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Коммерсантъ FM
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«Манчестер Сити» сыграл на заменах

Он отстоял титул чемпиона Англии, переломив ход матча против «Астон Виллы»

«Манчестер Сити» второй год подряд завоевал титул чемпиона Англии. Достался он ему после пережитой в заключительном туре жуткой нервотрепки. Манчестерцы были близки к тому, чтобы упустить отрыв в одно очко от «Ливерпуля», который обыграл — 3:1 — «Вулвергемптон». Во втором тайме они на своем поле уступали — 0:2 — «Астон Вилле», но смогли благодаря заменам тренера Пепа Гвардиолы за несколько минут перевернуть ход встречи с ног на голову и добиться победы со счетом 3:2.

Пеп Гвардиола (в центре), возглавивший «Манчестер Сити» шесть лет назад, в четвертый раз привел свою команду к победе в чемпионате Англии

Пеп Гвардиола (в центре), возглавивший «Манчестер Сити» шесть лет назад, в четвертый раз привел свою команду к победе в чемпионате Англии

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Пеп Гвардиола (в центре), возглавивший «Манчестер Сити» шесть лет назад, в четвертый раз привел свою команду к победе в чемпионате Англии

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Развязка этого английского чемпионата получилась крутой, неординарной даже по меркам соревнования, которое она увенчала. Это в любом другом первенстве, когда в заключительном туре два охотника за золотом встречаются с середняками, уже не имеющими никакой турнирной мотивации, вариант, в котором середняки синхронно и почти без борьбы проигрывают, выглядит самым вероятным, но — не в английском. Тут середняки всегда не прочь испортить жизнь фаворитам, даже если на кону никаких ценных бонусов. И в важнейших для фаворитов матчах в том числе: примеров — множество.

«Вулвергемптон» испортил «Ливерпулю» жизнь сразу же — хватило меньше трех минут. Ливерпульцы, кажется, не могли поверить, что из выноса голкипера Жозе де Са родится голевая атака. А эта атака, которую завершил Педру Нету, именно из него и родилась.

А в это время «Манчестер Сити» ломал голову над тем, что делать со своим более чем двукратным преимуществом во владении мячом в матче против «Астон Виллы», и никак не мог придумать.

Перекатывать его возле штрафной выходило замечательно, а с чем-то по-настоящему острым никак не срасталось.

Но острое-то — так, может, хотелось считать тем, у кого не срасталось,— было и не особенно нужно. Манчестерцы прекрасно ведь знали, что «Ливерпуль» успел пропустить, а значит, их отрывчик от преследователя стал как бы чуточку больше. BBC на стартовой странице спортивного раздела своего сайта, разумеется, тут же опубликовал виртуальную турнирную таблицу. И в ней «Манчестер Сити» был впереди «Ливерпуля» уже не на одно, а на два очка.

Вскоре таблица, однако, приобрела прежний вид. Форвард «Ливерпуля», давившего и давившего «Вулвергемптон», но долго никак не находившего в этом давлении счастья, Садио Мане уложил мяч в угол после роскошного паса пяткой Тьяго Алькантары. Интрига умирать не хотела.

А под занавес первого тайма она запылала ярким пламенем.

«Астон Вилла» вдруг показала, что с наглостью у нее, как и у «Вулвергемптона», все в полном порядке.

Только что она казалась робкой и податливой, а тут огрызнулась классно расчерченной контратакой, и Матти Кэш головой переправил в сетку навес Луки Диня.

До Anfield Road, домашнего стадиона «Ливерпуля», новость о мяче Кэша дошла сразу же. Трибуны встретили ее ревом восторга. А ливерпульские футболисты, словно тоже решив попраздновать чужую осечку, сразу же жутко сфальшивили, проспав выпад гостей. Пришлось выручать голкиперу Алиссону… Так что к перерыву два участника «золотого» финиша шли уже вровень. Ну, почти что вровень. «Манчестер Сити» все еще был впереди «Ливерпуля» — уже исключительно по разнице мячей.

У него, действующего чемпиона Англии, не очень-то шло и после отдыха. Он был каким-то заторможенным, закомплексованным, этот «Манчестер Сити», не мог выйти на привычный уровень раскрепощенности. В конце концов, манчестерцы проворонили скидку головой Олли Уоткинса на Филиппе Коутинью. Коутинью напомнил, что когда-то его называли техничнейшим в мире игроком, накрутив оппонента и отправив мяч после своего финта в угол. А «Манчестер Сити», все еще возглавляя виртуальную таблицу, на самом деле очутился на краю пропасти.

