Депутаты прошлись по понятиям

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в понедельник начал рассмотрение поправок к новому законопроекту о местном самоуправлении (МСУ). Первые изменения, рекомендованные к принятию во втором чтении, касаются самого понятия МСУ и базовых вопросов его организации. А в число отклоненных поправок попало предложение КПРФ записать в тексте проекта недопустимость подчиненности органа МСУ или мэра федеральным и региональным органам госвласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего к законопроекту «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который должен заменить действующий закон об МСУ, после его принятия в конце января в первом чтении поступило более 700 поправок, поэтому комитет решил рассматривать их блоками. На заседании 23 мая депутаты обсудили более 50 поправок к первой главе законопроекта (всего их 11), где зафиксированы общие положения.

В частности, было отредактировано само понятие МСУ: оно определено в документе как «форма самоорганизации граждан в целях осуществления народом своей власти для самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (вопросов местного значения)». В статью о правовом регулировании МСУ комитет добавил возможность осуществления дистанционного взаимодействия органов МСУ с другими органами публичной власти. Также депутаты зафиксировали, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей, но при этом границы муниципальных образований и территориальных единиц могут совпадать. Кроме того, была записана возможность объединения городских и муниципальных округов.

Дискуссия возникла вокруг поправок, которые комитет решил рекомендовать к отклонению. Так, Госсовет Татарстана предлагал указать, что органы публичной власти участвуют в решении «вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения» (в тексте законопроекта — в решении «задач местного самоуправления»). Участвовавший в заседании комитета депутат Госсовета Айрат Фаррахов настаивал на том, что «вопросы» — более конкретная формулировка, чем «задачи». Но председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») возразил, что нынешняя формулировка шире и на эту тему уже было много дискуссий, после чего большинство депутатов решили оставить вариант первого чтения.

Фракция «Новые люди» внесла поправку, согласно которой МСУ составляет «одну из основ конституционного строя РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ». Но глава комитета счел норму избыточной: «Очевидно, что этот закон как раз на основе Конституции и принимается. У нас достаточно четкая и лаконичная фраза: "Местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ". Насчет гарантий — это, наверное, красиво и хорошо, но с точки зрения правового смысла то, что у нас написано, более емко и более четко».

Первый зампред комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) рассказал о поправках коммунистов. Они предлагали отразить в законопроекте недопустимость подчиненности органа МСУ или мэра федеральным и региональным органам госвласти. Господин Крашенинников в ответ пояснил, что за неисполнение переданных полномочий для глав муниципалитетов предусмотрена ответственность вплоть до выражения недоверия, поэтому «говорить о том, что люди абсолютно независимы, нельзя». В другой поправке КПРФ хотела записать, что МСУ обеспечивается финансовыми ресурсами. «Есть некоторая странность по сравнению с предыдущей поправкой: мы должны им обеспечить финансы, но спрашивать с них нельзя»,— усмехнулся Павел Крашенинников, добавив, что финансовое обеспечение при передаче полномочий заложено в последующих статьях проекта.

Поправку сенаторов Мухарбека Барахоева, Светланы Горячевой и Сергея Березкина глава комитета забраковал, по его словам, «с великим сожалением». Авторы предлагали запретить вносить поправки к иным федеральным законам, касающимся МСУ, без предварительного внесения соответствующих изменений в базовый закон. «Тем или иным образом огромное количество законов влияет на организацию деятельности МСУ. Сделать так, чтобы все на 100% было в одном законе, нам представляется идеальным, но маловероятным»,— признался господин Крашенинников, сообщив, что по этому вопросу тоже шла большая дискуссия и с федеральным правительством, и в регионах.

На следующих заседаниях профильный комитет продолжит рассмотрение поправок. Среди изменений, которые предполагается рекомендовать к принятию во втором чтении, есть, например, норма о том, что главы муниципалитетов могут избираться представительным органом МСУ из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Этот вариант есть в действующем законе об МСУ и достаточно часто применяется на практике, но в новом законопроекте поначалу были предусмотрены лишь три способа избрания мэров: избирателями на прямых выборах, представительным органом из своего состава и депутатами же из числа кандидатов, предложенных губернатором.

Другая поправка устанавливает, что если кандидат в главы муниципального образования не набрал нужного числа голосов депутатов, то врио мэра становится не «должностное лицо МСУ или депутат» муниципального парламента, как было в варианте первого чтения, а назначенец главы региона. Такой же порядок предусмотрен и в случае досрочной отставки мэра. Наконец, еще одна поправка разрешает лишать муниципальных депутатов полномочий в случае пропуска двух заседаний подряд без уважительной причины. Такое решение, принятое депутатами, можно будет обжаловать в суде в течение десяти дней.

Ксения Веретенникова