Укротитель «Пантер»

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Победитель двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли «Тампа-Бей Лайтнинг» стал первым клубом, вышедшим в полуфинал розыгрыша нынешнего. Он неожиданно легко справился с лучшей командой регулярного чемпионата «Флорида Пантерс», разделавшись с ней в четырех матчах. А главным героем серии стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Он был хорош во всех встречах, а в четвертой, которую его команда выиграла на своей площадке — 2:0, отразил почти полсотни бросков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блестящая игра голкипера Андрея Василевского, отразившего 49 бросков, стала главной причиной победы «Тампы» в четвертом матче серии с «Флоридой»

Фото: Kim Klement-USA TODAY Sports / Reuters Блестящая игра голкипера Андрея Василевского, отразившего 49 бросков, стала главной причиной победы «Тампы» в четвертом матче серии с «Флоридой»

Фото: Kim Klement-USA TODAY Sports / Reuters

Итог этой серии выглядит удивительным, несмотря на то что выход в полуфинал play-off клуба, который до этого дважды подряд брал Кубок Стэнли, очень высоко котировался, а в стартовом раунде выбил очень мощного соперника — «Торонто Мэйпл Лифс», доказав верность котировок,— событие вроде бы довольно рядовое. Но в данном случае важны нюансы.

«Тампа» обыграла не просто крепкий клуб. Она обыграла клуб, в котором по ходу регулярного чемпионата несложно было разглядеть кубкового фаворита. «Флорида» выступала в нем шикарно.

Она заняла верхнюю строчку в сводной таблице лиги, а ее нападение производило невероятное впечатление. Оно, казалось, может исправить любую ситуацию. Да пусть оппонент оторвется хоть на три гола, атака «Флориды», у которой сразу четыре игрока добрались до отметки в 30 голов, считающейся классным снайперским показателем, включившись на полную, все равно размажет его по стенке. Никакие защитные ловушки не помогут.

И вот эта команда с колоссальным количеством игроков, от которых исходит угроза, умеющая расчерчивать на льду изысканные — такие, когда шайбу после серии передач заводят в пустые ворота, комбинации, умеющая отлично поражать их и более простыми и грубыми способами, потерпела от «Тампы» четыре поражения подряд.

А главное, в четырех матчах она — идеальная атакующая машина в «регулярке», сломавшая в предыдущем раунде «Вашингтон Кэпиталс» с Александром Овечкиным,— смогла забросить всего три шайбы. Цифра представлялась чем-то невероятным, учитывая недавнюю мощь «Флориды», тот факт, что в регулярном первенстве она забивала в среднем больше четырех голов за игру.

После этой серии все североамериканские медиаресурсы, ее освещавшие, разумеется, обращали внимание на «молчание» лидеров клуба — на то, что Джонатан Юбердо, на чьем счету в регулярном первенстве было 115 очков, смог отметиться в четырех встречах с «Тампой» лишь двумя результативными передачами, на то, что еще скромнее был вклад других классных форвардов — Александра Баркова и Клода Жиру, на то, что совершенно не работало такое, казалось, эффективное большинство «Флориды» — всего один гол.

Они отдавали должное тренеру «Тампы» Джону Куперу, придумавшему, как «засушить» чужую атаку, глубокую и вариативную, а также полевым игрокам обладателей Кубка Стэнли, находившим все-таки способы своего добиваться, невзирая на огромный объем работы по стреноживанию оппонентов. Среди этих игроков выделялся Никита Кучеров: российский бомбардир, в отличие от Юбердо, в серии не молчал и набрал семь очков.

Но ее героем стал все-таки не Кучеров, а его соотечественник Андрей Василевский. Как бы здорово ни сдерживала «Тампа-Бей» наскоки «Флориды», именно игра российского голкипера была ключом к разгрому.

Василевский, лучший хоккеист прошлого play-off, в серии отработал не просто на высочайшем уровне — он отработал в ней на уровне почти божественном. В каждом из трех открывавших ее матчей он пропустил по голу, хотя нагрузка на него выпадала приличная, а в четвертом, добивая «Флориду», совершил просто грандиозный подвиг.

Складывалось впечатление, что в этой встрече судьба приготовилась щедро наградить «Пантерс» за все его страдания. У гостей наконец-то прорезалась их фирменная — резкая, пружинистая — игра. Наконец-то «Тампа» оказалась в положении клуба, которому постоянно приходится выкручиваться из чудовищно сложных положений. А два ее гола во втором периоде, которые могли бы остудить пыл «Флориды», были отменены после просмотра видео и обнаруженных нарушений.

Но Василевский удерживал «Тампу» на плаву, вставая на пути хоккеистов «Флориды», иногда расстреливавших его фактически в упор. В общей сложности в этом матче он отразил 49 бросков. Столько в истории Кубка Стэнли не отбивал никто из вратарей, сыгравших матч «на ноль». А перетерпевшая наскоки «Флориды» и вдохновленная непробиваемостью Василевского «Тампа» в заключительном периоде все же смогла благодаря умению Пэта Маруна подбирать отскоки даже на приличной, в районе плеча, высоте загнать шайбу в сетку так, чтобы ее признали легитимной. «Флорида» отыграться не сумела, пропустив еще и в пустые ворота от Ондржея Палата после замены своего российского голкипера Сергея Бобровского на полевого игрока.

Алексей Доспехов