В матче «Ливерпуля» и «Вулвергемптона» в тот момент еще была ничья. Но у ливерпульцев на поле уже вышел Мохамед Салах, и было бы даже как-то странно, если бы по-прежнему придавленный к своей штрафной «Вулвергемптон» устоял после его появления. А победа «Ливерпуля» представлялась гарантией его золота, учитывая, что творилось в параллельном матче. «Манчестер Сити» ведь надо было подниматься с 0:2 при собственной скверной и не намекавшей на воскрешение игре.

Салах в итоге все же забил в концовке. А за ним забил и Энди Робертсон. Только вот когда они забивали, золото от ливерпульцев уже, по существу, уплыло.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола точно подготовил свою команду к матчу с «Астон Виллой» далеко не идеально. Совсем не так, как он умеет ее готовить. Но с чем он, безусловно, угадал, так это со всеми тремя своими заменами. Особенно с заменой последней, когда в середине кошмарного второго тайма отправил в бой Илкая Гюндогана вместо Бернарду Силвы. Это его удар головой после навеса Рахима Стерлинга, тоже начинавшего матч на скамейке запасных, не просто сократил манчестерское отставание — он вдохнул в скисавших на глазах хозяев жизнь. А еще вдохнул ее в людей, находившихся на уже успевшем тревожно примолкнуть в ожидании неизбежной трагедии стадионе Etihad.

Арена и клуб, который на ней играет, завелись одновременно. И Александр Зинченко, которого, как и Гюндогана со Стерлингом, бросили выручать «Манчестер Сити» после перерыва, нашел у линии штрафной передачей Родриго, а тот безупречно пальнул в касание. А вслед за этим Кевин Де Брейне прострелил на дальнюю штангу, и там оказался свободный Илкай Гюндоган, неожиданный герой неожиданного матча. «Манчестер Сити» все перевернул с ног на голову за пять с небольшим минут, отправившись отмечать такой необходимый ему титул. Необходимый — хотя бы потому, что единственный в сезоне. У «Ливерпуля», в конце концов, два — победителя Кубка лиги и Кубка Англии — уже было, а может быть и третий: 28 мая ему играть в парижском финале Лиги чемпионов с «Реалом». Правда, чтобы подойти к нему в нормальном тонусе, придется, видимо, неделю залечивать довольно тяжелую рану.

Алексей Доспехов

Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии

Заключительный, 38-й тур. «Манчестер Сити»—«Астон Вилла» 3:2 (Гюндоган, 76, 81; Эрнандес, 78 — Кэш, 37; Коутинью, 69). «Ливерпуль»—«Вулвергемптон» 3:1 (Мане, 24; Салах, 84; Робертсон, 89 — Нету, 3). «Челси»—«Уотфорд» 2:1 (Хаверц, 11; Баркли, 90+1 — Гослинг, 87). «Арсенал»—«Эвертон» 5:1 (Мартинелли, 27 (пен.); Нкетиа, 31; Седрик, 56; Габриэл, 59; Эдегор, 82 — ван де Бек, 45+3). «Кристал Пэлас»—«Манчестер Юнайтед» 1:0 (Заха, 37). «Норвич Сити»—«Тоттенхем» 0:5 (Кулушевски, 16, 64; Кейн, 32; Сон Хын Мин, 70, 75).

Итоговое положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 93 очка. 2. «Ливерпуль» — 92. 3. «Челси» — 74. 4. «Тоттенхем» — 71. 5. «Арсенал» — 69. 6. «Манчестер Юнайтед» — 58.

Чемпионат Италии

Заключительный, 38-й тур. «Сассуоло»—«Милан» 0:3 (Жиру, 17, 32; Кессье, 36). «Интер»—«Сампдория» 3:0 (Перишич, 49; Корреа, 55, 57). «Специя»—«Наполи» 0:3 (Политано, 4; Зелиньский, 25; Демме, 36).

Итоговое положение команд. 1. «Милан» — 86 очков. 2. «Интер» — 84. 3. «Наполи» — 79. 4. «Ювентус» — 70. 5. «Лацио» — 64. 6. «Рома» — 63.

  • Газета «Коммерсантъ» №88/П от 23.05.2022, стр. 12

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