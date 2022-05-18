Дырка от рублика

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ОАО РЖД ожидает дефицита инвестпрограммы в объеме 220–246 млрд руб. в 2022 году. Он образуется, невзирая на докапитализацию монополии из ФНБ на 250 млрд руб. и 120–160 млрд руб., которые планируется получить за счет разнообразных мер, в том числе тарифных. Так, с 1 июня предполагается дополнительная индексация тарифов на грузоперевозки, однако ее размер не определен и сильно варьируется — от 1,4% до 11%. В щадящих вариантах индексации недостающие ОАО РЖД суммы предлагается собрать за счет докапитализации из ВЭБ.РФ и отсрочки уплаты страховых взносов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации “Ъ”, ОАО РЖД рассматривает три варианта финплана на 2022 год, предполагающие дефицит инвестпрограммы в объеме 221–246 млрд руб. в зависимости от комплекса мер по снижению дефицита. В разных вариантах в разных комбинациях предусмотрены докапитализация ОАО РЖД из ВЭБ.РФ на 82 млрд руб., отсрочка по уплате страховых взносов на третий квартал и тарифные решения в разном объеме, сообщили “Ъ” два источника, знакомые с ситуацией. В ОАО РЖД комментариев не дали.

Все варианты предлагают отмену понижающих коэффициентов на перевозку угля на сумму 25–35,8 млрд руб. и дополнительную индексацию тарифов с 1 июня на 1,4–11% (в зависимости от варианта). Наибольшая индексация позволяет избежать отсрочки выплаты страховых взносов и докапитализации из ВЭБ.РФ, дает дополнительные доходы в 126,1 млрд руб., и при реализации этого варианта дефицит инвестпрограммы на 2022 год составит 246,3 млрд руб. Наименьшая индексация предполагает и докапитализацию, и отсрочку страховых взносов, приносит 161,8 млрд руб. дополнительных доходов и сводит дефицит до 220,6 млрд руб. Промежуточный вариант — с докапитализацией из ВЭБа, без отсрочки и с индексацией на 5,5% — предполагает такой же дефицит в 220,6 млрд руб. Один из собеседников “Ъ” говорит, что именно этот вариант рассматривается как основной.

Инвестпрограмма на этот год была сверстана в рекордном объеме — 1,03 трлн руб. Однако она была ориентирована на другой уровень доходов. ОАО РЖД ожидает снижения доходов от грузоперевозок по итогам года на 197 млрд руб., рассказали собеседники “Ъ”; прогноз падения погрузки и грузооборота по итогам года — 5% и 6,3% соответственно. Погрузка за четыре месяца сократилась относительно уровня 2021 года на 1,1%, в апреле она упала на 5% к апрелю прошлого года. Заметно сократилась погрузка на экспорт: на 10,2% к январю—апрелю 2021 года.

При этом дефицит инвестпрограммы свыше 200 млрд руб. ожидается уже с учетом докапитализации ОАО РЖД из ФНБ на 250 млрд руб., решение о которой было принято в апреле, то есть этой госпомощью не покрывается.

Оценка дефицита в 200 млрд руб. выглядит минимально возможной, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, индексация тарифов сейчас наихудшее решение с учетом тех условий, в которых работают грузоотправители, так как значительная индексация нанесет ущерб экономике, а маленькая не приведет к росту доходов, но при этом создаст существенный дисбаланс на рынке. Такой инструмент, как отсрочка страховых выплат, наоборот, очень удачный, к нему сейчас широко прибегают в ряде отраслей. В мобилизационной экономике, говорит Михаил Бурмистров, государство, регулирующее валютный курс и движение капиталов, имеет возможность перераспределять средства и может направить их на помощь ОАО РЖД. По мнению аналитика, монополии, возможно, сейчас при низком курсе рубля имеет смысл создать валютный резерв для будущего обслуживания валютных долгов, если их планируется когда-то погашать. Что касается инвестпрограммы, то, отмечает эксперт, сейчас имеет смысл заморозить инвестиции в проекты на Северо-Западе и максимально сосредоточить внимание на БАМе и Транссибе, равно как и проектах, разгружающих их (например, на Северном широтном ходе). Также стоит обратить внимание на инвестиции в расширение провозных способностей на юге и развитие пассажирского сообщения, так как неизбежна техническая деградация авиапарка Boeing и Airbus, а закрытие аэропортов на юге с учетом ситуации на Украине будет затяжным.

Наталья Скорлыгина