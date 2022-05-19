Социальные депозиты получают гарантии признания

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АНО «Национальные приоритеты» опубликовала данные национального рэнкинга «Наш вклад» — речь идет об официально признанном государством вкладе бизнеса и НКО в реализацию национальных проектов. Статус участника нацпроектов получили 157 проектов — в их рамках объем добровольных социальных инвестиций в 2021 году заведомо превысил 4 млрд руб. Вложения ресурсов — временных, человеческих, финансовых — со стороны НКО и крупного бизнеса в национальные составляющие ESG оказались в основном региональными. Наиболее популярные нацпроекты для участия наравне с государственными игроками — «Образование», «Экология» и «Демография».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Национальный рэнкинг «Наш вклад» — проект, созданный АНО «Национальные приоритеты» для синхронизации социальных инвестиций бизнеса и некоммерческих организаций в нацпроекты. Напомним, нацпроекты как таковые предполагают участие в них и бизнеса, и «третьего сектора». Но социальные вложения в их рамках добровольны, поэтому прямой целью АНО была верификация этой формы участия предпринимательского корпуса в решении социальных задач, предоставление официального статуса — этот механизм позволяет расширить привлечение ресурсов компаний в социнвестиции, причем не только и не столько финансовых. Управленческие и человеческие ресурсы, участники благоустройства городской среды, эковолонтеры, волонтеры культуры, волонтеры-медики, участники спортивных и других федеральных мероприятий — это ключевой вклад, которым отмечается статус «Партнер национальных проектов».

Национальный рэнкинг «Наш вклад» АНО «Национальные приоритеты» и ИД «Коммерсантъ» представляют первый в России рэнкинг оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных целей. Национальный рэнкинг «Наш вклад» — инструмент публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Всем финалистам рэнкинга присваивается статус «Партнер национальных проектов». Отбор программ социальной ответственности для рэнкинга проходит через партнеров проекта: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Форум доноров, Международная премия #МЫВМЕСТЕ, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация менеджеров России. Финалисты ранжируются по пяти категориям: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации; программы социальной ответственности — по нацпроектам и по масштабу: федеральный, региональный. Все они прошли верификацию, которая включала в себя оценку практик по балльной системе, одобренной аудиторской компанией КПМГ. Категория: государственные корпорации Место ГК Партнеры Национальный проект Федеральный проект Социальная программа 1 АО «Почта России» РСПП Образование Социальная активность Молодежный совет Почты России Демография Спорт — норма жизни Почтовый онлайн-марафон Экология Комплексная система обращения с ТКО Greеn Post 2 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» АМР 1. Экология; 2. Образование 1.1. Поддержка инициатив НП; 2.1. Социальная активность; 2.2. Успех каждого ребенка; 2.3. Патриотическое воспитание Социальная и экологическая активность как норма жизни 3 ПАО «РусГидро» АМР 1. Экология; 2. Наука и университеты 1.1. Комплексная система обращения с ТКО; 1.2. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма; 1.3. Комплексная система мониторинга качества окружающей среды; 2.1. Интеграция Программа корпоративной благотворительности «РусГидро» 4 ОАО «РЖД» #МЫВМЕСТЕ 1. Здравоохранение; 2. Образование 1.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 2.1. Современная школа Развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах при железнодорожных станциях 5 ПАО «Газпром» РСПП Культура Творческие люди Программа «Сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов на территориях присутствия компаний Группы Газпром» Жилье и городская среда Формирование комфортной городской среды Программа «Комплексное благоустройство Санкт-Петербурга» #МЫВМЕСТЕ Культура Творческие люди Программа «Друзья Санкт-Петербурга» 6 Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» АНО «Национальные приоритеты» 1. Культура; 2. БКД 1.1. Цифровая культура; 2.1. Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса 7 ПАО «Аэрофлот» АНО «Национальные приоритеты» Культура Творческие люди Конкурс детских рисунков «Краски культуры» Категория: крупный бизнес Место Крупный бизнес Партнеры Национальный проект Федеральный проект Социальная программа 1 АО «МХК ЕвроХим» РСПП Здравоохранение 1.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 1.2. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Программа помощи медучреждениям 1. Жилье и городская среда; 2. Образование 1.1. Формирование комфортной городской среды; 2.1. Социальная активность Программа создания общественных пространств Образование Успех каждого ребенка Образовательный центр для одаренных детей «Созвездие» Образование Успех каждого ребенка Кванториумы в регионах 1. Культура;2. Туризм и индустрия гостеприимства 1.1. Творческие люди; 2.1. Развитие туристской инфраструктуры Программа «Сохраняем наследие» Образование Успех каждого ребенка Центры инженерного творчества Экология Сохранение лесов Программа по лесовосстановлению Экология Поддержка инициатив НП Экопросвещение 1. Образование; 2. Наука и университеты 1.1. Успех каждого ребенка; 2.1. Интеграция 2.2. Кадры Международная менделеевская олимпиада по химии Экология Сохранение уникальных водных объектов Чистые реки Туризм и индустрия гостеприимства Развитие туристской инфраструктуры Ковдор — столица Гипербореи 1. Туризм и индустрия гостеприимства; 2. Культура; 3. Образование 1.1. Развитие туристской инфраструктуры; 2.1. Культурная среда; 2.2. Творческие люди; 3.1. Патриотическое воспитание Котельниково — земля героев Образование 1.1. Социальная активность 1.2. Патриотическое воспитание #20ДОБРЫХДЕЛЕВРОХИМ 1. Жилье и городская среда; 2. Культура 1.1. Формирование комфортной городской среды; 2.1. Культурная среда Урбанистическая программа «Города для жизни» 1. Образование; 2. Наука и университеты 1.1. Успех каждого ребенка; 1.2. Молодые профессионалы; 2.1. Интеграция2.2. Кадры Образовательная программа E-Generation Демография Спорт — норма жизни Спорт для будущих чемпионов Туризм Развитие туристкой инфраструктуры Форум по развитию туризма в малых городах России «Гиперборейский диалог» Образование Успех каждого ребенка Съезд юных ученых и изобретателей в Кингисеппе Наука и университеты Кадры Экскурсии на предприятия в рамках проекта АНО «Национальные приоритеты» «Наука. Территория героев» 2 ПАО АФК «Система» РСПП Культура 1.1. Культурная среда; 1.2. Цифровая культура Культура и просвещение 1. Культура; 2. Образование 1.1. Творческие люди; 2.1. Социальные лифты для каждого; 2.2. Успех каждого ребенка Фестивали «Система Fest» Образование 1.1. Социальная активность; 1.2. Успех каждого ребенка Образовательная онлайн-платформа «Лифт в будущее» 1. Экология; 2. Образование 1.1. Поддержка инициатив НП; 2.1. Социальная активность ECO challenge: зеленый марафон компаний Группы АФК «Система» 1. Экология; 2. Жилье и городская среда 1.1. Комплексная система обращения с ТКО; 2.1. Формирование комфортной городской среды Участие в проекте АНО «Национальные приоритеты» «Генеральная уборка» 3 ПАО «Вымпелком» РСПП Образование Социальная активность Технологические решения для поиска пропавших людей совместно с «ЛизаАлерт» Демография Содействие занятости Онлайн-платформа «Эверлэнд» для профессионального обучения и трудоустройства специалистов с различными видами инвалидности 4 АО СУЭК РСПП Образование Цифровая образовательная среда Школа цифровых технологий СУЭК Образование Успех каждого ребенка Навигатор для абитуриентов Жилье и городская среда Формирование комфортной городской среды Грантовый конкурс «Комфортная среда обитания» Экология Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Кокуйское болото Экология Поддержка инициатив НП Трудовые отряды СУЭК Экология Чистый воздух Инновации для чистого неба МСП Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса Школа социального предпринимательства Образование 1.1. Цифровая образовательная среда; 1.2. Успех каждого ребенка Классы СУЭК Демография Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек Профилактическая программа по борьбе с курением Здравоохранение 1.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 1.2. Борьба с онкологическими заболеваниями Совершенствование системы здравпунктов Здравоохранение 1.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 1.2. