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Коммерсантъ FM
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Отрыв от мировых цен свидетельствует о снижении уровня жизни

Мониторинг макроэкономики

Замглавы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН Антон Моисеев в своей презентации «Новые ценовые пропорции глобального рынка и новые риски для финансовых регуляторов», представленной на одной из недавних научных конференций, указывает на соотношение паритета покупательной способности (ППС) ВВП к рыночному курсу национальной валюты как на показатель относительной бедности страны. «Относительный уровень жизни отчетливо реагирует на санкции, разрыв курса с паритетом (дешевизна внутреннего оборота относительно мирового рынка) — симптом бедного населения. Когда падают доходы, цены отрываются от мировых еще больше. Разрыв для России сейчас увеличится, что будет свидетельствовать о снижении уровня жизни»,— поясняет эксперт, указывая на схожесть динамики этого показателя в России и в также подсанкционном Иране (см. график).

По оценке Антона Моисеева, санкции приведут примерно к 20-процентному падению уровня жизни в России (при курсе порядка 90 руб./$ и при уровне цен 2021 года). Он отмечает, что и для нового уровня цен (20% инфляции в 2022-м и 35% за два ближайших года) эта пропорция сохранится. Эксперт также полагает, что последствиями санкций для России станет то, что обменный курс на финансовом рынке потеряет свое значение фундаментального показателя — сформируются множественные курсы. Кроме того, уход иностранных компаний с рынка приведет к локальным дефицитам в цепочках создания добавленной стоимости, что повысит прибыль и доходность отдельных организаций. Экономика при этом потеряет сложность и целостность, а локальная высокая доходность не позволит ЦБ снизить учетную ставку, что может обанкротить часть предприятий.

Эксперт видит два возможных сценария выхода из ситуации. Первый — новая экономическая политика: расширение рыночных принципов в эпоху дефицита, а также высоких инфляции, ставок и рентабельности. Этот сценарий предполагает быстрое снижение уровня жизни и «социальное беспокойство» с возможностью адаптации за два-три года и с дальнейшим восстановлением с точки «низкой базы». Второй сценарий — мобилизационный: госвмешательство в уровни цен и рентабельности, контроль за движением капитала, производственные задания, пониженная инфляция, длительные дефициты и снижение уровня жизни.

Алексей Шаповалов

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