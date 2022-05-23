ЕС разблокировал удобрения

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Европейские власти разблокировали работу двух крупных заводов «Еврохима» в Бельгии и Литве. В последнем случае на местном заводе Lifosa, одном из крупнейших активов «Еврохима», было введено внешнее управление, задача которого — перезапустить производство. Хотя, отмечают юристы, «Еврохим» сохраняет право собственности в отношении Lifosa, он потерял контроль над заводом и в перспективе может утратить часть его активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Министерство финансов Литвы назначило Finance Guru временным администратором литовского завода фосфорных удобрений Lifosa (входит в «Еврохим»). Теперь предварительное одобрение администратора необходимо для любых решений всеобщего собрания акционеров Lifosa. Работа завода была остановлена в марте после того, как ЕС ввел санкции против акционера «Еврохима» Андрея Мельниченко. Хотя бизнесмен уже на следующий день перестал быть бенефициаром компании, а также вышел из совета директоров, счета литовского предприятия были арестованы за исключением средств, которые идут на зарплату работникам, оплату коммунальных услуг и налогов. В «Еврохиме» ситуацию не комментируют.

Lifosa — один из крупнейших в Европе производитель фосфорных минудобрений. Также компания поставляет тепло, выделяемое во время производства серной кислоты,- для отопления города Кедайняй. Объем производства — около 3,2 млн тонн, из которых около 1 млн тонн (1,5% мирового производства) приходится на диаммонийфосфат (DAP).

Finance Guru должна оценить влияние санкций на деятельность Lifosa и в течение 30 дней представить в Минфин план возобновления деятельности завода. Также управляющая компания должна обеспечить предприятию экономически обоснованную выгоду, в то же время не допуская, чтобы «ее получили находящиеся под санкциями субъекты». Напрямую завод контролирует «Еврохим» (головная компания зарегистрирована в швейцарском Цуге), который официально не попадал в западные черные списки, но против компании вводились ограничения из-за Андрея Мельниченко. Они были сняты властями Швейцарии 22 мая на фоне того, что новым бенефициаром «Еврохима» стала жена господина Мельниченко Александра.

Вывод «Еврохима» из-под санкций позволил полностью перезапустить производство удобрений на другом иностранном активе компании — в бельгийском Антверпене (мощность 1 млн тонн азотных и 1,2 млн тонн сложных удобрений в год), работа которого также остановилась в марте. В апреле предприятию разрешили продолжить работу, но оно могло выпускать только отдельные виды продукции под внешним наблюдением. Сейчас подтверждение того, что EuroChem Antwerpen не подпадает под действие санкций, дало заводу право закупать сырье (в марте BASF остановил отгрузки сульфата аммония) и осуществлять поставки продукции.

При этом, отмечают источники, у Lifosa могут возникнуть проблемы с поставками сырья, которое раньше шло из России. «Теперь компании явно придется искать нового поставщика, но каждый завод настроен под определенный состав и ему подойдет не каждое сырье»,— отмечает собеседник “Ъ”. По его словам, заменить российских продавцов могут экспортеры из ЮАР, но переговоры с ними займут время. На рынке отмечают, что потеря такого актива стала бы серьезной проблемой для «Еврохима».

Старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец отмечает, что введение временной администрации не означает потери права собственности. В то же время, говорит она, контроль над активом будет существенно ограничен, а временный администратор будет обладать широким кругом полномочий и сможет, в частности, открывать счета предприятия в литовских банках. Средства, поступающие на эти счета,— вероятнее всего, это будет вся прибыль завода — будут направляться на обеспечение деятельности предприятия и будут недоступны для акционеров, поясняет Елена Коломиец. Кроме того, добавляет она, администратор имеет право отчуждать активы предприятия по своему усмотрению — и акционеры могут утратить часть активов, которой они владели через Lifosa.

Ольга Мордюшенко