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Наше здоровье: новые подходы к организации здравоохранения Производительность труда Системные меры по повышению производительности труда Профессиональные клубы «Добычник» и «Проходчик» Жилье и городская среда Формирование комфортной городской среды Музей под открытым небом 5 АО «Русский алюминий» Форум доноров Демография Спорт — норма жизни Программа «На лыжи!» Образование Цифровая образовательная среда Образовательная онлайн-платформа «Русал школам России» Жилье и городская среда Формирование комфортной городской среды Программа «Территория Русала» Экология Сохранение уникальных водных объектов Экологический проект «День реки» Экология Сохранение лесов Программа «Зеленая волна» 6 ПАО «Ростелеком» АМР Цифровая экономика Информационная инфраструктура Интегрированная социальная программа «Цифровое равенство» 7 АО «Альфа-банк» Форум доноров Образование Социальные лифты для каждого Стипендиальная программа для умных и свободных «Альфа-шанс» 8 АО «Концерн Росэнергоатом» АНО «Национальные приоритеты» Образование Социальные лифты для каждого «Медиазавтра»: образовательная программа и грантовый конкурс для региональной журналистики Экология Сохранение уникальных водных объектов Зарыбление водоемов-охладителей АЭС как основа экоустойчивости территорий 9 ПАО «Северсталь» РСПП Демография Спорт — норма жизни Спортивное движение No limits Культура Творческие люди Программа «Музеи Русского Севера» Демография Спорт — норма жизни Программа «Стальная энергия» Экология Чистый воздух Комплексная программа по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Цифровая экономика 1.1. Искусственный интеллект; 1.2. Цифровые технологии Цифровая трансформация «Северстали» 10 ПАО «Газпром-нефть» АМР 1. Образование; 2. Культура; 3. МСП 1.1. Социальная активность; 1.2. Успех каждого ребенка; 2.1. Творческие люди; 3.1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами Программа «Родные города» 11 АО ОМК РСПП МСП Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса Программа по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» Образование Социальная активность Программа по корпоративному добровольчеству Наука и университеты Кадры Экскурсии на предприятия в рамках проекта АНО «Национальные приоритеты» «Наука. Территория героев» 12 АО «НПФ Микран» АНО «Национальные приоритеты» Демография Финансовая поддержка семей при рождении детей Помощь при рождении ребенка Демография Спорт — норма жизни Корпоративный спорт Наука и университеты Интеграция Стипендиальные программы Образование Молодые профессионалы Взаимодействие с техникумами и колледжами г. Томска Производительность труда Системные меры по повышению производительности труда Корпоративное целевое обучение Образование Социальная активность Молодежный актив Волонтерство 13 ПАО «СИБУР Холдинг» Форум доноров 1. Образование; 2. Демография; 3. Культура; 4. МСП; 5. Экология 1.1. Социальная активность; 2.1. Спорт — норма жизни; 3.1. Творческие люди; 4.1. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса; 5.1. Сохранение лесов Программа «Формула хороших дел» #МЫВМЕСТЕ 1. Экология; 2. Образование 1.1. Сохранение лесов; 2.1. Социальная активность Программа «Тобольский лес» 14 ООО «Учи.ру» АНО «Национальные приоритеты» Здравоохранение Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Классный час «Будь здоров!» Наука и университеты Исследовательское лидерство Соорганизатор конкурса «Знаешь Научи!» БКД Безопасность дорожного движения Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги-2020» БКД Безопасность дорожного движения Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги-2021» Культура Творческие люди Олимпиада по литературе-2021 МСП Поддержка начинающих предпринимателей Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» Экология Чистая страна Олимпиада по экологии-2021 15 ГУП «Московский метрополитен» РСПП Производительность труда Системные меры по повышению производительности труда Программа «Корпоративный университет транспортного комплекса» Образование Успех каждого ребенка Программа «35-й отряд» Культура Цифровая культура Программа «Музей Московского метрополитена» Образование Успех каждого ребенка Программа «Центр профориентации транспортного комплекса» Туризм и индустрия гостеприимства Повышение доступности туристских услуг Участие в