Протокол, что останется после него

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Уфимская полиция составила административный протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Музыканту вменяют в вину дискредитацию вооруженных сил РФ за высказывания на концерте 18 мая в Уфе. Господин Шевчук не смог пояснить “Ъ”, какие именно слова привлекли внимание правоохранителей: «Я ведь там много чего говорил».

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук стал фигурантом административного дела о дискредитации использования вооруженных сил России (ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ) после выступления в Уфе 18 мая. Протокол по статье, появившейся в кодексе после начала военной спецоперации на Украине, на господина Шевчука составили сотрудники уфимского отдела полиции №7.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального МВД, протокол составлен «в связи с провокационными высказываниями» музыканта.

Концерт ДДТ в Уфе должен был состояться в июне 2020 года на стадионе «Нефтяник», однако из-за пандемии COVID-19 он несколько раз переносился. 18 мая группа выступила на площадке «Уфа-арены» и, по разным оценкам, собрала около 10 тыс. зрителей. Концерт длился почти три часа. Как рассказали “Ъ” очевидцы, на экранах во время выступления группы появлялись фразы «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ) и «Нет войне».

«Не стреляй» Юрий Шевчук написал в 1980 году после разговора со своим одноклассником. Тот отслужил в Афганистане, где СССР вел войну в те годы. Песня послужила поводом для обвинений музыканта в «непатриотичности» со стороны советских партийных деятелей.

На уфимском концерте Юрий Шевчук рассказал, что, когда в 1995 году вернулся из Чечни, долго не мог восстановиться — настолько был потрясен увиденной «бойней». Он высказался критически относительно военных действий на Украине.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина»,— заявил Юрий Шевчук со сцены под аплодисменты зрителей.

После концерта к Юрию Шевчуку пришли сотрудники полиции, рассказал “Ъ” директор уфимского продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев. По его словам, музыканта «изолировали в гримерке». «Туда никого не пускали, в дверях стояли силовики. За кулисами было много народу, не все поняли, что Шевчук задержан и его допрашивают. Продолжалось это около часа, после чего артиста отпустили. Когда Юра вышел, он был спокоен и общался с друзьями»,— отметил господин Усаев.

«После бурных и продолжительных аплодисментов зашли в гримерку опера и составили протокол»,— подтвердил “Ъ” сам господин Шевчук. Он не уточнил, что именно полиция указала в протоколе в качестве нарушения: «Я ведь там много чего говорил». Ряд СМИ также сообщили, что лидер ДДТ высказал пожелание, чтобы дело рассматривалось в Санкт-Петербурге, где он проживает.

Отметим, Юрий Шевчук вырос в Уфе и написал здесь свои первые песни. В столице Башкирии он впервые привлек внимание и правоохранительных органов. Ученик восьмого класса Шевчук написал на футболке «Иисус был хиппи» и отправился в ней гулять, после чего был задержан милицией.

Рассматривать дело музыканта была назначена судья Советского районного суда Уфы Юлия Егорова. В конце апреля она, в частности, признала виновными в дискредитации ВС России 31-летнюю Айсылу Галину, а также журналистку Дарью Кучеренко. Обе уфимки в разные дни выходили на одиночные пикеты. Госпожу Галину судья оштрафовала на 15 тыс. руб., а госпожу Кучеренко — на 30 тыс. руб.

Днем в суде заявили, что дата рассмотрения материалов в отношении господина Шевчука будет назначена утром 20 мая, однако к вечеру в четверг в картотеке появилась информация о вынесенном судьей определении: передача дела по подведомственности (ст. 29.9 ч. 2 п. 2 и ст. 29.4 ч. 1 п. 5). Согласно КоАП, речь идет о «передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица». Таким образом, разбирательство будет происходить в Петербурге.

Елена Чиркова, Уфа; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург