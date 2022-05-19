Социальные депозиты получают гарантии признания

АНО «Национальные приоритеты» опубликовала данные национального рэнкинга «Наш вклад» — речь идет об официально признанном государством вкладе бизнеса и НКО в реализацию национальных проектов. Статус участника нацпроектов получили 157 проектов — в их рамках объем добровольных социальных инвестиций в 2021 году заведомо превысил 4 млрд руб. Вложения ресурсов — временных, человеческих, финансовых — со стороны НКО и крупного бизнеса в национальные составляющие ESG оказались в основном региональными. Наиболее популярные нацпроекты для участия наравне с государственными игроками — «Образование», «Экология» и «Демография».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Национальный рэнкинг «Наш вклад» — проект, созданный АНО «Национальные приоритеты» для синхронизации социальных инвестиций бизнеса и некоммерческих организаций в нацпроекты. Напомним, нацпроекты как таковые предполагают участие в них и бизнеса, и «третьего сектора». Но социальные вложения в их рамках добровольны, поэтому прямой целью АНО была верификация этой формы участия предпринимательского корпуса в решении социальных задач, предоставление официального статуса — этот механизм позволяет расширить привлечение ресурсов компаний в социнвестиции, причем не только и не столько финансовых. Управленческие и человеческие ресурсы, участники благоустройства городской среды, эковолонтеры, волонтеры культуры, волонтеры-медики, участники спортивных и других федеральных мероприятий — это ключевой вклад, которым отмечается статус «Партнер национальных проектов».
Национальный рэнкинг «Наш вклад»
АНО «Национальные приоритеты» и ИД «Коммерсантъ» представляют первый в России рэнкинг оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных целей.
Национальный рэнкинг «Наш вклад» — инструмент публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Всем финалистам рэнкинга присваивается статус «Партнер национальных проектов».
Отбор программ социальной ответственности для рэнкинга проходит через партнеров проекта: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Форум доноров, Международная премия #МЫВМЕСТЕ, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация менеджеров России.
Финалисты ранжируются по пяти категориям: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации; программы социальной ответственности — по нацпроектам и по масштабу: федеральный, региональный. Все они прошли верификацию, которая включала в себя оценку практик по балльной системе, одобренной аудиторской компанией КПМГ.
Категория: государственные корпорации
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Категория: крупный бизнес
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Категория: средний бизнес
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Категория: малый бизнес
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Это первая публикация национального рэнкинга «Наш вклад», его планируется выпускать каждый год.
Подробная информация на сайте проекта: рэнкинг.национальныепроекты.рф.
В составлении рэнкинга участвовали РСПП, «Деловая Россия», Форум доноров, Ассоциация менеджеров России и аудиторская компания КПМГ. Всего в рамках рэнкинга «Наш вклад» официальный статус «Партнер национальных проектов» получили 157 проектов 71 участника — НКО или бизнес-структуры. По 61% проектов есть подтвержденные данные об объеме вложений — это более 4 млрд руб. Региональное распределение проектов необычно: наиболее активное участие в них — в Мурманской области (57 проектов), Красноярском крае (53) и Кемеровской области (47), в Москве, Краснодарском и Пермском краях, Томской области — по 46 программ. 68% проектов федеральные по масштабу, большая их часть (38%) реализуется НКО, на крупный бизнес приходится 34% программ, на средний — 7%, малый — 11%, госкорпорации реализуют 10% проектов.
Одним из критериев оценки проектов стал индекс ESG от РСПП — напомним, социальные инвестиции являются составляющими ESG-активности и корпоративной социальной ответственности (КСО) компаний. Наиболее популярными нацпроектами для социального инвестирования НКО стали нацпроекты «Образование» (включая федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность»), «Экология» (федеральные проекты «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО») и «Демография» (федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Старшее поколение»). Такое распределение неинтуитивно, хотя во многом оно вытекает, и это соответствует концепции ESG, из особенностей работы компаний и взаимодействий его с локальными сообществами. Национальный рэнкинг «Наш вклад» интересен тем, что он маркирует реальную, исходящую из взаимных потребностей предпринимателей и сообществ активность в рамках нацпроектов, практически не обусловленную административной или плановой логикой: во многом это картографирование проектов на местах. Многие участники (ГК, госкомпании и крупный бизнес) уже более десяти лет инвестируют в долгосрочные проекты КСО, в данном случае рэнкинг «Наш вклад» призван сфокусировать внимание на стратегических целях, которые определило государство, и стимулировать корректировку корпоративных проектов в сторону целей нацпроектов — ради достижения синергетического эффекта. Для «Национальных приоритетов» важно участие корпоративных структур в рекламно-коммуникационном продвижении самих нацпроектов: без негосударственного участия часть целей нацпроектов достижима сложнее.
В категории госкорпораций «Национальные приоритеты» отмечают активность АО «Почта России» (инфраструктура молодежного совета, экологические инициативы на почте), «Росатома», «Русгидро», РЖД, «Газпрома», ВЭБ.РФ, «Аэрофлота» — во всех случаях социнвестиции очень различны по структуре и в основном продолжают традиционную для каждой госкорпорации активность. В категории «крупный бизнес» наиболее широкие по тематике программы социнвестиций у «Еврохима», СУЭКа и «Московского метрополитена», при этом более половины участников категории имеют больше одной программы, удовлетворяющей условиям рэнкинга. Проекты среднего бизнеса в списках (см. «Ъ-Онлайн») обычно монопрофильны, как и для мелкого, и для большинства НКО — в последнем случае исключение составляют благотворительные фонды «Женщины за жизнь», Сбербанка и «Старость в радость» с несколькими проектами. В сумме десятки инициатив в списках рэнкинга участия в нацпроектах показывают, что характер участия корпоративных структур в создании «социальной ткани» в РФ далек от и описывающих его стереотипов, и от практик предыдущих десятилетий: это незаметно изменяющаяся реальность, информации о которой пока не так много.