информационной кампании проекта «Детский кэшбэк» 16 ООО УК «Металлоинвест» РСПП Демография 1.1. Спорт — норма жизни; 1.2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» Образование Успех каждого ребенка Образовательно-профориентационный центр «Выставка Железно!» Здравоохранение Поддержка инициатив НП Участие в информационной кампании проекта «День здоровья» Туризм и индустрия гостеприимства Повышение доступности туристских услуг Участие в информационной кампании проекта «Детский кэшбэк» 17 АО «Газпром-медиа Холдинг» АНО «Национальные приоритеты» Образование Социальная активность PRO_содействие Образование Социальная активность Волонтерский центр «Газпром-медиа» #ВСЕЛЕННАЯ ДОБРА 18 ООО «Газпром-межрегионгаз Ставрополь» #МЫВМЕСТЕ Образование Социальная активность Проект «Волонтерское движение ставропольских газовиков» 19 ООО «Газпром-трансгаз Ухта» #МЫВМЕСТЕ Жилье и городская среда Формирование комфортной городской среды Объемный взгляд на Север 20 АО «Сибирский антрацит» Форум доноров Культура Творческие люди Выпуск линейки учебников шорского языка для начальной школы 21 АО ТВЭЛ АНО «Национальные приоритеты» 1. Образование; 2. Экология 1.1. Социальная активность; 2.1. Сохранение лесов Добровольный пожарный отряд 22 ООО «Корпоративный центр ИКС 5» АНО «Национальные приоритеты» Демография Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек Проект «Корзина доброты» Туризм и индустрия гостеприимства Повышение доступности туристских услуг Участие в информационной кампании проекта «Детский кэшбэк» 23 НАО «Национальная спутниковая компания» АНО «Национальные приоритеты» Демография Спорт — норма жизни Медийная поддержка конкурса «Ты в игре!» 24 ПАО «Промсвязьбанк» АНО «Национальные приоритеты» Экология Комплексная система обращения с ТКО Партнерская поддержка всероссийской акции «БумБатл» Категория: средний бизнес Место Средний бизнес Партнеры Национальный проект Федеральный проект Социальная программа 1 ООО «Большаятройка» #МЫВМЕСТЕ Экология Комплексная система обращения с ТКО Цифровая экология 2 АО «Пигмент» #МЫВМЕСТЕ Образование 1.1. Успех каждого ребенка; 1.2. Цифровая образовательная среда PROПигмент: программы профориентации и корпоративного наставничества на базе Информационно-выставочного центра предприятия Туризм и индустрия гостеприимства Развитие туристской инфраструктуры «Пигмент» — маршруты в будущее 3 ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» #МЫВМЕСТЕ Экология 1.1. Комплексная система обращения с ТКО; 1.2. Сохранение лесов Проект по формированию экопривычек «Экосуббота» 4 АО «Юнитрейд» #МЫВМЕСТЕ Экология Чистый воздух Экологический проект «Ответственная логистика» 5 ООО «Глазов. Электрон» АНО «Национальные приоритеты» МСП Влияние на целевой показатель НП: увеличение среднесписочной численности занятых в сфере МСП, включая ИП Сохранение рабочих мест инвалидов г. Глазова Категория: малый бизнес Место Малый бизнес Партнеры Национальный проект Федеральный проект Социальная программа 1 ООО «Говорящий город» #МЫВМЕСТЕ БКД Безопасность дорожного движения Система «Говорящий город» 2 ООО «Республика» #МЫВМЕСТЕ Демография Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения Медицинский ID QRepublik 3 Центр международного развития женского и социального предпринимательства ВЭИА АНО «Национальные приоритеты» МСП Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса Программа наставничества для женщин МСП Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса Акселерационная программа для социальных предпринимателей 4 ООО «Агентство социального маркетинга» АНО «Национальные приоритеты» Образование Успех каждого ребенка Проект STEAM Fest («Фестиваль науки») 5 ИП Почтарёв Сергей Юрьевич АНО «Национальные приоритеты» Демография Спорт — норма жизни «Тропа Героев» 6 ООО «Сибирское здоровье» Деловая Россия Образование Социальная активность Медико-социальный проект «Школа маленького пациента» 7 ООО «Седьмой лепесток» АНО «Национальные приоритеты» Экология Комплексная система обращения с ТКО Экопроект «Седьмой лепесток» 8 ООО «Туристическое агентство Магазин Путешествий» АНО «Национальные приоритеты» Образование Патриотическое воспитание «Азбука Липецкой земли» Это первая публикация национального рэнкинга «Наш вклад», его планируется выпускать каждый год. Подробная информация на сайте проекта: рэнкинг.национальныепроекты.рф.

