X5 поторгует у партнеров

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Утратившая лидерские позиции в сегменте онлайн-доставки X5 Group ищет возможности улучшить продажи за счет партнеров. Ритейлер, который исторически занимался интернет-торговлей через собственные каналы, может выйти на «Яндекс.Еду» и «Сбермаркет». На самых перспективных таких площадках уже очень большая конкуренция, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель») планирует организовать доставку продуктов через сторонние сервисы, такие как «Сбермаркет», «Яндекс.Еда» и Delivery Club, рассказал источник “Ъ” на рынке. Другой собеседник “Ъ” в отрасли утверждает, что X5 уже достигла принципиальных договоренностей о сотрудничестве с «Яндекс.Едой». А еще один источник “Ъ” говорит, что X5 ранее вела аналогичные переговоры со «Сбермаркетом».

По итогам первого квартала года чистая выручка X5 выросла на 19%, до 603,06 млрд руб. год к году. Оборот «Перекрестка Впрок» и сервисов экспресс-доставки увеличился на 77%, до 20,7 млрд руб.

Представитель X5 заявил “Ъ”, что компания рассматривает возможность доставки через крупных агрегаторов в новых условиях рынка, но не стал раскрывать подробности. Он добавил, что два месяца назад X5 начала приобретать услуги Delivery Club как логистического оператора и работает по этой схеме с другими компаниями. В X5 указывают, что работа через свои приложения «Пятерочки», «Перекрестка» и «Перекрестка Впрок» остается приоритетом. Источник “Ъ” на рынке уточняет, что пока X5 планирует сотрудничать со сторонними сервисами на тех территориях, где не справляется со спросом собственными силами. Представитель «Яндекса» только сообщил, что курьеры-партнеры «Яндекс.Доставки» уже доставляют продукты из «Пятерочки» и «Перекрестка». На вопросы о работе X5 с «Яндекс.Едой» он не ответил. В «Сбермаркете» отказались от комментариев.

X5 ранее занимала лидирующую позицию в рейтинге крупнейших интернет-продавцов товаров повседневного спроса в стране по версии Infoline. В первом квартале 2022 года X5 сместилась на третье место с оборотом 20,7 млрд руб. Первое место занял «Сбермаркет» с оборотом 28,4 млрд руб., второе — «Вкусвилл» — с 21,7 млрд руб. Delivery Club и «Яндекс.Еда» были на девятой и десятой строчках с выручкой примерно 8,5 млрд и около 6 млрд руб. соответственно. На этом фоне X5 пересматривает стратегию работы с онлайн-каналом. В начале 2022 года ритейлер пригласил на пост руководителя направления X5 Digital бывшего управляющего электронной коммерцией «Вкусвилла» Ларису Романовскую, которая должна повысить эффективность экспресс-доставки X5. А весной X5 объявила о закрытии собственного агрегатора доставки «Около».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что самым перспективным для X5 партнером в доставке может стать «Сбермаркет», который работает в небольших и отдаленных населенных пунктах. Но на этой площадке и самая большая конкуренция: здесь представлены все крупнейшие сети, в том числе «Магнит», Metro, Auchan и др., добавляет он. В итоге, отмечает эксперт, для X5, которая исторически фокусировалась на собственных каналах сбыта, такое партнерство могло стать слишком масштабным шагом. До начала военной операции РФ на Украине X5 и «Сбер» объявили о возможном расширении сотрудничества в сфере онлайн-торговли. В частности, анонсировалось возможное присоединение «Перекрестка Впрок» к электронной коммерции «Сбера». Михаил Бурмистров сообщил, что эти переговоры пока на паузе.

Представитель Delivery Club отмечает, что рынок доставки продуктов питания быстро растет, потому подключение новых партнеров оказывает положительный эффект для платформы и всех текущих продавцов за счет увеличения выбора и прихода новых покупателей. По данным Infoline, в первом квартале года объем онлайн-продаж вырос в 2,3 раза год к году, до 165 млрд руб. Но во втором квартале показатель может быть ниже этого уровня из-за кризиса, считают в Infoline.

Никита Щуренков