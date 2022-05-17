Грек на душу

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Вашингтон с визитом, встретившись с президентом США Джо Байденом и впервые выступив перед обеими палатами Конгресса. Эскалация украинского конфликта привела в числе прочего к активизации американо-греческих отношений: накануне саммита парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, предусматривающее создание в стране четырех новых американских военных объектов. Заявив о решимости сделать Грецию ключевым союзником США на юго-восточном фланге НАТО, Кириакос Мицотакис развернул дипломатическое наступление на Турцию, обвинив Анкару в создании проблем для Североатлантического альянса и главных угроз безопасности в Восточном Средиземноморье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (слева) с президентом США Джо Байденом

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (слева) с президентом США Джо Байденом

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Завершившийся во вторник двухдневный визит в Вашингтон греческого премьера Кириакоса Мицотакиса стал его вторым посещением США в этой роли — предыдущая поездка состоялась в январе 2020 года при президенте Дональде Трампе.

Кардинальные перемены, произошедшие за последние два с половиной года как в США, так и в мире в целом после начала спецоперации на Украине, не могли не сказаться и на американо-греческих отношениях: они вышли на качественно новый уровень. Проявлением этого стало во вторник выступление греческого премьера в Конгрессе США по приглашению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (за последние 40 лет такое приглашение иностранные лидеры получали всего 70 раз).

Днем ранее одной из главных тем переговоров Кириакоса Мицотакиса с Джо Байденом в Белом доме стали совместные усилия античной «родины демократии» и «главной демократии» современного западного мира по противостоянию действиям России на Украине. «У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины. И я хочу поблагодарить вас за мужество и четкую позицию, которую вы проявили с самого начала этого кризиса. Вместе мы демонстрируем силу и способность демократий действовать сообща»,— заявил по итогам переговоров президент Байден.

Находившийся в приподнятом настроении господин Байден всячески демонстрировал, что Греция для него — не просто страна, а часть его жизни.

Так, глава Белого дома рассказал о тесных связях с греческой диаспорой в Америке. «Мне нравится шутить, что я известен как Джо Байденопулос в греко-американской общине в Делавэре»,— сообщил президент США. В ответ греческий премьер пошутил, что предпочел бы назвать его не Байденопулос, а Байденакис, чтобы эта фамилия была созвучна фамилии Мицотакис.

Дав жесткую оценку действиям России на Украине и указав на то, что «в настоящее время задача защиты демократии актуальна как никогда», в заявлении по итогам переговоров Кириакос Мицотакис сосредоточился на перспективах сотрудничества с США. В связи с этим он изложил свое видение той роли, которую в новых геополитических реалиях должна будет играть Греция на юго-восточном фланге НАТО, став одним из форпостов альянса.

«Мы продолжим долгосрочное сотрудничество между нашими оборонными индустриями, мы начнем сотрудничество по приобретению F-35. Надеюсь, что мы сможем добавить этот фантастический самолет в арсенал наших вооруженных сил»,— сообщил премьер Мицотакис. Он выразил удовлетворение заявлением компании Lockheed Martin о готовности начать инвестиции в греческую авиастроительную компанию EAV для производства в стране истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Кроме того, премьер Мицотакис подробно остановился на ратифицированном парламентом Греции 12 мая соглашении об оборонном сотрудничестве между двумя странами, отметив его растущее значение для всего НАТО.

Согласно этому документу, в список из четырех американских военных баз, действующих на территории Греции, добавятся еще четыре объекта. «В прошлый четверг наш парламент ратифицировал новое соглашение о сотрудничестве в области обороны между нашими двумя странами. Это новое сотрудничество проявляется не только на военно-морской базе в заливе Суда на Крите, которую, я надеюсь, у вас будет возможность посетить,— заявил, обращаясь к президенту Байдену, премьер Мицотакис.— Многие называют базу "бриллиантом в короне" наших прекрасных военных отношений. Но это также проявляется в порту Александруполис на северо-востоке Греции, всего в 500 милях от границы с Украиной. Помимо своего военного значения для НАТО, Александруполис быстро становится региональным энергетическим узлом и точкой входа энергоресурсов на Западные Балканы и в Восточную Европу».

Новое оборонное соглашение с Вашингтоном, ставшее главным козырем премьера Мицотакиса на переговорах в Вашингтоне, вызвало бурные дискуссии в греческом парламенте. В ходе дебатов, предшествовавших его ратификации, лидер главной оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил», экс-премьер Алексис Ципрас обвинил действующего главу правительства в том, что его проамериканский курс лишил Грецию умеренной роли во внешней политике, превратив страну в сателлит США и не дав ей никаких дивидендов от планируемого расширения списка военных объектов.

В свою очередь, премьер Мицотакис заявляет о том, что отношения Вашингтона и Афин достигли наивысшего уровня, и настаивает, что главные дивиденды принесет превращение Греции в «столп для регионального благосостояния и безопасности».

«Мы делаем это не только для того, чтобы усилить Грецию, но и чтобы усилить юго-восточный фланг НАТО»,— объяснил греческий лидер новую стратегию Афин.

В ходе визита в Вашингтон, раз за разом заявляя о решимости сделать Грецию ключевым союзником США на юго-восточном фланге НАТО, Кириакос Мицотакис развернул дипломатическое наступление на Турцию, в последние дни ставшую главным возмутителем спокойствия внутри Североатлантического альянса из-за несогласия поддержать вступление в него Финляндии и Швеции. Свои возражения против их членства в альянсе турецкая сторона мотивирует не только лояльным отношением двух скандинавских стран к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара объявила террористической организацией, но и давними проблемами в турецко-греческих отношениях. Накануне американо-греческого саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе резкий выпад в адрес Афин. Выразив сожаление по поводу решения предыдущего турецкого руководства согласиться на принятие в НАТО Греции, он подчеркнул, что Анкара не хочет совершить «вторую историческую ошибку».

На этом фоне, находясь в Вашингтоне накануне визита в американскую столицу главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, премьер Мицотакис обвинил Анкару в создании главных угроз безопасности в Восточном Средиземноморье и проблем для НАТО. По данным информагентства AMNA, ссылающегося на греческие правительственные источники, на переговорах с Джо Байденом Кириакос Мицотакис поднял вопрос о «турецких провокациях» — регулярных пролетах военной авиации республики над греческими островами. Кроме того, как сообщает греческий телеканал Skai, Кириакос Мицотакис показал президенту США турецкую так называемую карту «Голубой родины», согласно которой Турции принадлежит значительная часть континентального шельфа и акватории в Эгейском море, находящихся под юрисдикцией других государств. «Все понимают, что экспансионизму и ревизионизму нет места во все более сложном глобальном ландшафте»,— заявил после встречи в Белом доме греческий правительственный источник, который цитирует AMNA.

Сергей Строкань