В составлении рэнкинга участвовали РСПП, «Деловая Россия», Форум доноров, Ассоциация менеджеров России и аудиторская компания КПМГ. Всего в рамках рэнкинга «Наш вклад» официальный статус «Партнер национальных проектов» получили 157 проектов 71 участника — НКО или бизнес-структуры. По 61% проектов есть подтвержденные данные об объеме вложений — это более 4 млрд руб. Региональное распределение проектов необычно: наиболее активное участие в них — в Мурманской области (57 проектов), Красноярском крае (53) и Кемеровской области (47), в Москве, Краснодарском и Пермском краях, Томской области — по 46 программ. 68% проектов федеральные по масштабу, большая их часть (38%) реализуется НКО, на крупный бизнес приходится 34% программ, на средний — 7%, малый — 11%, госкорпорации реализуют 10% проектов.

Одним из критериев оценки проектов стал индекс ESG от РСПП — напомним, социальные инвестиции являются составляющими ESG-активности и корпоративной социальной ответственности (КСО) компаний. Наиболее популярными нацпроектами для социального инвестирования НКО стали нацпроекты «Образование» (включая федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность»), «Экология» (федеральные проекты «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО») и «Демография» (федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Старшее поколение»). Такое распределение неинтуитивно, хотя во многом оно вытекает, и это соответствует концепции ESG, из особенностей работы компаний и взаимодействий его с локальными сообществами. Национальный рэнкинг «Наш вклад» интересен тем, что он маркирует реальную, исходящую из взаимных потребностей предпринимателей и сообществ активность в рамках нацпроектов, практически не обусловленную административной или плановой логикой: во многом это картографирование проектов на местах. Многие участники (ГК, госкомпании и крупный бизнес) уже более десяти лет инвестируют в долгосрочные проекты КСО, в данном случае рэнкинг «Наш вклад» призван сфокусировать внимание на стратегических целях, которые определило государство, и стимулировать корректировку корпоративных проектов в сторону целей нацпроектов — ради достижения синергетического эффекта. Для «Национальных приоритетов» важно участие корпоративных структур в рекламно-коммуникационном продвижении самих нацпроектов: без негосударственного участия часть целей нацпроектов достижима сложнее.

В категории госкорпораций «Национальные приоритеты» отмечают активность АО «Почта России» (инфраструктура молодежного совета, экологические инициативы на почте), «Росатома», «Русгидро», РЖД, «Газпрома», ВЭБ.РФ, «Аэрофлота» — во всех случаях социнвестиции очень различны по структуре и в основном продолжают традиционную для каждой госкорпорации активность. В категории «крупный бизнес» наиболее широкие по тематике программы социнвестиций у «Еврохима», СУЭКа и «Московского метрополитена», при этом более половины участников категории имеют больше одной программы, удовлетворяющей условиям рэнкинга. Проекты среднего бизнеса в списках (см. «Ъ-Онлайн») обычно монопрофильны, как и для мелкого, и для большинства НКО — в последнем случае исключение составляют благотворительные фонды «Женщины за жизнь», Сбербанка и «Старость в радость» с несколькими проектами. В сумме десятки инициатив в списках рэнкинга участия в нацпроектах показывают, что характер участия корпоративных структур в создании «социальной ткани» в РФ далек от и описывающих его стереотипов, и от практик предыдущих десятилетий: это незаметно изменяющаяся реальность, информации о которой пока не так много.

Дмитрий Бутрин