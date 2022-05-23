Иммунитет отстает от роста цен

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В апреле—мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Производители — Sanofi, Pfizer и их российские партнеры — отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Французская Sanofi и «Нанолек» подали документы на пересмотр цены на «Пентаксим» (комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции), сообщил “Ъ” заместитель гендиректора «Нанолека» Максим Стецюк. Он не раскрыл детали по предложенной цене. Компания производит вакцину Sanofi на своем предприятии в РФ по полному циклу. В Sanofi комментарии не предоставили.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили “Ъ”, что заявка на пересмотр цен на «Пентаксим» пока в ведомство не поступала. Но сообщили, что получили аналогичное обращение по «Превенару» от пневмококковой инфекции. Эта вакцина от Pfizer производится на предприятии «Петровакса». В службе не уточнили новую предложенную цену. Заявки на перерегистрацию в случае дефектуры препарата или риска ее возникновения сначала подаются в Минздрав, а затем согласовываются ФАС. В министерстве, Pfizer и «Петроваксе» на запрос “Ъ” не ответили.

В начале апреля и 12 мая из-за отсутствия заявок не состоялись аукционы по госзакупкам вакцины от пневмококковой инфекции. После несостоявшихся апрельских торгов госзаказчики повысили начальную цену с 1,44 тыс. руб. до почти 1,52 тыс. руб. за дозу, увеличив общую сумму закупок до 3,2 млрд руб. В прошлые годы «Превенар» поставлял «Петровакс».

В апреле госзаказчики также не смогли закупить вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции на общую сумму 4,67 млрд руб. Причина также в отсутствии предложения, хотя начальная цена была установлена на уровне предельно возможной — 1,137 тыс. руб. за дозу. Обычно в рамках этих госзакупок «Пентаксим» от Sanofi поставляет дистрибутор «Фармимэкс». По этой вакцине объявили новый аукцион, но с меньшей общей суммой — 792 млн руб. Максим Стецюк допускает, что производитель подаст заявку на поставку 696 тыс. доз, что позволит удовлетворить временные потребности. Но этот объем гораздо меньше годовой потребности: за 2021 год было закуплено 3,38 млн доз «Пентаксима».

Госзаказчики формируют цены в том числе на основе коммерческих предложений потенциальных поставщиков, поясняет директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров. В этом году и до валютных скачков цена на «Пентаксим» в РФ была как минимум на 70% ниже, чем в других странах, объясняет Максим Стецюк. При этом, по его словам, доходность производства иммунобиологических препаратов, сильно зависимого от валютной составляющей, «крайне низкая». Поэтому любое колебание курса валют, как и трудности с поставками сырья, приводит к росту издержек, добавляет он.

Несостоявшиеся аукционы по максимальной отпускной цене вынуждают заказчиков пойти на новый круг, обосновывая дальнейшее повышение стоимости, говорит Алексей Федоров. С февраля число поданных заявлений на перерегистрацию цен на препараты увеличилось вдвое — до 180, заявлял на прошлой неделе замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев. По его словам, пересмотр цен сейчас все чаще мотивируется не серьезным изменением обстановки в экономике, а инфляцией.

В первом случае, по словам господина Нижегородцева, «доказать экстраординарные изменения в издержках становится крайне тяжело». Хотя ситуация с курсом валют стабилизировалась, уточняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, по-прежнему негативным фактором остается сильно подорожавшая логистика, что напрямую влияет на стоимость препаратов. Источник “Ъ” на рынке госзакупок говорит, что, как правило, несколько неудачных попыток провести аукционы по максимальной цене дают возможность аргументировать выделение дополнительных средств из бюджета, но «в условиях кризиса сложно ожидать увеличения финансирования».

Полина Гриценко, Халиль Аминов