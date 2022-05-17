Ритейл сгущает облака

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Один из крупнейших российских ритейлеров X5 выходит на рынок услуг облачных сервисов для бизнеса. Партнером стал оператор дата-центров Selectel, который обеспечит вычислительные мощности. Сервис разработан на базе открытого программного обеспечения (ПО), которое набирает популярность на фоне ухода из России крупнейшего поставщика технологий для запуска облаков американской VMware. Российские ритейлеры раньше не выходили в сегмент, X5 рассчитывает диверсифицировать бизнес на фоне роста спроса на облачные сервисы. Но конкурировать с такими крупными игроками, как «Ростелеком», Сбербанк и МТС, будет сложно, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Группа X5 (ранее Х5 Retail Group, в нее входят сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») договорилась с оператором ЦОД Selectel экс-совладельцев «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева о запуске облачного сервиса для бизнеса, рассказали источники “Ъ”. В Х5 пояснили, что Salt — частное облако на основе open source—технологий и собственных разработок: «После решения внутренних бизнес-задач Х5 рассматривает вывод Salt на открытый рынок».

С 2020 года Х5 использовала частное облако для нужд группы на решениях VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions).

Сервис для внешних заказчиков Х5 будет работать по модели частного облака, в основе которого будет open source (программное обеспечение с открытым кодом) и собственные разработки Х5, следует из приглашения на запуск проекта.

У Selectel два дата-центра в Санкт-Петербурге на 935 и 227 серверных стоек, а также три в Ленинградской области общим объемом около 1 тыс. серверных стоек.

Частные облака для внутренних нужд используют и другие российские ритейлеры, но до сих пор они не выходили в этот сегмент как поставщики услуг, говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Из непрофильных компаний на рынок два года назад вышел Сбербанк, которому «предварительно пришлось собрать солидную команду специалистов», уточнил эксперт: «Из ритейлеров крупнейшим мировым поставщиком облаков для бизнеса удалось стать Amazon, которая исходно работала в сфере электронной коммерции».

В 2021 году, по оценке iKS-Consulting, объем российского облачного рынка превышал 130 млрд руб., из которых 46,6 млрд руб. приходилось на IaaS (инфраструктура как сервис). Крупнейшие российские участники рынка — «Ростелеком-ЦОД» (19%), SberCloud (14,7%), МТС (9,9%), Selectel (9,2%) и «Крок» (7,3%). Selectel оказывает услуги облачных сервисов для бизнеса на базе ПО американской VMware, которая в марте отключила поддержку клиентов в России. На этой технологии работает и SberCloud.

На фоне западных санкций и прекращения техподдержки со стороны западных поставщиков облачных сервисов (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и др.) российские компании начали спешно переходить на отечественные облака.

Их поставщики подняли цены на 60–80% (см. “Ъ” от 23 марта), в том числе из-за нехватки серверных мощностей.

По мнению господина Мирина, X5 рассчитывает диверсифицировать бизнес в том числе на фоне возросшего спроса на облачные сервисы: «У ритейлера уже есть хорошая экспертиза в области анализа больших данных. Но, чтобы занять заметную долю на облачном рынке, потребуется доказать эту экспертизу, поскольку конкуренция высока». Selectel в проекте предоставляет услуги аренды вычислительных мощностей, полагает президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Создание облачных сервисов на базе open source логично на фоне прекращения техподдержки зарубежных вендоров, считает он, тем более что у X5 есть удачный опыт собственного проекта на OpenStack (частное облако Х5 на базе VK Cloud также использует технологии open source).

Такая модель разработки начинает использоваться во многих IT-сегментах. Недавно на рынок вышел новый сервис кибербезопасности Cyberok, который работает по модели open source (см. “Ъ” от 16 мая). Основной вопрос, отмечает Игорь Дорофеев, в том, как Х5 будет привлекать клиентов: «Сейчас ситуация такая, что ресурсов действительно мало, но большая часть российских заказчиков, которые использовали зарубежные облака, уже перешли на отечественные решения».

Юлия Тишина