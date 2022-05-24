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Полицейско-санаторная растрата

Закончено уголовное дело о махинациях в санаториях МВД

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела о поставках за откаты продуктов питания в рамках гособоронзаказа в санатории МВД, фигурантами которого стали экс-начальник ведомственного санатория «Подмосковье» полковник полиции Павел Зинов, его подчиненная Махым Атаева, предпринимательница Татьяна Скобёлкина, ее муж и сын. Полковник обвиняется в растрате и получении от предпринимательницы взятки в особо крупном размере. Защита обвиняемых считает позицию следствия противоречивой. Тем не менее фигуранты уже приступили к ознакомлению с материалами дела.

Павел Зинов

Павел Зинов

Фото: ok.ru / Павел Зинов

Павел Зинов

Фото: ok.ru / Павел Зинов

Экс-начальнику санатория «Подмосковье» Павлу Зинову, до 2014 года возглавлявшему департамент материального обеспечения МВД Украины, ГСУ СКР в окончательной редакции инкриминирует растрату и получение взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его бывшей подчиненной Махым Атаевой — посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Татьяне Скобёлкиной, возглавлявшей фирму «Галант» и занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, табачными изделиями и напитками, помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следствие вменяет в вину дачу взятки в особо крупном размере и пособничество в растрате (ч. 5 ст. 291, а также ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). А ее мужу Владимиру и сыну Александру тоже пособничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Первым фигурантом этого дела стала предпринимательница Скобёлкина, уголовное дело в отношении которой следственный департамент МВД возбудил по факту мошенничества еще в феврале 2020 года. Поводом для этого стали выявленные внутриведомственными проверками нарушения в хозяйственной деятельности подмосковных санаториев МВД в рамках контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на приобретение продуктов питания на 2019 год. По версии полицейского следствия, в которое были переданы материалы проверки, Татьяна Скобёлкина заключила с санаторием «Руза» договоры на поставку рыбных деликатесов на восемь с лишним миллионов рублей. Однако вместо дорогих сортов рыбы санаторий получил более дешевые сорта, а вместо натуральной красной икры — имитированную. Ущерб, по оценке следствия, составил 1,8 млн руб., которые похитили фигуранты дела. Аналогичная схема хищения была применена, но уже в 2020 году и в санатории «Подмосковье», где сумма контрактов составила 35 млн руб. Вслед за госпожой Скобёлкиной вопросы у следствия возникли и к ее мужу с сыном. А когда в деле появился сотрудник МВД Павел Зинов, его из ведомства передали в СКР. Как полагает следствие, офицер действовал в сговоре с госпожой Скобёлкиной, от которой в 2018–2019 годах получил еще и откаты в размере «не менее 3 млн руб.». По этому эпизоду женщине и вменили в вину пособничество в растрате и дачу взятки.

Отметим, что защита госпожи Скобёлкиной, не согласная с позицией следствия, обратилась к уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову, по мнению которого «…кроме неконкретизированных показаний свидетелей в деле отсутствуют доказательства того, что товар не отвечал предъявленным требованиям. Акты приемки-передачи подписаны, контракт исполнен полностью, претензий со стороны заказчика не поступало». Кроме того, в аппарате уполномоченного считают, что в ситуации с госпожой Скобёлкиной обычный гражданско-правовой спор переведен в уголовно-правовую плоскость.

«Мы внимательно изучаем правовую позицию обвинения и на данный момент считаем ее противоречивой и некорректной»,— заявил “Ъ” адвокат господина Зинова Александр Мордвинов.

Юрий Сенаторов, Олег Рубникович

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