение проектов будет именно СП.

В конце апреля ТАСС со ссылкой на «Ростех» сообщал о проработке создания СП с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), которое займется развитием производства гражданской техники на ЧТЗ. «Ростех» по решению правительства контролирует процедуру банкротства и санирования активов КТЗ, после того как в 2010 году его прежние акционеры Михаил Болотин и Альберт Баков не смогли погасить обязательства перед ВЭБом.

В рамках санации госкорпорация привлекла к управлению предприятиями КТЗ компанию «Транспортные компоненты», один из бенефициаров которой — совладелец ТМХ Андрей Бокарев. В начале 2019 года она получила весь гражданский дивизион КТЗ. Согласно «СПАРК-Интерфакс», активы КТЗ, в том числе дилер «Четра» и «Промтрактор», подконтрольны АО «МИГ КТЗ» (принадлежит Pomavia Holding Limited). Бенефициарным владельцем АО «МИГ КТЗ» с долей более 25% через третьих лиц выступает, по данным отчетности за 2020 год, член совета директоров ТМХ Алексей Белинский, писал «Интерфакс».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что выведение гражданского сегмента в СП — это, по сути, попытка создания игрока, «вольного распоряжаться экономикой на свое усмотрение без согласования цен продукции с Минобороны». Кроме того, полагает он, потенциально возможно расширение производственных мощностей, чтобы занять нишу ушедших иностранных производителей.

Ольга Никитина